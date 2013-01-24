Міцний корпус для надвисокої ударостійкості – IK07

Згідно з міжнародним стандартом ударостійкості IK07 ліхтар Philips RCH19 витримає найскладніші умови роботи у майстерні. Зручна ручка зменшує ймовірність падіння ліхтаря, але навіть якщо це станеться, міцний корпус забезпечить надійний захист. Адже нам відомо, що навіть найбільш обережні працівники час від часу впускають свої інструменти.