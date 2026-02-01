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Більше не доступний
LPL24X1
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Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips забезпечує освітлення яскравістю 900 люмен для загального освітлення робочої ділянки. Завдяки регульованому висувному кріпленню світлодіодний підкапотний ліхтар освітить усі ділянки під капотом чи в салоні.
Високоякісні світлодіоди
Надзвичайна світловіддача 900 лм
Телескопічний тримач із гачками
Надзвичайно тонкий дизайн
Широкий кут поширення пучка світла 100° дозволить Вам зосередитися на певній ділянці та подати потрібну кількість світла.
Міцний корпус створений для складних умов роботи та відповідає стандарту IK07.
Гнучке кріплення, яке висувається на 1,2–1,7 м та має м’яке покриття, що захищає фарбовані поверхні автомобіля та дозволяє легко і зручно розмістити ліхтар під час роботи.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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