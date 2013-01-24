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Професійний світлодіодний підкапотний інспекційний ліхтар Philips CBH51 забезпечує освітлення до 1200 люмен. Такий широкий кут поширення пучка світла на 120° освітить усе відділення двигуна. Під’єднайте до автомобіля за допомогою розкладних гачків і виберіть роботу від мережі чи акумулятора. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Професійний світлодіодний підкапотний інспекційний ліхтар Philips CBH51 забезпечує освітлення до 1200 люмен. Такий широкий кут поширення пучка світла на 120° освітить усе відділення двигуна. Під’єднайте до автомобіля за допомогою розкладних гачків і виберіть роботу від мережі чи акумулятора. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Професійний світлодіодний підкапотний інспекційний ліхтар Philips CBH51 забезпечує освітлення до 1200 люмен. Такий широкий кут поширення пучка світла на 120° освітить усе відділення двигуна. Під’єднайте до автомобіля за допомогою розкладних гачків і виберіть роботу від мережі чи акумулятора. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Професійний світлодіодний підкапотний інспекційний ліхтар Philips CBH51 забезпечує освітлення до 1200 люмен. Такий широкий кут поширення пучка світла на 120° освітить усе відділення двигуна. Під’єднайте до автомобіля за допомогою розкладних гачків і виберіть роботу від мережі чи акумулятора. Переглянути усі переваги
Гібридний алюмінієвий підкапотний LED-ліхтар CBH 51
Ціна магазину Philips
Усього:
Гібридний професійний підкапотний ліхтар Philips CBH51 має 32 потужні світлодіоди, які створюють інтенсивне біле світло та широкий пучок для перемоги над темрявою. Забезпечує чітку видимість для роботи, а природне біле світло 6000 К не подразнює та не втомлює очей.
Ліхтар Philips CBH51, обладнаний 32 високоякісними білими світлодіодами, працює у двох корисних режимах живлення. Посилений режим – це потужна світловіддача 1200 люмен, що дозволяє роздивитися найменші деталі. Якщо ж Ви упродовж тривалого часу користуєтеся ліхтарем в автономному режимі, можна вибрати екорежим для заощадження заряду батареї. Навіть за меншої світловіддачі 500 люмен Ви однаково матимете високоякісне яскраве світло впродож 5,5 годин.
Ліхтар Philips CBH51 забезпечує широкий кут поширення променя 120° – що ідеально підходить для освітлення всієї робочої ділянки. Такий широкий яскравий пучок світла дозволить під час роботи роздивитися найдрібніші деталі.
Потрібно під час роботи пересуватися по майстерні? Жодних проблем. Просто відключіть кабель від ліхтаря Philips CBH51. Батарея із тривалим терміном експлуатації дає змогу працювати упродовж 5,5 годин в автономному режимі.
Для тривалого використання ліхтар Philips CBH51 обладнано довгим надійним 5-метровим кабелем, який забезпечує постійне освітлення під час роботи. Як і ліхтар, кабель призначений для складних умов роботи в майстерні та стійкий до дії різних хімічних речовин, зокрема вуглеводнів.
Згідно з міжнародним стандартом ударостійкості IK07 ліхтар Philips CBH51 має міцний алюмінієвий корпус, призначений для найскладніших умов роботи. Адже нам відомо, що навіть найбільш обережні працівники час від часу впускають свої інструменти.
Ліхтар Philips CBH51 відповідає міжнародним нормам стійкості до бризок води і пилу IP54. Ваш ліхтар створено згідно з надійними процедурами виробництва та багаторазового ущільнення, тож він надзвичайно стійкий до дії бризок води і пилу.
Висока стійкість до дії більшості хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях: Ваш ліхтар Philips CBH51 витримає найскладніші умови роботи у майстерні.
Ліхтар Philips CBH51 обладнано цілком вбудованим телескопічним кріпленням, яке можна розкладати від 1,1 до 1,8 метра. Внутрішній бік гачків вкрито гумою, тож Ви можете не турбуватися, що подряпаєте автомобіль. А для кращої видимості можна також повертати ліхтар на 360°, щоб він залишався на місці завдяки гачкам кріплення.
Характеристики світла
Електричні характеристики
Маркетингові особливості
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Опис виробу