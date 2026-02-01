Адаптивне шумозаглушення, налаштоване як ніколи точно

Розумніші алгоритми безперервно адаптуються до навколишнього середовища та посадки навушників, забезпечуючи легке й захопливе прослуховування. Зміни щільності прилягання чашок під час руху компенсуються, а в тихому середовищі автоматично вмикається режим зовнішнього звуку. Хай би як ви рухалися й куди б не прямували, баланс між зануренням і сприйняттям оточення завжди буде оптимальним.