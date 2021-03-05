Сучасна гібридна система активного шумопоглинання

Слухайте з ідеальною гучністю, де б ви не були. Функція адаптивного шумопоглинання використовує один зовнішній та один внутрішній мікрофон для фільтрації небажаних звуків, занурюючи вас у відтворення. Режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) дозволяє знову повернутися в реальність, коли це потрібно.