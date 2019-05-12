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Більше не доступний
LPL28RECHX1
Бачте краще, працюйте якісніше
Philips Penlight Premium другого покоління – це одна тонка ручка, в якій неперевершено поєднуються можливість високоякісного освітлення як для огляду, так і для точкового світла, новий алюмінієвий корпус і стійкість до дії хімічних речовин, води та пилу. Справжнє рішення "все в одному"!
Високоякісні світлодіоди
145 лм + точковий промінь 120 лм
Надійний алюмінієвий корпус
Повторне заряджання через USB
Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.
"Ліхтар Philips Penlight Premium Gen2 має кут поширення пучка світла до 90° та освітлює великі ділянки, спрощуючи швидкий огляд."
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
zironos
12/05/2019
Україна
отвечает всем своим характеристикам
Купил себе второй такой, так как первый после 2ух лет ежедневной эксплуатации загадочно "пропал" на работе. Падал с 3м высоты, лежал по несколько дней в сугробе, ездил за границу примагниченый к раме, растворители и прочяя химия его не дефрмирует, солярка масло и тд также его не берет, единственное это случилось после падения с высоты более 5м это немного раскрылся корпус возле указки- так это высота всётаки. Также брал и на рыбалку- везде отработал на все 100%
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
AllCars
02/12/2019
Polska
Moim zdaniem najlepsza lampa warsztatowa
Najlepsza lampa warsztatowa typu penlight, polecam każdemu kto szuka profesjonalnego oswietlenia led.
Плюси
bardzo trwała.
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
Дата використання 2017-12-02
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
Дата використання 2017-12-02