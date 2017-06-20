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    Світлодіодні інспекційні ліхтарі
    Долайте темряву щодня


    Наші професійні інспекційні ліхтарі оснащено потужними світлодіодами, які створюють інтенсивне біле світло й широкий промінь для освітлення кожної деталі з ювелірною точністю. Вони створені для оптимізації чіткості та бачення, а природне біле світло покращує візуальний комфорт для роботи без утоми очей. Тому навіть коли ви працюватимете над найсерйознішою проблемою або з найважчою ділянкою, у вас будуть правильні інструменти для роботи.

    Світлодіодні інспекційні ліхтарі

    Дізнатися про наші  останні інновації 

    Xperion Front

    Xperion 6000


    Удосконалене ефективне освітлення, що служить довго
    Універсальні світлодіодні інспекційні ліхтарі з кількома потужними джерелами світла, УФ-світлом, високим значенням CRI та довготривалою батареєю.

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    Ecopro serie

    EcoPro  


    Забезпечує надійне природне яскраве світло навіть за складних умов експлуатації

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    Philips MatchLine

    MatchLine 


    Ідеально підходить для швидкої перевірки кольору
    та більших завдань із фарбування

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    Світлодіодні інспекційні ліхтарі Philips дозволяють вам якнайкраще виконувати свою роботу

    Потужне освітлення

    Потужне освітлення


    Відображає об’єкти яскраво й точно.

    Різнонапрямлений промінь

    Різнонапрямлений промінь


    Спрямовуйте світло саме туди, де потрібно.

    Висока ударостійкість

    Висока ударостійкість


    Створено для роботи в найжорсткіших умовах.

    Гнучкі варіанти живлення

    Гнучкі варіанти живлення


    Більше не потрібно переміщатися по майстерні під час роботи.

    Xperion 6000 UV Pillar

    Відкрийте для себе наші  світлодіодні інспекційні ліхтарі

    Тонкий ліхтар

    Тонкий ліхтар


    Тонкі ліхтарі чудово підходять для швидкого огляду.

    Переглянути тонкі ліхтарі
    Ручний ліхтар

    Ручний ліхтар


    Ручні ліхтарі дуже універсальні й відповідають усім потребам роботи в найжорсткіших умовах.

    Переглянути ручні ліхтарі
    Налобний ліхтар

    Налобний ліхтар


    Налобні ліхтарі є ідеальними інструментами для виконання каверзного завдання або роботи у складних умовах.

    Переглянути налобні ліхтарі
    Спеціальний ліхтар

    Спеціальні ліхтарі 


    Спеціальні ліхтарі створені

    для роботи в моторному
    відсіку.

    Переглянути спеціальні ліхтарі
    Прожектор

    Прожектор 


    Наші прожектори із потужним
    променем спрямовують біле світло
    саме туди, де потрібно.

    Переглянути прожектори

    Не можете вирішити, який світлодіодний робочий ліхтар вибрати?

    Пройдіть опитування, і ми виберемо найкращий для вас варіант.

    Світлодіодний робочий ліхтар потрібний мені для таких цілей: 

    Огляд

    Ремонт

    Я знаю

    забезпечує яскравіше світло

    Швидкий огляд у
    певних ділянках 

    довше прослужить

    Поверхневий огляд
    вм’ятин, подряпин, фарби

    покращує мій стиль

    Детальний огляд
    важкодоступних місць

    Світло потрібне мені для роботи:

    забезпечує яскравіше світло

    Незначний ремонт
    двигуна

    покращує мій стиль

    Ремонт під
    транспортним засобом

    забезпечує яскравіше світло

    Заміна шин

    забезпечує яскравіше світло

    Капітальний ремонт двигуна

    Мені потрібен рівень яскравості

    <Достатня яскравість

    >Відмінна яскравість

    Мені потрібен рівень яскравості

    <Достатня яскравість

    >Відмінна яскравість

    Ось що ми рекомендуємо

    PEN20S

    PEN20S

    Ось що ми рекомендуємо

    Ліхтар Penlight Premium

    Penlight Premium Color+  

    Ось що ми рекомендуємо

    Xperion 6000 Pocket

    Xperion 6000 Pocket

    Xperion 6000 Line

    Xperion 6000 Line

    Ось що ми рекомендуємо

    Xperion 6000 UV Pillar

    Xperion 6000 UV Pillar

    Ось що ми рекомендуємо

    Xperion 6000 UV Pillar

    Xperion 6000 UV Pillar

    Xperion 6000 Pillar

    Xperion 6000 Pillar

    Ось що ми рекомендуємо

    Xperion 6000 Slim

    Xperion 6000 Slim

    Xperion 6000 Pillar

    Xperion 6000 Pillar

    CBL10

    Xperion 6000 UV Pillar

    Ось що ми рекомендуємо

    Xperion 6000 Pocket

    Xperion 6000 Pocket

    Xperion 6000 Line

    Xperion 6000 Slim

    Мені потрібне світло на

    <7 годин

    >7 годин

    Я надаю перевагу робочому ліхтарю

    Ручний

    Вільні руки

    Ось що ми рекомендуємо

    Xperion 6000 Pocket

    Xperion 6000 Pocket

    Ось що ми рекомендуємо

    Xperion 6000 UV Pillar

    Xperion 6000 UV Pillar

    XPerion 6000 Pillar

    Xperion 6000 Pillar

    Ось що ми рекомендуємо

    Xperion 6000 Pillar

    Xperion 6000 Pillar

    Xperion 6000 Line

    Xperion 6000 Line

    Ось що ми рекомендуємо

    MDLS

    CBL10

    Ось що ми рекомендуємо

    Xperion 6000 Pillar

    Xperion 6000 Pillar

    Xperion 6000 Line

    Xperion 6000 Slim

    Ось що ми рекомендуємо

    HL22M

    HL22M

    Xperion 6000 Line

    MDSL CRI

    Xperion 6000 Pillar

    Xperion 6000 UV Pillar

    Xperion 6000 Slim

    Xperion 6000 Slim

    Ось що ми рекомендуємо

    PJH20

    PJH20

    Ось що ми рекомендуємо

    CBH5

    CBH52

    XPerion 6000 UV Pillar

    Xperion 6000 UV Pillar

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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    Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips

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    Автомобільні статті

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    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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