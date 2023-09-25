Кращі можливості з’єднання та звуку. Bluetooth наступного покоління*

Ці навушники працюватимуть із пристроями, які підтримують Bluetooth LE Audio та кодек LC3. Ви отримаєте значно кращий звук і стабільніший зв’язок, який не погіршується у забудованих районах. Практично немає затримки під час перегляду фільмів або ігор, і ви готові до спільного прослуховування через бездротові мережі з трансляцією Auracast.*