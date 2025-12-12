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LUM11005U92X2/10
11005U92X2
Опануйте світло, кинувши виклик темряві
Киньте виклик темряві, скориставшись лампою Philips Ultinon Pro9200 – вершиною ефективності модернізованого світлодіодного освітлення. Насолоджуйтеся потужністю передової світлодіодної технології, адже ця лампа – одна з найкомпактніших на ринку – має до 400%* більшу яскравість.
LED-HL [≈HB3/HB4]
До 400% яскравіше світло
Широка сумісність з автопарком
Висококласний стиль і безпека
В упаковці: 2 шт.
Лінійка світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9200 поєднує в собі потужність світлодіодної технології й ультракомпактний корпус, що дозволяє використовувати їх у будь-яких системах освітлення. Ці лампи займають на 30% менше місця, ніж їхні попередники, і призначені для легкого встановлення навіть у найвужчі фари. Модернізацію виконати легко, й вона пропонує пристрасним водіям і кастомайзерам безпроблемну функціональність.
Керуйте світлом на дорозі. Щоб розпалити вашу пристрасть до водіння, наші ретельно розроблені лампи Philips Ultinon Pro9200 забезпечують неперевершену продуктивність і виняткову видимість, якої ви прагнете під час руху. Завдяки нашій унікальній добірці світлодіодів і ретельному вдосконаленню продукту ви можете насолоджуватися неперевершеною яскравістю, що на 400% перевищує законодавчо встановлений мінімум для галогенних ламп. Завдяки унікальному оптимальному спектру ламп ви краще бачите дорожні знаки й дорогу попереду. Наші лампи дають вам змогу впевнено виконувати навігацію на дорозі.
Їздіть безпечно й точно з лампами Philips Ultinon Pro9200. Завдяки точному розташуванню мікросхем світлодіодів у наших лампах Philips Ultinon Pro9200 ви отримуєте світло саме там, де це потрібно на дорозі, не засліплюючи при цьому зустрічні транспортні засоби. Наші лампи також оснащені інноваційною технологією Philips SafeBeam, яка забезпечує найкраще використання променя й відсутність відблисків. Це означає оптимальну видимість під час руху.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
AlexDan
12/12/2025
România
Частина акції
Перевірений покупець
HB3 led Ultinon 9200
Cele mai bune de pe piață, se potrivesc excelent, fara modificări, fără erori in bord, Hyundai Tucson nx4
Плюси
Formă 1la1cu becurile halogen, lumină puternică
Мінуси
Prețul mare, la modelul acesta
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Pro9200 HL 11005U92X2 Performanță auto de neegalat cu LED
Дата використання 2025-06-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Pro9200 HL 11005U92X2 Performanță auto de neegalat cu LED
Дата використання 2025-06-12
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Несумісність з ECE, не призначено для використання на дорогах загального користування. Ви несете відповідальність за дотримання законодавчих вимог, що застосовуються у вашій країні.
На лінійку світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9200 надається 2-річна гарантія з моменту придбання + 3роки безкоштовної розширеної гарантії після реєстрації. Відвідайте сторінку philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику. Гарантія Philips поширюється лише на виробничі дефекти та некомерційне використання.