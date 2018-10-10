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Денне світло у Вашій майстерні
Проектор Philips PJH10 обладнано високоякісними світлодіодами і він забезпечує інтенсивний промінь світла 1000 люмен. Розумне регулювання дозволяє знизити яскравість світла до 100 люмен. Цей ліхтар стійкий до дії води та ударів, тому прослужить довго. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Денне світло у Вашій майстерні
Проектор Philips PJH10 обладнано високоякісними світлодіодами і він забезпечує інтенсивний промінь світла 1000 люмен. Розумне регулювання дозволяє знизити яскравість світла до 100 люмен. Цей ліхтар стійкий до дії води та ударів, тому прослужить довго. Переглянути усі переваги
Денне світло у Вашій майстерні
Проектор Philips PJH10 обладнано високоякісними світлодіодами і він забезпечує інтенсивний промінь світла 1000 люмен. Розумне регулювання дозволяє знизити яскравість світла до 100 люмен. Цей ліхтар стійкий до дії води та ударів, тому прослужить довго. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Денне світло у Вашій майстерні
Проектор Philips PJH10 обладнано високоякісними світлодіодами і він забезпечує інтенсивний промінь світла 1000 люмен. Розумне регулювання дозволяє знизити яскравість світла до 100 люмен. Цей ліхтар стійкий до дії води та ударів, тому прослужить довго. Переглянути усі переваги
PJH10
Усього:
Прожекторний ліхтар Philips PJH10 ідеально підходить для освітлення великих темних ділянок, незалежно від того, що потрібно зробити: освітити робочу ділянку, тимчасово замінити настінну лампу чи забезпечити освітлення для роботи за межами приміщення. Ліхтар забезпечує потужні 1000 люмен (10 Вт) і стабільне яскраве освітлення надзвичайно широким пучком. Така світловіддача значно вища порівняно з подібними моделями на ринку, тож Ви зможете побачити більше. Якщо ж Вам потрібно менше світла і більше заряду батареї, яскравість ліхтаря можна зменшити до 100 люмен. Крім того, природне світло 6000 Кельвін менше подразнює очі та зменшує втому під час роботи.
Для різних видів роботи потрібне різне освітлення. Завдяки інтелектуальній функції регулювання яскравості ліхтаря Philips PJH10 Ви можете легко зменшити світловіддачу від 1000 люмен аж до 100 люмен. Тож якщо зовнішнє освітлення змінюється, якщо воно надто яскраве або ж Ви просто хочете заощадити заряд акумулятора, Ви можете швидко й легко відрегулювати яскравість з урахуванням того, що Ви робите. Чому ця функція називається інтелектуальною? Тому що вона запам’ятовує останні налаштування. Тож якщо Ви будете продовжувати виконувати подібну роботу, ліхтар увімкнеться із відповідним рівнем освітлення.
Зручний у використанні ліхтар для майстерень Philips PJH10 має повністю гумове покриття і його надійно тримати в руці. Та незважаючи на це, ми знаємо, як легко впустити інструмент. Завдяки класу ударостійкості IK09 (що у 5 разів краще, ніж клас IK07 інших подібних виробів) Ви зможете впевнено користуватися цим ліхтарем у майстерні. Під час тестування на ударостійкість ліхтар загалом 25 разів кидали на всі його 6 поверхонь із висоти 1,5 м (приблизно на рівні плеча). Тоді як більшість звичайних ліхтарів майже напевне б розбилися, надійний ліхтар PJH10 легко витримає такі падіння.
Оскільки прожекторні ліхтарі Philips PJH10 можна використовувати для різних робіт як у приміщенні, так і під відкритим небом, цей ліхтар призначений витримувати найскладніші умови експлуатації. Завдяки класу водонепроникності IP68 пристрій продовжить працювати навіть після потрапляння на нього бризок чи навіть тривалого занурення у воду. Більшість інших ліхтарів для майстерень мають клас лише IP54, а це тільки захищає від струменів води під низьким тиском (наприклад, під час дощу).
Інколи потрібні обидві вільні руки, щоб зосередитися на завданні. Поворотна ручка на 180° ззаду на Philips PJH10 дозволяє розмістити прожектор так, як потрібно. Ручку можна також використовувати як гачок для підвішування або як опору для встановлення. Завдяки цій універсальності Ви можете спрямувати світло туди, куди потрібно.
У поворотну ручку прожекторного ліхтаря Philips PJH10 вмонтовано два магніти. Ви можете закріпити ліхтар на будь-якій металевій поверхні, тож ним зручно користуватися як у гаражі, так і на інших робочих майданчиках. Крім того, у ручці є отвір М8, за допомогою якого ліхтар можна встановити на штатив.
PJH10 важить усього 399 г, а його розміри становлять 145х100 мм, тому цей ліхтар легший і компактніший, ніж інші подібні засоби освітлення, доступні на ринку. Це означає, що ним не лише легше користуватися в роботі, але й що він займає менше місця, коли ним не користуються.
За умови максимального заряджання Ваш ліхтар Philips PJH10 забезпечуватиме яскраве біле світло (1000 люмен / 10 Вт) упродовж 3 годин безперервного використання. Щоб заощадити заряд батареї, достатньо просто перейти в екорежим (100 люмен) та користуватися освітленням до 12 годин. Це значно більше порівняно з подібними доступними моделями.
Ніколи не хвилюйтеся, що освітлення може зникнути саме тоді, коли воно найбільше потрібне. Прожекторні ліхтарі Philips PJH10 обладнано позаду індикатором заряду батареї, який повідомлятиме, скільки залишилося заряду і коли потрібно буде зарядити батарею.
Маркетингові особливості
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Характеристики світла
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