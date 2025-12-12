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  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4 – Світлодіодні лампи для передніх фар автомобіля Ultinon Pro9200
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4 – Світлодіодні лампи для передніх фар автомобіля Ultinon Pro9200
  • Ізольований знімок виробу
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4 – Світлодіодні лампи для передніх фар автомобіля Ultinon Pro9200
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4 – Світлодіодні лампи для передніх фар автомобіля Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLНеперевершена ефективність автомобільних LED ламп

LUM11005U92X2/10

11005U92X2

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Опануйте світло, кинувши виклик темряві

Киньте виклик темряві, скориставшись лампою Philips Ultinon Pro9200 – вершиною ефективності модернізованого світлодіодного освітлення. Насолоджуйтеся потужністю передової світлодіодної технології, адже ця лампа – одна з найкомпактніших на ринку – має до 400%* більшу яскравість.

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Неперевершена ефективність світлодіодних автомобільних ламп

Опануйте світло, кинувши виклик темряві

  • LED-HL [≈HB3/HB4]

  • До 400% яскравіше світло

  • Широка сумісність з автопарком

  • Висококласний стиль і безпека

  • В упаковці: 2 шт.

Ультракомпактний дизайн для широкої сумісності з автопарком

Ультракомпактний дизайн для широкої сумісності з автопарком

Лінійка світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9200 поєднує в собі потужність світлодіодної технології й ультракомпактний корпус, що дозволяє використовувати їх у будь-яких системах освітлення. Ці лампи займають на 30% менше місця, ніж їхні попередники, і призначені для легкого встановлення навіть у найвужчі фари. Модернізацію виконати легко, й вона пропонує пристрасним водіям і кастомайзерам безпроблемну функціональність.

Концентрована потужність – до 400% яскравіше світло

Концентрована потужність – до 400% яскравіше світло

Керуйте світлом на дорозі. Щоб розпалити вашу пристрасть до водіння, наші ретельно розроблені лампи Philips Ultinon Pro9200 забезпечують неперевершену продуктивність і виняткову видимість, якої ви прагнете під час руху. Завдяки нашій унікальній добірці світлодіодів і ретельному вдосконаленню продукту ви можете насолоджуватися неперевершеною яскравістю, що на 400% перевищує законодавчо встановлений мінімум для галогенних ламп. Завдяки унікальному оптимальному спектру ламп ви краще бачите дорожні знаки й дорогу попереду. Наші лампи дають вам змогу впевнено виконувати навігацію на дорозі.

Світло саме там, де потрібно

Світло саме там, де потрібно

Їздіть безпечно й точно з лампами Philips Ultinon Pro9200. Завдяки точному розташуванню мікросхем світлодіодів у наших лампах Philips Ultinon Pro9200 ви отримуєте світло саме там, де це потрібно на дорозі, не засліплюючи при цьому зустрічні транспортні засоби. Наші лампи також оснащені інноваційною технологією Philips SafeBeam, яка забезпечує найкраще використання променя й відсутність відблисків. Це означає оптимальну видимість під час руху.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

12/12/2025

România

România

Перевірений покупець

HB3 led Ultinon 9200

Cele mai bune de pe piață, se potrivesc excelent, fara modificări, fără erori in bord, Hyundai Tucson nx4

Плюси

Formă 1la1cu becurile halogen, lumină puternică

Мінуси

Prețul mare, la modelul acesta

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Pro9200 HL 11005U92X2 Performanță auto de neegalat cu LED

Дата використання 2025-06-12

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Pro9200 HL 11005U92X2 Performanță auto de neegalat cu LED

Дата використання 2025-06-12

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Примітки

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Несумісність з ECE, не призначено для використання на дорогах загального користування. Ви несете відповідальність за дотримання законодавчих вимог, що застосовуються у вашій країні.

  3. На лінійку світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9200 надається 2-річна гарантія з моменту придбання + 3роки безкоштовної розширеної гарантії після реєстрації. Відвідайте сторінку philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику. Гарантія Philips поширюється лише на виробничі дефекти та некомерційне використання.