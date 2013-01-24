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    LED Professional Work Light

    Гібридний алюмінієвий підкапотний LED-ліхтар CBH 51

    LPL45X1
    • Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше
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      LED Professional Work Light Гібридний алюмінієвий підкапотний LED-ліхтар CBH 51

      LPL45X1

      Бачте краще, працюйте якісніше

      Професійний світлодіодний підкапотний інспекційний ліхтар Philips CBH51 забезпечує освітлення до 1200 люмен. Такий широкий кут поширення пучка світла на 120° освітить усе відділення двигуна. Під’єднайте до автомобіля за допомогою розкладних гачків і виберіть роботу від мережі чи акумулятора. Переглянути усі переваги

      LED Professional Work Light Гібридний алюмінієвий підкапотний LED-ліхтар CBH 51

      Бачте краще, працюйте якісніше

      Професійний світлодіодний підкапотний інспекційний ліхтар Philips CBH51 забезпечує освітлення до 1200 люмен. Такий широкий кут поширення пучка світла на 120° освітить усе відділення двигуна. Під’єднайте до автомобіля за допомогою розкладних гачків і виберіть роботу від мережі чи акумулятора. Переглянути усі переваги

      Бачте краще, працюйте якісніше

      Професійний світлодіодний підкапотний інспекційний ліхтар Philips CBH51 забезпечує освітлення до 1200 люмен. Такий широкий кут поширення пучка світла на 120° освітить усе відділення двигуна. Під’єднайте до автомобіля за допомогою розкладних гачків і виберіть роботу від мережі чи акумулятора. Переглянути усі переваги

      LED Professional Work Light Гібридний алюмінієвий підкапотний LED-ліхтар CBH 51

      Бачте краще, працюйте якісніше

      Професійний світлодіодний підкапотний інспекційний ліхтар Philips CBH51 забезпечує освітлення до 1200 люмен. Такий широкий кут поширення пучка світла на 120° освітить усе відділення двигуна. Під’єднайте до автомобіля за допомогою розкладних гачків і виберіть роботу від мережі чи акумулятора. Переглянути усі переваги

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        LED Professional Work Light

        LED Professional Work Light

        Гібридний алюмінієвий підкапотний LED-ліхтар CBH 51

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        Бачте краще, працюйте якісніше

        Професійний підкапотний ліхтар із живленням від мережі та акумулятора

        • 32 високоякісні світлодіоди
        • Два режими: живлення від мережі/батареї
        • 1200 люмен і широкий кут променя 120°
        • Вбудований телескопічний гачок
        Перемагайте темряву за допомогою яскравого природного світла

        Перемагайте темряву за допомогою яскравого природного світла

        Гібридний професійний підкапотний ліхтар Philips CBH51 має 32 потужні світлодіоди, які створюють інтенсивне біле світло та широкий пучок для перемоги над темрявою. Забезпечує чітку видимість для роботи, а природне біле світло 6000 К не подразнює та не втомлює очей.

        32 високоякісні світлодіоди для світловіддачі до 1200 люмен

        32 високоякісні світлодіоди для світловіддачі до 1200 люмен

        Ліхтар Philips CBH51, обладнаний 32 високоякісними білими світлодіодами, працює у двох корисних режимах живлення. Посилений режим – це потужна світловіддача 1200 люмен, що дозволяє роздивитися найменші деталі. Якщо ж Ви упродовж тривалого часу користуєтеся ліхтарем в автономному режимі, можна вибрати екорежим для заощадження заряду батареї. Навіть за меншої світловіддачі 500 люмен Ви однаково матимете високоякісне яскраве світло впродож 5,5 годин.

        Роздивіться всі деталі завдяки широкому куту поширення променя 120°

        Роздивіться всі деталі завдяки широкому куту поширення променя 120°

        Ліхтар Philips CBH51 забезпечує широкий кут поширення променя 120° – що ідеально підходить для освітлення всієї робочої ділянки. Такий широкий яскравий пучок світла дозволить під час роботи роздивитися найдрібніші деталі.

        Гнучкість у роботі упродовж 5,5 годин в автономному режимі

        Гнучкість у роботі упродовж 5,5 годин в автономному режимі

        Потрібно під час роботи пересуватися по майстерні? Жодних проблем. Просто відключіть кабель від ліхтаря Philips CBH51. Батарея із тривалим терміном експлуатації дає змогу працювати упродовж 5,5 годин в автономному режимі.

        5-метровий надійний кабель для складних умов роботи

        5-метровий надійний кабель для складних умов роботи

        Для тривалого використання ліхтар Philips CBH51 обладнано довгим надійним 5-метровим кабелем, який забезпечує постійне освітлення під час роботи. Як і ліхтар, кабель призначений для складних умов роботи в майстерні та стійкий до дії різних хімічних речовин, зокрема вуглеводнів.

        Міцний алюмінієвий корпус для надвисокої ударостійкості – IK07

        Міцний алюмінієвий корпус для надвисокої ударостійкості – IK07

        Згідно з міжнародним стандартом ударостійкості IK07 ліхтар Philips CBH51 має міцний алюмінієвий корпус, призначений для найскладніших умов роботи. Адже нам відомо, що навіть найбільш обережні працівники час від часу впускають свої інструменти.

        Захист від бризок води та пилу – IP54

        Захист від бризок води та пилу – IP54

        Ліхтар Philips CBH51 відповідає міжнародним нормам стійкості до бризок води і пилу IP54. Ваш ліхтар створено згідно з надійними процедурами виробництва та багаторазового ущільнення, тож він надзвичайно стійкий до дії бризок води і пилу.

        Стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях

        Стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях

        Висока стійкість до дії більшості хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях: Ваш ліхтар Philips CBH51 витримає найскладніші умови роботи у майстерні.

        Розкладне кріплення, яке можна подовжити від 1,1 до 1,8 метра

        Розкладне кріплення, яке можна подовжити від 1,1 до 1,8 метра

        Ліхтар Philips CBH51 обладнано цілком вбудованим телескопічним кріпленням, яке можна розкладати від 1,1 до 1,8 метра. Внутрішній бік гачків вкрито гумою, тож Ви можете не турбуватися, що подряпаєте автомобіль. А для кращої видимості можна також повертати ліхтар на 360°, щоб він залишався на місці завдяки гачкам кріплення.

        Технічні характеристики

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          6000  К
          Термін експлуатації світлодіода
          До 10 000 годин
          Інтенсивність світла (в посиленому режимі)
          1100 люкс на відстані 0,5 м
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          550 люкс на відстані 0,5 м
          Кут розсіювання світла
          120°
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          500 люмен
          Світловіддача
          • 1200 люмен
          • Повзунок

        • Електричні характеристики

          Ємність батареї
          4400  мА-год
          Час заряджання батареї
          До 2 годин
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          До 3 годин
          Час роботи батареї (в екорежимі)
          До 5,5 годин
          Тип батареї
          Літій-іонна батарея
          Тип зарядного кабелю
          Кабель та живлення від батареї
          Тип штепселя
          Європейський штепсель
          Джерело живлення
          Батарея
          Напруга
          3,7  В
          Потужність (Вт)
          8  Вт

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          • Бачте краще
          • Працюйте краще
          Особливість виробу
          Підкапотний інспекційний ліхтар

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          LPL45X1
          Код замовлення
          39732131

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          1547  г
          Висота
          12  см
          Довжина
          11,75  см
          Ширина
          7,5  см

        • Дані упаковки

          EAN1
          8727900397321
          EAN3
          8727900397338

        • Інформація про упаковку

          Довжина кабелю
          5  м
          Висота
          86,5 мм
          Довжина
          1156 мм
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          6
          Розмір
          • Компактний
          • Стандартна
          Вага з батареями
          1300  г
          Вага з кабелем
          1300  г
          Вага без кабелю
          835  г
          Ширина
          62 мм

        • Опис виробу

          Гачок
          Розкладний гачок (360°)
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK07
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP54
          Матеріали та покриття
          Міцна гума і полікарбонат
          Кількість світлодіодів
          32
          Робоча температура
          від -10 °C до 40 °C
          Лінійка
          CBH
          Стійкість до дії
          • мастила
          • оливи
          • розчинників, які використовуються у майстернях
          Технологія
          LED
          Можливість роботи в режимі "вільні руки"
          Гачок

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