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    Fidelio

    Накладні бездротові навушники

    L4/00
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    • Створено для занурення Створено для занурення Створено для занурення
      -{discount-value}

      Fidelio Накладні бездротові навушники

      L4/00
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Створено для занурення

      Відкривайте для себе нові музичні світи з комфортом, перебуваючи в будь-якому місці. У цих бездротових навушниках найвищої якості поєднується вишукане звучання Fidelio, розумний контроль шумів і комфортна фіксація для бездоганного прослуховування вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги

      Fidelio Накладні бездротові навушники

      Створено для занурення

      Відкривайте для себе нові музичні світи з комфортом, перебуваючи в будь-якому місці. У цих бездротових навушниках найвищої якості поєднується вишукане звучання Fidelio, розумний контроль шумів і комфортна фіксація для бездоганного прослуховування вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги

      Створено для занурення

      Відкривайте для себе нові музичні світи з комфортом, перебуваючи в будь-якому місці. У цих бездротових навушниках найвищої якості поєднується вишукане звучання Fidelio, розумний контроль шумів і комфортна фіксація для бездоганного прослуховування вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги

      Fidelio Накладні бездротові навушники

      Створено для занурення

      Відкривайте для себе нові музичні світи з комфортом, перебуваючи в будь-якому місці. У цих бездротових навушниках найвищої якості поєднується вишукане звучання Fidelio, розумний контроль шумів і комфортна фіксація для бездоганного прослуховування вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги

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        Fidelio

        Fidelio

        Накладні бездротові навушники

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        Створено для занурення

        • Вишуканий природний звук
        • Noise Canceling Pro+
        • Чудова якість дзвінків
        • Сучасний дизайн Fidelio
        Вишукане фірмове звучання Philips для Fidelio

        Вишукане фірмове звучання Philips для Fidelio

        Від щільних, керованих низьких частот до теплих середніх та блискучих високих частот – ці чудові навушники забезпечують вишуканий природний звук із точним розділенням інструментів. Динамічні динаміки з графеновим покриттям відтворюють більше деталей, ніж будь-коли. Ви почуєте треки своїх улюблених виконавців так, як їх було створено.

        Ефект занурення з адаптацією до вас. Noise Canceling Pro+

        Ефект занурення з адаптацією до вас. Noise Canceling Pro+

        Адаптивна система шумопоглинання швидко пристосовується до навколишнього середовища, щоб придушити зовнішні шуми (зокрема вітер) у реальному часі. Від музики до дзвінків – ви можете зануритися в звук, де б не були, не поворухнувши пальцем. Якщо ви хочете налаштувати рівень прозорості або зменшення шуму вітру, просто скористайтеся додатком Philips Headphones.

        Чудова якість дзвінків. Кожне слово гучне і чітке

        Чудова якість дзвінків. Кожне слово гучне і чітке

        Мікрофони з формуванням пучка фокусуються на звуці вашого голосу, а вдосконалені алгоритми ШІ не дають фоновим шумам зіпсувати виклик. Ви можете легко телефонувати з найжвавіших, найгучніших місць: ви зі співрозмовником чітко чутимете одне одного.

        Сучасний дизайн Fidelio

        Сучасний дизайн Fidelio

        Елегантність. Впевненість. Надзвичайна зручність під час носіння. Це й кругла дуга на голову з темними атласними алюмінієвими вушними кільцями і шкіряними вставками Muirhead. І те, як виглядають ці накладні навушники: менші та легші, з м’якими пінополіуретановими вушними чашками з ефектом пам’яті, які м’яко та рівномірно притискаються боку до голови.

        Кращі можливості з’єднання та звуку. Bluetooth наступного покоління*

        Кращі можливості з’єднання та звуку. Bluetooth наступного покоління*

        Ці навушники працюватимуть із пристроями, які підтримують Bluetooth LE Audio та кодек LC3. Ви отримаєте значно кращий звук і стабільніший зв’язок, який не погіршується у забудованих районах. Практично немає затримки під час перегляду фільмів або ігор, і ви готові до спільного прослуховування через бездротові мережі з трансляцією Auracast.*

        Чудовий звук із будь-якого джерела. Бездротове або дротове з’єднання

        Чудовий звук із будь-якого джерела. Бездротове або дротове з’єднання

        Ці навушники надають можливість вибору. Для найкращого звуку під час потокової передачі аудіо на пристроях iOS або Android підтримуються кодеки AAC, LDAC та LC3. Для дротового прослуховування можна під’єднати знімний кабель (у комплекті) до ЦАП, підсилювача навушників або ноутбука. Для підключення до будь-якого телефона за допомогою роз’єму USB-C можна також використовувати кабель USB-C.

        40 годин відтворення (50 із вимкненим шумопоглинанням)

        40 годин відтворення (50 із вимкненим шумопоглинанням)

        Слухайте весь день, навіть якщо увімкнено режим шумопоглинання. Повне заряджання через USB-C триває всього 2 години, а швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує ще 14 години. Коли ви нічого не слухаєте, ці навушники можна скласти і зберігати у відповідному футлярі.

        Безпроблемне керування з автоматичним призупиненням і багатоточковою функцією

        Безпроблемне керування з автоматичним призупиненням і багатоточковою функцією

        На вушних чашках є сенсорні елементи керування та кнопки, а музика призупиняється, якщо зняти навушники. Вдосконалена багатоточкова технологія Bluetooth дозволяє плавно перемикатися між двома пристроями: слухати музику на ноутбуці, телефонувати, а потім автоматично повертатися до музики.

        Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання

        Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання

        Увімкніть ефект просторового аудіо, який імітує прослуховування стереодинаміків. Або вимкніть адаптивну систему шумопоглинання й контролюйте рівні самостійно. Для музики і подкастів за допомогою користувацького багатодіапазонного еквалайзера додатка можна точно налаштувати частоти відповідно до обладнання, яке ви використовуєте.

        Google Асистент. Швидке з’єднання в пару Google Fast Pair

        Google Асистент. Швидке з’єднання в пару Google Fast Pair

        Google Асистент повністю інтегрований, тому можна просто сказати "Hey Google", а потім запитати в нього будь-що. Швидке з’єднання в пару Google Fast Pair дозволяє виконати спарення із сумісним пристроєм Android одним дотиком: якщо ви загубите навушники, ви можете зателефонувати їм, і вони задзвонять!

        Технічні характеристики

        • Звук

          Частотний діапазон
          7–40 000 Гц
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Опір
          16 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          30 мВт
          Чутливість
          99 дБ (1 кГц – 10 дБф)
          Тип динаміка
          Графенове покриття
          Аудіо високої чіткості
          Так

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5,3
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Знімний кабель
          Так
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Багатоточкове з’єднання
          Так
          Підтримуваний кодек
          • AAC
          • LDAC
          • SBC
          • LC3
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Роз'єм для навушників
          2.5  мм
          Підтримка аудіо через USB
          Так

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          24.2  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Ширина
          22.6  см
          Вага брутто
          3.4  кг
          Висота
          25  см
          Код GTIN
          1 48 95229 13174 0
          Вага нетто
          1.71  кг
          Вага тари
          1.69  кг

        • Зручність

          Автоматичне вимкнення
          Так
          Регулятор гучності
          Так
          Підтримка додатка для навушників Philips
          Так
          Швидке з’єднання в пару Google Fast Pair
          Так
          Автоматичне призупинення (ІЧ-сенсор)
          Так
          Можливе оновлення програмного забезпечення
          Так
          Тип елементів керування
          Дотик

        • Потужність

          Можна заряджати
          Так
          Кількість батарей
          1 шт.
          Час заряджання
          2  годин(-и)
          Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
          40  годин(-и)
          Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
          50  годин(-и)
          Швидке зарядження
          15 mins for 14 hrs
          Вага батареї (всього)
          15  г
          Ємність батареї (навушники)
          800  mAh
          Тип батареї (навушники)
          Літій-іонна (вбудована)

        • Розміри упаковки

          Висота
          25.5  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Ширина
          21  см
          Глибина
          7.4  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          48 95229 13174 3
          Вага брутто
          0.88  кг
          Вага нетто
          0.57  кг
          Вага тари
          0.31  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          5.3  см
          Ширина
          21.4  см
          Глибина
          20.9  см
          Вага
          0.33  кг

        • Аксесуари

          Інше
          1 твердий чохол для транспортування
          Аудіокабель
          2,5–3,5-мм стереокабель, довжина 1,2 м
          Короткий посібник
          Так
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 200 мм

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Стиль носіння
          Дуга на голову
          Складаний дизайн
          Звичайний
          Матеріал з’єднання
          Синтетична шкіра
          Кріплення на вусі
          Накладні
          Тип амбушура
          Закритий

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          2 AI mic
          Пониження шуму вітру
          Так

        • UPC

          UPC
          8 40063 20320 4

        • Характеристики ANC

          Технологія ANC
          Гібридна, ANC Pro+
          Режим зовнішніх звуків.
          Так
          Адаптивна технологія ANC
          Так
          ANC (активне шумопоглинання)
          Так

        • Голосовий помічник

          Сумісний голосовий помічник
          • Apple Siri
          • Google Асистент
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Підтримка голосового помічника
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Звук Philips

            Навушники
            Звукові системи
            Бездротові гучномовці
            Домашні аудіосистеми
            Fidelio
            Додаток для навушників
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