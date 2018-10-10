Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Professional

    PJH10

    LPL64X1
    • Денне світло у Вашій майстерні Денне світло у Вашій майстерні Денне світло у Вашій майстерні
      -{discount-value}

      Professional PJH10

      LPL64X1

      Денне світло у Вашій майстерні

      Проектор Philips PJH10 обладнано високоякісними світлодіодами і він забезпечує інтенсивний промінь світла 1000 люмен. Розумне регулювання дозволяє знизити яскравість світла до 100 люмен. Цей ліхтар стійкий до дії води та ударів, тому прослужить довго. Переглянути усі переваги

      Professional PJH10

      Денне світло у Вашій майстерні

      Проектор Philips PJH10 обладнано високоякісними світлодіодами і він забезпечує інтенсивний промінь світла 1000 люмен. Розумне регулювання дозволяє знизити яскравість світла до 100 люмен. Цей ліхтар стійкий до дії води та ударів, тому прослужить довго. Переглянути усі переваги

      Денне світло у Вашій майстерні

      Проектор Philips PJH10 обладнано високоякісними світлодіодами і він забезпечує інтенсивний промінь світла 1000 люмен. Розумне регулювання дозволяє знизити яскравість світла до 100 люмен. Цей ліхтар стійкий до дії води та ударів, тому прослужить довго. Переглянути усі переваги

      Professional PJH10

      Денне світло у Вашій майстерні

      Проектор Philips PJH10 обладнано високоякісними світлодіодами і він забезпечує інтенсивний промінь світла 1000 люмен. Розумне регулювання дозволяє знизити яскравість світла до 100 люмен. Цей ліхтар стійкий до дії води та ударів, тому прослужить довго. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Professional

        Professional

        PJH10

        - {discount-value}

        Усього:

        Денне світло у Вашій майстерні

        Портативний акумуляторний проектор

        • 1000 люмен/10 Вт
        • Захист від ударів та води
        • Батарея: 3 год. (тьмяне: 12 год.)
        • Індикатор ресурсу батареї

        Потужне біле світло (1000 люмен/10 Вт) освітлює велику площу

        Прожекторний ліхтар Philips PJH10 ідеально підходить для освітлення великих темних ділянок, незалежно від того, що потрібно зробити: освітити робочу ділянку, тимчасово замінити настінну лампу чи забезпечити освітлення для роботи за межами приміщення. Ліхтар забезпечує потужні 1000 люмен (10 Вт) і стабільне яскраве освітлення надзвичайно широким пучком. Така світловіддача значно вища порівняно з подібними моделями на ринку, тож Ви зможете побачити більше. Якщо ж Вам потрібно менше світла і більше заряду батареї, яскравість ліхтаря можна зменшити до 100 люмен. Крім того, природне світло 6000 Кельвін менше подразнює очі та зменшує втому під час роботи.

        Інтелектуальна функція регулювання яскравості в діапазоні від 100 до 1000 люмен

        Для різних видів роботи потрібне різне освітлення. Завдяки інтелектуальній функції регулювання яскравості ліхтаря Philips PJH10 Ви можете легко зменшити світловіддачу від 1000 люмен аж до 100 люмен. Тож якщо зовнішнє освітлення змінюється, якщо воно надто яскраве або ж Ви просто хочете заощадити заряд акумулятора, Ви можете швидко й легко відрегулювати яскравість з урахуванням того, що Ви робите. Чому ця функція називається інтелектуальною? Тому що вона запам’ятовує останні налаштування. Тож якщо Ви будете продовжувати виконувати подібну роботу, ліхтар увімкнеться із відповідним рівнем освітлення.

        Відчувайте впевненість із ліхтарем, який практично неможливо розбити

        Зручний у використанні ліхтар для майстерень Philips PJH10 має повністю гумове покриття і його надійно тримати в руці. Та незважаючи на це, ми знаємо, як легко впустити інструмент. Завдяки класу ударостійкості IK09 (що у 5 разів краще, ніж клас IK07 інших подібних виробів) Ви зможете впевнено користуватися цим ліхтарем у майстерні. Під час тестування на ударостійкість ліхтар загалом 25 разів кидали на всі його 6 поверхонь із висоти 1,5 м (приблизно на рівні плеча). Тоді як більшість звичайних ліхтарів майже напевне б розбилися, надійний ліхтар PJH10 легко витримає такі падіння.

        Водонепроникність – захист від бризок і занурення у воду

        Оскільки прожекторні ліхтарі Philips PJH10 можна використовувати для різних робіт як у приміщенні, так і під відкритим небом, цей ліхтар призначений витримувати найскладніші умови експлуатації. Завдяки класу водонепроникності IP68 пристрій продовжить працювати навіть після потрапляння на нього бризок чи навіть тривалого занурення у воду. Більшість інших ліхтарів для майстерень мають клас лише IP54, а це тільки захищає від струменів води під низьким тиском (наприклад, під час дощу).

        Поворотна ручка дозволяє розмістити ліхтар для використання "без рук"

        Інколи потрібні обидві вільні руки, щоб зосередитися на завданні. Поворотна ручка на 180° ззаду на Philips PJH10 дозволяє розмістити прожектор так, як потрібно. Ручку можна також використовувати як гачок для підвішування або як опору для встановлення. Завдяки цій універсальності Ви можете спрямувати світло туди, куди потрібно.

        Магнітний аксесуар для монтажу для освітлення "без рук"

        У поворотну ручку прожекторного ліхтаря Philips PJH10 вмонтовано два магніти. Ви можете закріпити ліхтар на будь-якій металевій поверхні, тож ним зручно користуватися як у гаражі, так і на інших робочих майданчиках. Крім того, у ручці є отвір М8, за допомогою якого ліхтар можна встановити на штатив.

        Менший розмір і вага порівняно з іншими виробами

        PJH10 важить усього 399 г, а його розміри становлять 145х100 мм, тому цей ліхтар легший і компактніший, ніж інші подібні засоби освітлення, доступні на ринку. Це означає, що ним не лише легше користуватися в роботі, але й що він займає менше місця, коли ним не користуються.

        Акумуляторна батарея забезпечує до 12 годин роботи

        За умови максимального заряджання Ваш ліхтар Philips PJH10 забезпечуватиме яскраве біле світло (1000 люмен / 10 Вт) упродовж 3 годин безперервного використання. Щоб заощадити заряд батареї, достатньо просто перейти в екорежим (100 люмен) та користуватися освітленням до 12 годин. Це значно більше порівняно з подібними доступними моделями.

        Індикатор вказує на тривалість роботи батареї

        Ніколи не хвилюйтеся, що освітлення може зникнути саме тоді, коли воно найбільше потрібне. Прожекторні ліхтарі Philips PJH10 обладнано позаду індикатором заряду батареї, який повідомлятиме, скільки залишилося заряду і коли потрібно буде зарядити батарею.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          • Бачте краще
          • Працюйте краще
          Особливість виробу
          Акумуляторний інспекційний ліхтар

        • Опис виробу

          Можливість роботи в режимі "вільні руки"
          • сильний магніт
          • третя ніжка з затискачем
          Дуга на голову
          Немає
          Гачок
          Немає
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK09
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP68
          Магніт
          Так
          Матеріали та покриття
          Пластик ABS із гумою
          Кількість світлодіодів
          1
          Робоча температура
          від -10 °C до 40 °C
          Орієнтоване світло
          Поворотна ручка на 180°
          Точковий промінь
          Немає
          Лінійка
          Професійні
          Лінійка
          PJH
          Стійкість до дії
          • мастила
          • оливи
          • розчинників, які використовуються у майстернях
          Технологія
          LED
          УФ-детектор витоку
          Ні

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          6000  К
          Інтенсивність світла (точковий промінь)
          Немає
          Інтенсивність світла (в посиленому режимі)
          1500 люкс на відстані 0,5 м
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          150 люкс на відстані 0,5 м
          Термін експлуатації світлодіода
          10 000 годин
          Кут розсіювання світла
          90°
          Світловіддача
          • 1000 люмен
          • 1000/100 люмен
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          100 люмен
          Кут освітлення (точковий промінь)
          Немає
          Інтенсивність світла (точковий промінь)
          Немає

        • Електричні характеристики

          Потужність (Вт)
          10  Вт
          Напруга
          3,7  В
          Джерело живлення
          Зарядний пристрій із Micro USB
          Ємність батареї
          4400  mAh
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          До 3 годин
          Час роботи батареї (в екорежимі)
          До 12 годин
          Тип батареї
          Літій-іонна батарея
          Тип штепселя
          Мікро-USB
          Тип зарядного кабелю
          Акумуляторне живлення
          Час заряджання батареї
          прибл. 4,5 години
          Джерело живлення
          Літій-іонна 18650 x2

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          LPL64X1
          Код замовлення
          5167731

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018051677
          EAN3
          8719018051684

        • Інформація про упаковку

          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          6
          Вага з батареями
          520  г
          Розмір
          • Компактний
          • Стандартна
          Довжина кабелю
          120 см
          Довжина [см]
          15 см
          Ширина [см]
          5 см
          Висота [см]
          14 см
          Діаметр
          Немає
          Вага без кабелю
          Немає
          Вага без батарей
          Немає
          Вага з кабелем
          Немає

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          3330  г
          Довжина [см]
          30,5 см
          Ширина [см]
          17 см
          Висота [см]
          17,5 см

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Реєстрація

            10% додаткової знижки на першу покупку

            Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки*


            Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

            Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

            Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

            Актуальні та корисні поради від Philips​

            Partnerlista
            *

            Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!

            Що це означає?

            *Промокод на -10% знижки буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. ​

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.