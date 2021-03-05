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    Fidelio

    Накладні бездротові навушники

    L3/00
    Загальна оцінка / 5
    9 нагород
    • Пориньте у музику. Де б ви не перебували. Пориньте у музику. Де б ви не перебували. Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
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      Bluetooth
    • Відтворити Пауза

      Fidelio Накладні бездротові навушники

      L3/00
      Загальна оцінка / 5
      9 нагород

      Пориньте у музику. Де б ви не перебували.

      Можете уявити, що ви завжди перебуваєте в ідеальному місці для прослуховування улюбленої музики? Точно налаштовані драйвери, чудове активне шумопоглинання і правильний розмір у сукупності створюють ідеальне середовище прослуховування. Де б ви не перебували. Переглянути усі переваги

      Fidelio Накладні бездротові навушники

      Пориньте у музику. Де б ви не перебували.

      Можете уявити, що ви завжди перебуваєте в ідеальному місці для прослуховування улюбленої музики? Точно налаштовані драйвери, чудове активне шумопоглинання і правильний розмір у сукупності створюють ідеальне середовище прослуховування. Де б ви не перебували. Переглянути усі переваги

      Пориньте у музику. Де б ви не перебували.

      Можете уявити, що ви завжди перебуваєте в ідеальному місці для прослуховування улюбленої музики? Точно налаштовані драйвери, чудове активне шумопоглинання і правильний розмір у сукупності створюють ідеальне середовище прослуховування. Де б ви не перебували. Переглянути усі переваги

      Fidelio Накладні бездротові навушники

      Пориньте у музику. Де б ви не перебували.

      Можете уявити, що ви завжди перебуваєте в ідеальному місці для прослуховування улюбленої музики? Точно налаштовані драйвери, чудове активне шумопоглинання і правильний розмір у сукупності створюють ідеальне середовище прослуховування. Де б ви не перебували. Переглянути усі переваги

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        Fidelio

        Fidelio

        Накладні бездротові навушники

        Усього:

        Пориньте у музику. Де б ви не перебували.

        • Noise Cancellation Pro+
        • Природний, збалансований звук
        • Шкіряний дизайн преміум-класу
        • 38 годин відтворення
        Philips Fidelio. Створено для виняткової функціональності

        Philips Fidelio. Створено для виняткової функціональності

        Усі елементи цих накладних бездротових навушників закритого типу – від звуку до матеріалів – призначені для занурення вас у музику. Немає значення, якого розміру чи форми ваша голова, м’які амбушури з ефектом пам’яті прилягають щільно, а музика призупиняється, якщо навушники зняти.

        40-мм динаміки. Природний, збалансований звук

        40-мм динаміки. Природний, збалансований звук

        Ідеально налаштовані динаміки цих навушників із сертифікатом Hi-Res Audio (аудіо високої чіткості) забезпечують прекрасний збалансований звук з увімкненою чи вимкненою функцією активного шумопоглинання (ANC). Низькі частоти витримані, ефективні й необтяжливі. Частоти середнього діапазону повні та плавні. Високі частоти насичені деталями.

        Сучасна гібридна система активного шумопоглинання

        Сучасна гібридна система активного шумопоглинання

        Слухайте з ідеальною гучністю, де б ви не були. Функція адаптивного шумопоглинання використовує один зовнішній та один внутрішній мікрофон для фільтрації небажаних звуків, занурюючи вас у відтворення. Режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) дозволяє знову повернутися в реальність, коли це потрібно.

        Два мікрофони для чітких викликів. Вбудоване голосове керування

        Два мікрофони для чітких викликів. Вбудоване голосове керування

        Два мікрофони на кожному амбушурі навушника зосереджуються на звучанні вашого голосу, значно зменшуючи шуми навколишнього середовища. Повністю вбудований Google Помічник та Alexa допомагають отримати вибрані списки відтворення, щойно ви про це попросите.

        Сенсорні елементи керування. 38 годин відтворення (32 години з ANC)*

        Сенсорні елементи керування. 38 годин відтворення (32 години з ANC)*

        Повне заряджання забезпечує більш ніж один день музики, а швидке 15-хвилинне заряджання – 6 годин відтворення. На амбушурах (які також складаються горизонтально для легкого зберігання) знаходяться сенсорні елементи керування для музики та викликів і кнопки для функції ANC.

        Під’єднання до будь-якого джерела. Бездротовим або дротовим способом

        Під’єднання до будь-якого джерела. Бездротовим або дротовим способом

        Надійне з’єднання Bluetooth із підтримкою AAC для пристроїв iOS та aptX HD для Android чи Windows забезпечує найкращий звук під час потокової передачі. За допомогою знімного кабелю навушники можна під’єднати до обладнання високої чіткості для дротового прослуховування.

        Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання

        Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання

        Додаток для навушників Philips дозволяє регулювати рівень шумопоглинання, перемикаючи між попередньо встановленими режимами ANC. Він також пропонує спеціальний еквалайзер. Додаток можна використовувати також для керування музикою, яку ви передаєте, або для доступу до інформації про пісню.

        Швидке з’єднання в пару одним дотиком Google Fast Pair*

        Швидке з’єднання в пару одним дотиком Google Fast Pair*

        Функція швидкого з’єднання у пару Google Fast Pair дозволяє з’єднати в пару навушники із сумісним пристроєм Android одним дотиком. Якщо навушники поставити біля пристрою Android, автоматично з’являється запит щодо підключення.

        Створено для прослуховування. Високоякісний дизайн

        Створено для прослуховування. Високоякісний дизайн

        Завдяки легкому алюмінію та виготовленій у відповідальний спосіб шкірі Muirhead ці бездротові навушники такі ж висококласні, як і звук. Матовий алюміній на кільцях амбушурів навушників темно-атласного кольору й має напис Philips Fidelio. Музика призупиняється автоматично, коли ви знімажте навушники.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          16 Ом
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Чутливість
          103 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          7–40 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          20 мВт
          Аудіо високої чіткості
          Так
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Характеристики ANC

          ANC (активне шумопоглинання)
          Так
          Технологія ANC
          Гібридна, ANC Pro+
          Режим зовнішніх звуків.
          Так
          Адаптивна технологія ANC
          Так
          Мікрофон для ANC
          4 мікрофони

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          2 мікрофона
          Мікрофон із системою шумопоглинання
          Так

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5.1
          Підтримуваний кодек
          • AAC
          • SBC
          • aptx
          • aptx-HD
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Знімний кабель
          Так
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Багатоточкове з’єднання
          Так
          Бездротове використання
          Так
          Роз'єм для навушників
          2,5 мм

        • Зручність

          Швидке спарення Andriod
          Так
          Автоматичне призупинення (ІЧ-сенсор)
          Так
          Підтримка додатка для навушників Philips
          Так
          Можливе оновлення програмного забезпечення
          Так
          Автоматичне вимкнення
          Так
          Регулятор гучності
          Так
          Тип елементів керування
          Дотик

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Стиль носіння
          Дуга на голову
          Складаний дизайн
          Звичайний
          Кріплення на вусі
          Накладні
          Тип амбушура
          Закритий
          Матеріал з’єднання
          Синтетична шкіра

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
          32 год*
          Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
          38 год*
          Тип батареї (навушники)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (навушники)
          800 мАгод.
          Час розмови
          38 год
          Час заряджання
          2  год
          Швидке зарядження
          15 хв на 6 год
          Кількість батарей
          3 шт.
          Вага батареї (всього)
          10,1 г
          Можна заряджати
          Так

        • Голосовий помічник

          Підтримка голосового помічника
          Так
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Сумісний голосовий помічник
          • Apple Siri
          • Google Помічник

        • Аксесуари

          Аудіокабель
          2,5–3,5-мм стереокабель, довжина 1,2 м
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 500 м
          Адаптери в комплекті
          Адаптер для літака
          Інше
          1 твердий чохол для транспортування
          Короткий посібник
          Так

        • Розміри виробу

          Глибина
          5,15  см
          Висота
          20,35  см
          Вага
          0,36  кг
          Ширина
          19  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          7,69  см
          Код EAN
          48 95229 10839 4
          Висота
          21,67  см
          Кількість виробів
          1
          Ширина
          20,9  см
          Вага брутто
          1,068  кг
          Вага нетто
          0,387  кг
          Вага тари
          0,681  кг
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          25,4  см
          Ширина
          22,8  см
          Висота
          26  см
          Вага брутто
          3,655  кг
          Вага тари
          2,494  кг
          Вага нетто
          1,161  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10839 1

        • UPC

          UPC
          8 40063 20164 4

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            • Google – це товарний знак Google LLC. Функція швидкого з’єднання у пару Google Fast Pair недоступна певними мовами та в певних країнах.
            • Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.

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