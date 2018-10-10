Потужне біле світло (1000 люмен/10 Вт) освітлює велику площу

Прожекторний ліхтар Philips PJH10 ідеально підходить для освітлення великих темних ділянок, незалежно від того, що потрібно зробити: освітити робочу ділянку, тимчасово замінити настінну лампу чи забезпечити освітлення для роботи за межами приміщення. Ліхтар забезпечує потужні 1000 люмен (10 Вт) і стабільне яскраве освітлення надзвичайно широким пучком. Така світловіддача значно вища порівняно з подібними моделями на ринку, тож Ви зможете побачити більше. Якщо ж Вам потрібно менше світла і більше заряду батареї, яскравість ліхтаря можна зменшити до 100 люмен. Крім того, природне світло 6000 Кельвін менше подразнює очі та зменшує втому під час роботи.