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Відкривайте для себе нові музичні світи з комфортом, перебуваючи в будь-якому місці. У цих бездротових навушниках найвищої якості поєднується вишукане звучання Fidelio, розумний контроль шумів і комфортна фіксація для бездоганного прослуховування вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено для занурення
Відкривайте для себе нові музичні світи з комфортом, перебуваючи в будь-якому місці. У цих бездротових навушниках найвищої якості поєднується вишукане звучання Fidelio, розумний контроль шумів і комфортна фіксація для бездоганного прослуховування вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги
Створено для занурення
Відкривайте для себе нові музичні світи з комфортом, перебуваючи в будь-якому місці. У цих бездротових навушниках найвищої якості поєднується вишукане звучання Fidelio, розумний контроль шумів і комфортна фіксація для бездоганного прослуховування вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено для занурення
Відкривайте для себе нові музичні світи з комфортом, перебуваючи в будь-якому місці. У цих бездротових навушниках найвищої якості поєднується вишукане звучання Fidelio, розумний контроль шумів і комфортна фіксація для бездоганного прослуховування вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги
Накладні бездротові навушники
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Від щільних, керованих низьких частот до теплих середніх та блискучих високих частот – ці чудові навушники забезпечують вишуканий природний звук із точним розділенням інструментів. Динамічні динаміки з графеновим покриттям відтворюють більше деталей, ніж будь-коли. Ви почуєте треки своїх улюблених виконавців так, як їх було створено.
Адаптивна система шумопоглинання швидко пристосовується до навколишнього середовища, щоб придушити зовнішні шуми (зокрема вітер) у реальному часі. Від музики до дзвінків – ви можете зануритися в звук, де б не були, не поворухнувши пальцем. Якщо ви хочете налаштувати рівень прозорості або зменшення шуму вітру, просто скористайтеся додатком Philips Headphones.
Мікрофони з формуванням пучка фокусуються на звуці вашого голосу, а вдосконалені алгоритми ШІ не дають фоновим шумам зіпсувати виклик. Ви можете легко телефонувати з найжвавіших, найгучніших місць: ви зі співрозмовником чітко чутимете одне одного.
Елегантність. Впевненість. Надзвичайна зручність під час носіння. Це й кругла дуга на голову з темними атласними алюмінієвими вушними кільцями і шкіряними вставками Muirhead. І те, як виглядають ці накладні навушники: менші та легші, з м’якими пінополіуретановими вушними чашками з ефектом пам’яті, які м’яко та рівномірно притискаються боку до голови.
Ці навушники працюватимуть із пристроями, які підтримують Bluetooth LE Audio та кодек LC3. Ви отримаєте значно кращий звук і стабільніший зв’язок, який не погіршується у забудованих районах. Практично немає затримки під час перегляду фільмів або ігор, і ви готові до спільного прослуховування через бездротові мережі з трансляцією Auracast.*
Ці навушники надають можливість вибору. Для найкращого звуку під час потокової передачі аудіо на пристроях iOS або Android підтримуються кодеки AAC, LDAC та LC3. Для дротового прослуховування можна під’єднати знімний кабель (у комплекті) до ЦАП, підсилювача навушників або ноутбука. Для підключення до будь-якого телефона за допомогою роз’єму USB-C можна також використовувати кабель USB-C.
Слухайте весь день, навіть якщо увімкнено режим шумопоглинання. Повне заряджання через USB-C триває всього 2 години, а швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує ще 14 години. Коли ви нічого не слухаєте, ці навушники можна скласти і зберігати у відповідному футлярі.
На вушних чашках є сенсорні елементи керування та кнопки, а музика призупиняється, якщо зняти навушники. Вдосконалена багатоточкова технологія Bluetooth дозволяє плавно перемикатися між двома пристроями: слухати музику на ноутбуці, телефонувати, а потім автоматично повертатися до музики.
Увімкніть ефект просторового аудіо, який імітує прослуховування стереодинаміків. Або вимкніть адаптивну систему шумопоглинання й контролюйте рівні самостійно. Для музики і подкастів за допомогою користувацького багатодіапазонного еквалайзера додатка можна точно налаштувати частоти відповідно до обладнання, яке ви використовуєте.
Google Асистент повністю інтегрований, тому можна просто сказати "Hey Google", а потім запитати в нього будь-що. Швидке з’єднання в пару Google Fast Pair дозволяє виконати спарення із сумісним пристроєм Android одним дотиком: якщо ви загубите навушники, ви можете зателефонувати їм, і вони задзвонять!
Звук
Під'єднання
Зовнішня коробка
Зручність
Потужність
Розміри упаковки
Розміри виробу
Аксесуари
Конструкція
Телекомунікації
UPC
Характеристики ANC
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