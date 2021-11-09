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Більше не доступний
Noise Cancellation Pro+
Природний, збалансований звук
Шкіряний дизайн преміум-класу
38 годин відтворення
Усі елементи цих накладних бездротових навушників закритого типу – від звуку до матеріалів – призначені для занурення вас у музику. Немає значення, якого розміру чи форми ваша голова, м’які амбушури з ефектом пам’яті прилягають щільно, а музика призупиняється, якщо навушники зняти.
Ідеально налаштовані динаміки цих навушників із сертифікатом Hi-Res Audio (аудіо високої чіткості) забезпечують прекрасний збалансований звук з увімкненою чи вимкненою функцією активного шумопоглинання (ANC). Низькі частоти витримані, ефективні й необтяжливі. Частоти середнього діапазону повні та плавні. Високі частоти насичені деталями.
Слухайте з ідеальною гучністю, де б ви не були. Функція адаптивного шумопоглинання використовує один зовнішній та один внутрішній мікрофон для фільтрації небажаних звуків, занурюючи вас у відтворення. Режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) дозволяє знову повернутися в реальність, коли це потрібно.
Нагороди
3.5
з 5
35
Відгуки
Neuromonkey
09/11/2021
Україна
Ідеальне поєднання якості за розумні гроші
Фантастичний звук, продуманий дизайн та зручність в користуванні.
Плюси
Звук, матеріали, дизайн, батарейка
Мінуси
Ізолюють дуже добре, не певен чи потрібен шумодав взагалі
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio L3 Накладні бездротові навушники
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio L3 Накладні бездротові навушники
Hallk
21/02/2025
Polska
obiektywnie pod dłuższym czasie
Użytkuję te słuchawki od 3 lat. Wyśmienite oddanie dźwięku, szerokie spektrum częstotliwości, wygoda oraz możliwość konfiguracji w aplikacji czyni produkt bardzo dobrym wyborem dla średniej półki użytkowników". Minus to problematyczne sterowanie na touchpad sławek. Jednak jako doświadczony użytkownik sprzętu AV zdecydowanie polecam produkt tej rodziny (Fidelio) dla zainteresowanych średnią i wyższą półka jakości dźwięku. Za produktem przemawia jakość dźwięku, łatwość konfiguracji, wykonanie, wyposażenie.
Плюси
jakość, cena, wytrzymałość, aplikacje
Мінуси
ciężar, trwałość nauszników
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Snquaie1
29/11/2024
Polska
Fajne słuchawki - aktualizacja
Też mi się odkleiła wyściółka pałąka. Poza tym, super. Ponieważ jestem poza terytorium kraju o reklamacji mogę pomarzyć. Przykleję sobie. Nadal, polecam ten produkt.
Плюси
Komfort noszenia i słuchania
Мінуси
Częściowo odklejona wyściółka, po około pół roku użytkowania.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
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Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.