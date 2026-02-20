КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Очищуючий картридж

Більше не доступний

Підтримка

Очищуючий картридж

JC302/50

Очищуючий картридж

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Увійдіть або створіть обліковий запис

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Список інгредієнтів - English (US)

  • PDF файл, 145.6 kB
  • 29 January 2026

Гарантія та обслуговування

Перевірте умови гарантійного обслуговування

Знайти сервісний центр

Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.

Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти