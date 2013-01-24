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LED Inspection lamps

Акумуляторний ліхтар RCH20 із док-станцією

LPL12X1
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    LED Inspection lamps Акумуляторний ліхтар RCH20 із док-станцією

    LPL12X1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips з можливістю заряджання і док-станцією – це бездротовий професійний освітлювальний пристрій. Світлодіодна стрічка подає потужний однорідний пучок для ретельного освітлення будь-якого місця. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    LED Inspection lamps Акумуляторний ліхтар RCH20 із док-станцією

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips з можливістю заряджання і док-станцією – це бездротовий професійний освітлювальний пристрій. Світлодіодна стрічка подає потужний однорідний пучок для ретельного освітлення будь-якого місця. Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips з можливістю заряджання і док-станцією – це бездротовий професійний освітлювальний пристрій. Світлодіодна стрічка подає потужний однорідний пучок для ретельного освітлення будь-якого місця. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    LED Inspection lamps Акумуляторний ліхтар RCH20 із док-станцією

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips з можливістю заряджання і док-станцією – це бездротовий професійний освітлювальний пристрій. Світлодіодна стрічка подає потужний однорідний пучок для ретельного освітлення будь-якого місця. Переглянути усі переваги

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      Бачте краще, працюйте якісніше

      Бездротовий компактний професійний освітлювальний пристрій

      • Високоякісні світлодіоди
      • 200 лм
      • Розкладний гачок (360°) + магніт
      • Компактний дизайн
      Широкий кут поширення пучка світла: до 70°

      Широкий кут поширення пучка світла: до 70°

      Широкий кут поширення пучка світла 70° дозволить Вам зосередитися на певній ділянці та подати потрібну кількість світла.

      Захист від води та пилу – IP65

      Захист від води та пилу – IP65

      Світлодіодний інспекційний ліхтар захищений від дії води та відповідає стандарту IP65.

      Висока стійкість до ударів – IK07

      Висока стійкість до ударів – IK07

      Стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях

      Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.

      Універсальний фіксатор (360°) і магнітний гачок

      Завдяки регульованому гачку, який розкладається під різними кутами, Ви зможете повісити цей професійний освітлювальний пристрій на будь-яку поверхню. А це залишить руки вільними для роботи.

      Надзвичайно потужне світлодіодне світло 200 люмен

      Надзвичайно потужні білі світлодіоди забезпечують пучок світла 200 люмен, завдяки чому Ви не залишитеся в темряві та зможете розгледіти найдрібніші деталі.

      Перемагайте темряву за допомогою м’якого природного світла

      Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.

      Технічні характеристики

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        6
        Довжина
        26,9  см
        Ширина
        16,5  см
        Висота
        12,1  см
        Вага брутто
        1,19  кг
        Код GTIN
        1 87 27900 38946 0

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL12X1
        Код замовлення
        38946331

      • Електричні характеристики

        Час заряджання батареї
        4  год.
        Час роботи від батареї
        До 3 годин
        Тип батареї
        Іонно-літієва
        Тип штепселя
        Європа
        Джерело живлення
        Акумуляторне живлення
        Напруга
        100–240  В
        Потужність (Вт)
        2,4  Вт

      • Характеристики світла

        Кут розсіювання світла
        70  градусів
        Колірна температура
        6000  К
        Термін експлуатації світлодіода
        10000  год.
        Інтенсивність світла (посилена)
        350 люкс на відстані 0,5 м
        Світловіддача
        200  люмен

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        2870  г
        Висота
        17,3  см
        Довжина
        28,9  см
        Ширина
        26,9  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900389463
        EAN3
        8727900389470

      • Інформація про упаковку

        Висота
        3,8  см
        Довжина
        19  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        6
        Вага з батареями
        360  г
        Ширина
        6,3  см
        Вага без батарей
        210  г

      • Опис виробу

        Гачок
        Універсальний фіксатор-гачок
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP65
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        Міцна гума і полікарбонат
        Кількість світлодіодів
        1
        Робоча температура
        від -10 до 40  °C
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        RCH

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