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Більше не доступний

LED Inspection lampsПідкапотний ліхтар CBL50 із кабелем

LPL24X1

Бачте краще, працюйте якісніше

Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips забезпечує освітлення яскравістю 900 люмен для загального освітлення робочої ділянки. Завдяки регульованому висувному кріпленню світлодіодний підкапотний ліхтар освітить усі ділянки під капотом чи в салоні.

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Професійний освітлювальний пристрій

Бачте краще, працюйте якісніше

  • Високоякісні світлодіоди

  • Надзвичайна світловіддача 900 лм

  • Телескопічний тримач із гачками

  • Надзвичайно тонкий дизайн

Широкий кут поширення пучка світла: до 100°

Широкий кут поширення пучка світла: до 100°

Широкий кут поширення пучка світла 100° дозволить Вам зосередитися на певній ділянці та подати потрібну кількість світла.

Міцний алюмінієвий корпус

Міцний алюмінієвий корпус

Міцний корпус створений для складних умов роботи та відповідає стандарту IK07.

Гнучке кріплення, яке висувається на 1,2–1,7 м

Гнучке кріплення, яке висувається на 1,2–1,7 м

Гнучке кріплення, яке висувається на 1,2–1,7 м та має м’яке покриття, що захищає фарбовані поверхні автомобіля та дозволяє легко і зручно розмістити ліхтар під час роботи.

Технічні характеристики

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