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Більше не доступний

ProfessionalPenlight Premium Gen2

LPL28RECHX1

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Бачте краще, працюйте якісніше

Philips Penlight Premium другого покоління – це одна тонка ручка, в якій неперевершено поєднуються можливість високоякісного освітлення як для огляду, так і для точкового світла, новий алюмінієвий корпус і стійкість до дії хімічних речовин, води та пилу. Справжнє рішення "все в одному"!

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Компактний світлодіодний помічник у роботі з можливістю заряджання через USB

Бачте краще, працюйте якісніше

  • Високоякісні світлодіоди

  • 145 лм + точковий промінь 120 лм

  • Надійний алюмінієвий корпус

  • Повторне заряджання через USB

Висока стійкість до ударів – IK07

Висока стійкість до ударів – IK07

Стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях

Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.

Широкий кут поширення пучка світла: до 90°

"Ліхтар Philips Penlight Premium Gen2 має кут поширення пучка світла до 90° та освітлює великі ділянки, спрощуючи швидкий огляд."

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

12/05/2019

Україна

Україна

отвечает всем своим характеристикам

Купил себе второй такой, так как первый после 2ух лет ежедневной эксплуатации загадочно "пропал" на работе. Падал с 3м высоты, лежал по несколько дней в сугробе, ездил за границу примагниченый к раме, растворители и прочяя химия его не дефрмирует, солярка масло и тд также его не берет, единственное это случилось после падения с высоты более 5м это немного раскрылся корпус возле указки- так это высота всётаки. Также брал и на рыбалку- везде отработал на все 100%

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

02/12/2019

Polska

Polska

Moim zdaniem najlepsza lampa warsztatowa

Najlepsza lampa warsztatowa typu penlight, polecam każdemu kto szuka profesjonalnego oswietlenia led.

Плюси

bardzo trwała.

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

Дата використання 2017-12-02

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

Дата використання 2017-12-02

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