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  • Створені для поціновувачів музики
  • Створені для поціновувачів музики
  • Створені для поціновувачів музики
  • Створені для поціновувачів музики
  • Створені для поціновувачів музики
  • Створені для поціновувачів музики

Новинка

FidelioПовнорозмірні навушники

L5/00

Створені для поціновувачів музики

Дайте улюбленій музиці простір для вільного звучання. Ці бездротові повнорозмірні навушники преміумкласу поєднують вишукане звучання Fidelio з винятковим комфортом і нашою найінтелектуальнішою системою контролю шуму. Просто надягніть їх — і вони перенесуть вас в інший світ.

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Створені для поціновувачів музики

  • Вишукане природне звучання

  • Адаптивне шумопоглинання

  • Легкість і комфорт протягом усього дня

  • Виняткова якість зв’язку

Вишуканість. Фірмове звучання Philips для Fidelio

Спеціально розроблені купольні випромінювачі з керамічним покриттям і шовковим підвісом створюють збалансоване природне звучання, яке дає змогу повністю зануритися в музику. Від пружних, контрольованих басів до теплих середніх частот, іскристих високих нот і точного розділення інструментів — улюблені композиції звучать вільно й просторо.

Адаптивне шумозаглушення, налаштоване як ніколи точно

Розумніші алгоритми безперервно адаптуються до навколишнього середовища та посадки навушників, забезпечуючи легке й захопливе прослуховування. Зміни щільності прилягання чашок під час руху компенсуються, а в тихому середовищі автоматично вмикається режим зовнішнього звуку. Хай би як ви рухалися й куди б не прямували, баланс між зануренням і сприйняттям оточення завжди буде оптимальним.

Дизайн Fidelio. Винятковий комфорт і відчуття легкості

Високоточна конструкція та м’яке наголів’я з протеїнової шкіри рівномірно розподіляють вагу, а овальні чашки забезпечують ефективну пасивну шумоізоляцію. Сенсорна панель дає змогу регулювати гучність одним дотиком, а музика призупиняється, коли ви знімаєте навушники.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції