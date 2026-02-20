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Fidelio Повнорозмірні навушники

Новинка

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Εφαρμογή Philips Headphones

Η εφαρμογή Philips Headphones σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες των ακουστικών σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που θα σας δώσουν την καλύτερη εμπειρία ήχου από την κινητή συσκευή σας.

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Εφαρμογή Philips Headphones

Інструкції і документація

Заява про відповідність ЄС - English (US)

  • PDF файл, 469.8 kB
  • 15 September 2026

Посібник користувача - English (US)

  • PDF файл, 2.4 MB
  • 9 September 2026

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