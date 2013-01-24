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LED Inspection lamps

Підкапотний ліхтар CBL50 із кабелем

LPL24X1
1 нагорода
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    LED Inspection lamps Підкапотний ліхтар CBL50 із кабелем

    LPL24X1
    1 нагорода

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips забезпечує освітлення яскравістю 900 люмен для загального освітлення робочої ділянки. Завдяки регульованому висувному кріпленню світлодіодний підкапотний ліхтар освітить усі ділянки під капотом чи в салоні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    LED Inspection lamps Підкапотний ліхтар CBL50 із кабелем

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips забезпечує освітлення яскравістю 900 люмен для загального освітлення робочої ділянки. Завдяки регульованому висувному кріпленню світлодіодний підкапотний ліхтар освітить усі ділянки під капотом чи в салоні. Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips забезпечує освітлення яскравістю 900 люмен для загального освітлення робочої ділянки. Завдяки регульованому висувному кріпленню світлодіодний підкапотний ліхтар освітить усі ділянки під капотом чи в салоні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    LED Inspection lamps Підкапотний ліхтар CBL50 із кабелем

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips забезпечує освітлення яскравістю 900 люмен для загального освітлення робочої ділянки. Завдяки регульованому висувному кріпленню світлодіодний підкапотний ліхтар освітить усі ділянки під капотом чи в салоні. Переглянути усі переваги

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      Бачте краще, працюйте якісніше

      Професійний освітлювальний пристрій

      • Високоякісні світлодіоди
      • Надзвичайна світловіддача 900 лм
      • Телескопічний тримач із гачками
      • Надзвичайно тонкий дизайн
      Широкий кут поширення пучка світла: до 100°

      Широкий кут поширення пучка світла: до 100°

      Широкий кут поширення пучка світла 100° дозволить Вам зосередитися на певній ділянці та подати потрібну кількість світла.

      Міцний алюмінієвий корпус

      Міцний алюмінієвий корпус

      Міцний корпус створений для складних умов роботи та відповідає стандарту IK07.

      Гнучке кріплення, яке висувається на 1,2–1,7 м

      Гнучке кріплення, яке висувається на 1,2–1,7 м

      Гнучке кріплення, яке висувається на 1,2–1,7 м та має м’яке покриття, що захищає фарбовані поверхні автомобіля та дозволяє легко і зручно розмістити ліхтар під час роботи.

      Стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях

      Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.

      Захист від води та пилу – IP54

      Світлодіодний інспекційний ліхтар захищений від дії води та відповідає стандарту IP54.

      Високоякісне світлодіодне світло до 900 люмен

      Завдяки світловіддачі 900 люмен високопотужне світлодіодне світло не залишить Вас у темряві та допоможе роздивитися навіть найдрібніші деталі.

      Перемагайте темряву за допомогою м’якого природного світла

      Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.

      Технічні характеристики

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        6
        Довжина
        120  см
        Ширина
        32  см
        Висота
        25  см
        Вага брутто
        11,9  кг
        Код GTIN
        1 87 27900 39066 4

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL24X1
        Код замовлення
        39066731

      • Електричні характеристики

        Тип штепселя
        Європа
        Джерело живлення
        Кабель
        Напруга
        100–240  В
        Потужність (Вт)
        15  Вт

      • Характеристики світла

        Кут розсіювання світла
        100  градусів
        Колірна температура
        6500  К
        Термін експлуатації світлодіода
        10000  год.
        Світловіддача
        900  люмен

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        12200  г
        Висота
        32  см
        Довжина
        119,5  см
        Ширина
        25  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900390667
        EAN3
        8727900390674

      • Інформація про упаковку

        Довжина кабелю
        5  м
        Висота
        120  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        6
        Вага з кабелем
        1000  г
        Вага без кабелю
        500  г
        Розмір
        Стандартна

      • Опис виробу

        Гачок
        2 магніти для кріплення
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP54
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        Алюмінієвий корпус
        Робоча температура
        від -10 до 40  °C
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        CBL

      • Споживання енергії

        Маркування енергозберігання
        A+
        Споживання енергії на 1000 год.
        14,8  кВт·год

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