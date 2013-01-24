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LED Professional Work Light

Тонкий акумуляторний ліхтар RCH19

LPL46X1
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    LED Professional Work Light Тонкий акумуляторний ліхтар RCH19

    LPL46X1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH19 забезпечує яскраве природне освітлення, необхідне для будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 250 та 120 люмен для безперервного автономного використання до 7 годин. Переглянути усі переваги

    LED Professional Work Light Тонкий акумуляторний ліхтар RCH19

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH19 забезпечує яскраве природне освітлення, необхідне для будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 250 та 120 люмен для безперервного автономного використання до 7 годин. Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH19 забезпечує яскраве природне освітлення, необхідне для будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 250 та 120 люмен для безперервного автономного використання до 7 годин. Переглянути усі переваги

    LED Professional Work Light Тонкий акумуляторний ліхтар RCH19

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH19 забезпечує яскраве природне освітлення, необхідне для будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 250 та 120 люмен для безперервного автономного використання до 7 годин. Переглянути усі переваги

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      Бачте краще, працюйте якісніше

      Ультратонкий акумуляторний інспекційний ліхтар

      • Ліхтар із високоякісними світлодіодами
      • Два режими: 250 лм і 120 лм
      • Ресурс батареї на 6 годин в екорежимі
      • Універсальна надтонка конструкція

      Магніт та універсальний гачок, щоб руки були вільними

      Завдяки регульованому гачку, який розкладається під різними кутами, цей ліхтар можна підвісити у потрібному місці. Надійний магніт на задній панелі дозволяє закріпити ліхтар на будь-якій металевій панелі, щоб руки були вільними.

      Гнучкість у роботі упродовж 7 годин в автономному режимі

      Ваша робота передбачає постійне пересування? Жодних проблем! Ліхтар RCH19 оснащений високоякісною літій-іонною батареєю, як забезпечує 4 години безперервного яскравого освітлення. Якщо Ви плануєте працювати довше, перемкніть ліхтар на екорежим і отримайте 7 годин безперервного освітлення.

      Стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях

      Висока стійкість до дії більшості хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях: Ваш ліхтар Philips RCH19 витримає найскладніші умови роботи у майстерні.

      Міцний корпус для надвисокої ударостійкості – IK07

      Згідно з міжнародним стандартом ударостійкості IK07 ліхтар Philips RCH19 витримає найскладніші умови роботи у майстерні. Зручна ручка зменшує ймовірність падіння ліхтаря, але навіть якщо це станеться, міцний корпус забезпечить надійний захист. Адже нам відомо, що навіть найбільш обережні працівники час від часу впускають свої інструменти.

      Ультратонка конструкція для освітлення вузьких місць

      Ліхтар Philips RCH19 має конструкцію, що дозволяє обертати світловий потік на 180°, тож ліхтарем можна посвітити у найвужчі місця. Завдяки цьому навіть під час огляду двигуна чи інших складних агрегатів Ви не зіткнетеся з проблемою непроглядності важкодоступних ділянок.

      Широкий кут поширення променя 90° дозволяє роздивитися найдрібніші деталі

      Ліхтар Philips RCH19 забезпечує широкий кут поширення променя 90°, що підходить для освітлення великої робочої ділянки. Такий яскравий пучок білого світла дозволить під час роботи роздивитися найдрібніші деталі.

      Високоякісні світлодіоди забезпечують яскравість світла до 250 люмен

      Ліхтар Philips RCH19, обладнаний високоякісними світлодіодами, працює у двох зручних режимах живлення. Посилений режим – це потужна світловіддача 250 люмен, що дозволяє роздивитися найменші деталі. Якщо ж Ви користуєтеся ліхтарем упродовж тривалого часу, можна вибрати екорежим для заощадження заряду батареї. Навіть за меншої світловіддачі 120 люмен Ви однаково матимете високоякісне яскраве світло впродовж 7 годин.

      Перемагайте темряву за допомогою яскравого природного світла

      Акумуляторний ліхтар Philips RCH19 обладнаний високоякісними світлодіодами і забезпечує яскраве біле світло, що перемагає темряву під час роботи. Яскравий широкий промінь забезпечує оптимальну видимість, а природне світло 6000 К не подразнює та не втомлює очей.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL46X1
        Код замовлення
        39823631

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        2100  мА-год
        Джерело живлення
        • Батарея
        • Літій-іонна батарея 18650
        Потужність (Вт)
        3  Вт
        Час роботи батареї (у посиленому режимі)
        До 4 годин
        Напруга
        3,65  В
        Час роботи батареї (в екорежимі)
        До 7 годин
        Тип батареї
        Літій-іонна батарея
        Тип зарядного кабелю
        Акумуляторне живлення
        Тип штепселя
        Кабель
        Час заряджання батареї
        До 3 годин

      • Характеристики світла

        Інтенсивність світла (посилена)
        400 люкс на відстані 0,5 м
        Світловіддача
        250  люмен
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        120  люмен
        Кут розсіювання світла
        90  градусів
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        200 люкс на відстані 0,5 м
        Термін експлуатації світлодіода
        До 10 000 годин
        Світловіддача
        Повзунок
        Колірна температура
        6000 K

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        2077  г
        Висота
        18,2  см
        Довжина
        20  см
        Ширина
        18  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900398236
        EAN3
        8727900398243

      • Інформація про упаковку

        Довжина кабелю
        100  м
        Висота
        5,2  см
        Довжина
        18,5  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        1
        Вага з батареями
        266  г
        Вага з кабелем
        266  г
        Вага без кабелю
        215,5  г
        Розмір
        • Компактний
        • Стандартна
        Ширина
        8

      • Опис виробу

        Гачок
        Гачок, що розкладається на 360°
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP54
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        Міцна гума і полікарбонат
        Кількість світлодіодів
        6
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        RCH
        УФ-детектор витоку
        Ні
        Можливість роботи в режимі "вільні руки"
        Гачок
        Робоча температура
        від 0 °C до 40 °C

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Акумуляторний інспекційний ліхтар
        Очікувані переваги
        • Бачте краще
        • Працюйте краще

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