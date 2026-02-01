Гнучке кріплення, яке висувається на 1,2–1,7 м

Гнучке кріплення, яке висувається на 1,2–1,7 м та має м’яке покриття, що захищає фарбовані поверхні автомобіля та дозволяє легко і зручно розмістити ліхтар під час роботи.