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  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
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  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
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  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
  • Пориньте у музику. Де б ви не перебували.

Більше не доступний

FidelioНакладні бездротові навушники

L3/00

3.5
| (35) Відгуки

9 нагороди

Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
Можете уявити, що ви завжди перебуваєте в ідеальному місці для прослуховування улюбленої музики? Точно налаштовані драйвери, чудове активне шумопоглинання і правильний розмір у сукупності створюють ідеальне середовище прослуховування. Де б ви не перебували.
Переглянути всі переваги

Пориньте у музику. Де б ви не перебували.

  • Noise Cancellation Pro+

  • Природний, збалансований звук

  • Шкіряний дизайн преміум-класу

  • 38 годин відтворення

Philips Fidelio. Створено для виняткової функціональності

Philips Fidelio. Створено для виняткової функціональності

Усі елементи цих накладних бездротових навушників закритого типу – від звуку до матеріалів – призначені для занурення вас у музику. Немає значення, якого розміру чи форми ваша голова, м’які амбушури з ефектом пам’яті прилягають щільно, а музика призупиняється, якщо навушники зняти.

40-мм динаміки. Природний, збалансований звук

40-мм динаміки. Природний, збалансований звук

Ідеально налаштовані динаміки цих навушників із сертифікатом Hi-Res Audio (аудіо високої чіткості) забезпечують прекрасний збалансований звук з увімкненою чи вимкненою функцією активного шумопоглинання (ANC). Низькі частоти витримані, ефективні й необтяжливі. Частоти середнього діапазону повні та плавні. Високі частоти насичені деталями.

Сучасна гібридна система активного шумопоглинання

Сучасна гібридна система активного шумопоглинання

Слухайте з ідеальною гучністю, де б ви не були. Функція адаптивного шумопоглинання використовує один зовнішній та один внутрішній мікрофон для фільтрації небажаних звуків, занурюючи вас у відтворення. Режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) дозволяє знову повернутися в реальність, коли це потрібно.

Технічні характеристики

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Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Нагороди

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Відгуки

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3.5

з 5

35

Відгуки

3

09/11/2021

Україна

Україна

Ідеальне поєднання якості за розумні гроші

Фантастичний звук, продуманий дизайн та зручність в користуванні.

Плюси

Звук, матеріали, дизайн, батарейка

Мінуси

Ізолюють дуже добре, не певен чи потрібен шумодав взагалі

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio L3 Накладні бездротові навушники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio L3 Накладні бездротові навушники

21/02/2025

Polska

Polska

obiektywnie pod dłuższym czasie

Użytkuję te słuchawki od 3 lat. Wyśmienite oddanie dźwięku, szerokie spektrum częstotliwości, wygoda oraz możliwość konfiguracji w aplikacji czyni produkt bardzo dobrym wyborem dla średniej półki użytkowników". Minus to problematyczne sterowanie na touchpad sławek. Jednak jako doświadczony użytkownik sprzętu AV zdecydowanie polecam produkt tej rodziny (Fidelio) dla zainteresowanych średnią i wyższą półka jakości dźwięku. Za produktem przemawia jakość dźwięku, łatwość konfiguracji, wykonanie, wyposażenie.

Плюси

jakość, cena, wytrzymałość, aplikacje

Мінуси

ciężar, trwałość nauszników

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe

29/11/2024

Polska

Polska

Fajne słuchawki - aktualizacja

Też mi się odkleiła wyściółka pałąka. Poza tym, super. Ponieważ jestem poza terytorium kraju o reklamacji mogę pomarzyć. Przykleję sobie. Nadal, polecam ten produkt.

Плюси

Komfort noszenia i słuchania

Мінуси

Częściowo odklejona wyściółka, po około pół roku użytkowania.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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      Примітки

      1. Google – це товарний знак Google LLC. Функція швидкого з’єднання у пару Google Fast Pair недоступна певними мовами та в певних країнах.

      2. Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.