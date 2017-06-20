Наші професійні інспекційні ліхтарі оснащено потужними світлодіодами, які створюють інтенсивне біле світло й широкий промінь для освітлення кожної деталі з ювелірною точністю. Вони створені для оптимізації чіткості та бачення, а природне біле світло покращує візуальний комфорт для роботи без утоми очей. Тому навіть коли ви працюватимете над найсерйознішою проблемою або з найважчою ділянкою, у вас будуть правильні інструменти для роботи.
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Xperion 6000
Удосконалене ефективне освітлення, що служить довго Універсальні світлодіодні інспекційні ліхтарі з кількома потужними джерелами світла, УФ-світлом, високим значенням CRI та довготривалою батареєю.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.