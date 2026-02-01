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L5/00
Створені для поціновувачів музики
Дайте улюбленій музиці простір для вільного звучання. Ці бездротові повнорозмірні навушники преміумкласу поєднують вишукане звучання Fidelio з винятковим комфортом і нашою найінтелектуальнішою системою контролю шуму. Просто надягніть їх — і вони перенесуть вас в інший світ.
Вишукане природне звучання
Адаптивне шумопоглинання
Легкість і комфорт протягом усього дня
Виняткова якість зв’язку
Спеціально розроблені купольні випромінювачі з керамічним покриттям і шовковим підвісом створюють збалансоване природне звучання, яке дає змогу повністю зануритися в музику. Від пружних, контрольованих басів до теплих середніх частот, іскристих високих нот і точного розділення інструментів — улюблені композиції звучать вільно й просторо.
Розумніші алгоритми безперервно адаптуються до навколишнього середовища та посадки навушників, забезпечуючи легке й захопливе прослуховування. Зміни щільності прилягання чашок під час руху компенсуються, а в тихому середовищі автоматично вмикається режим зовнішнього звуку. Хай би як ви рухалися й куди б не прямували, баланс між зануренням і сприйняттям оточення завжди буде оптимальним.
Високоточна конструкція та м’яке наголів’я з протеїнової шкіри рівномірно розподіляють вагу, а овальні чашки забезпечують ефективну пасивну шумоізоляцію. Сенсорна панель дає змогу регулювати гучність одним дотиком, а музика призупиняється, коли ви знімаєте навушники.
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