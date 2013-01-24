Бачте краще, працюйте якісніше
Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH19 забезпечує яскраве природне освітлення, необхідне для будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 250 та 120 люмен для безперервного автономного використання до 7 годин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH19 забезпечує яскраве природне освітлення, необхідне для будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 250 та 120 люмен для безперервного автономного використання до 7 годин. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH19 забезпечує яскраве природне освітлення, необхідне для будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 250 та 120 люмен для безперервного автономного використання до 7 годин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH19 забезпечує яскраве природне освітлення, необхідне для будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 250 та 120 люмен для безперервного автономного використання до 7 годин. Переглянути усі переваги
Завдяки регульованому гачку, який розкладається під різними кутами, цей ліхтар можна підвісити у потрібному місці. Надійний магніт на задній панелі дозволяє закріпити ліхтар на будь-якій металевій панелі, щоб руки були вільними.
Ваша робота передбачає постійне пересування? Жодних проблем! Ліхтар RCH19 оснащений високоякісною літій-іонною батареєю, як забезпечує 4 години безперервного яскравого освітлення. Якщо Ви плануєте працювати довше, перемкніть ліхтар на екорежим і отримайте 7 годин безперервного освітлення.
Висока стійкість до дії більшості хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях: Ваш ліхтар Philips RCH19 витримає найскладніші умови роботи у майстерні.
Згідно з міжнародним стандартом ударостійкості IK07 ліхтар Philips RCH19 витримає найскладніші умови роботи у майстерні. Зручна ручка зменшує ймовірність падіння ліхтаря, але навіть якщо це станеться, міцний корпус забезпечить надійний захист. Адже нам відомо, що навіть найбільш обережні працівники час від часу впускають свої інструменти.
Ліхтар Philips RCH19 має конструкцію, що дозволяє обертати світловий потік на 180°, тож ліхтарем можна посвітити у найвужчі місця. Завдяки цьому навіть під час огляду двигуна чи інших складних агрегатів Ви не зіткнетеся з проблемою непроглядності важкодоступних ділянок.
Ліхтар Philips RCH19 забезпечує широкий кут поширення променя 90°, що підходить для освітлення великої робочої ділянки. Такий яскравий пучок білого світла дозволить під час роботи роздивитися найдрібніші деталі.
Ліхтар Philips RCH19, обладнаний високоякісними світлодіодами, працює у двох зручних режимах живлення. Посилений режим – це потужна світловіддача 250 люмен, що дозволяє роздивитися найменші деталі. Якщо ж Ви користуєтеся ліхтарем упродовж тривалого часу, можна вибрати екорежим для заощадження заряду батареї. Навіть за меншої світловіддачі 120 люмен Ви однаково матимете високоякісне яскраве світло впродовж 7 годин.
Акумуляторний ліхтар Philips RCH19 обладнаний високоякісними світлодіодами і забезпечує яскраве біле світло, що перемагає темряву під час роботи. Яскравий широкий промінь забезпечує оптимальну видимість, а природне світло 6000 К не подразнює та не втомлює очей.
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Електричні характеристики
Характеристики світла
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Дані упаковки
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