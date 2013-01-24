Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips з можливістю заряджання і док-станцією – це бездротовий професійний освітлювальний пристрій. Світлодіодна стрічка подає потужний однорідний пучок для ретельного освітлення будь-якого місця. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips з можливістю заряджання і док-станцією – це бездротовий професійний освітлювальний пристрій. Світлодіодна стрічка подає потужний однорідний пучок для ретельного освітлення будь-якого місця. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips з можливістю заряджання і док-станцією – це бездротовий професійний освітлювальний пристрій. Світлодіодна стрічка подає потужний однорідний пучок для ретельного освітлення будь-якого місця. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips з можливістю заряджання і док-станцією – це бездротовий професійний освітлювальний пристрій. Світлодіодна стрічка подає потужний однорідний пучок для ретельного освітлення будь-якого місця. Переглянути усі переваги
Широкий кут поширення пучка світла 70° дозволить Вам зосередитися на певній ділянці та подати потрібну кількість світла.
Світлодіодний інспекційний ліхтар захищений від дії води та відповідає стандарту IP65.
Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.
Завдяки регульованому гачку, який розкладається під різними кутами, Ви зможете повісити цей професійний освітлювальний пристрій на будь-яку поверхню. А це залишить руки вільними для роботи.
Надзвичайно потужні білі світлодіоди забезпечують пучок світла 200 люмен, завдяки чому Ви не залишитеся в темряві та зможете розгледіти найдрібніші деталі.
Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.
Зовнішня коробка
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
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Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу