Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips забезпечує освітлення яскравістю 900 люмен для загального освітлення робочої ділянки. Завдяки регульованому висувному кріпленню світлодіодний підкапотний ліхтар освітить усі ділянки під капотом чи в салоні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips забезпечує освітлення яскравістю 900 люмен для загального освітлення робочої ділянки. Завдяки регульованому висувному кріпленню світлодіодний підкапотний ліхтар освітить усі ділянки під капотом чи в салоні. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips забезпечує освітлення яскравістю 900 люмен для загального освітлення робочої ділянки. Завдяки регульованому висувному кріпленню світлодіодний підкапотний ліхтар освітить усі ділянки під капотом чи в салоні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips забезпечує освітлення яскравістю 900 люмен для загального освітлення робочої ділянки. Завдяки регульованому висувному кріпленню світлодіодний підкапотний ліхтар освітить усі ділянки під капотом чи в салоні. Переглянути усі переваги
Широкий кут поширення пучка світла 100° дозволить Вам зосередитися на певній ділянці та подати потрібну кількість світла.
Міцний корпус створений для складних умов роботи та відповідає стандарту IK07.
Гнучке кріплення, яке висувається на 1,2–1,7 м та має м’яке покриття, що захищає фарбовані поверхні автомобіля та дозволяє легко і зручно розмістити ліхтар під час роботи.
Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.
Світлодіодний інспекційний ліхтар захищений від дії води та відповідає стандарту IP54.
Завдяки світловіддачі 900 люмен високопотужне світлодіодне світло не залишить Вас у темряві та допоможе роздивитися навіть найдрібніші деталі.
Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.
Зовнішня коробка
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу
Споживання енергії