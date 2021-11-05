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  • Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
  • Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
  • Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
  • Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
  • Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
  • Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла

Ultinon Pro3022світлодіодні лампи для передніх фар автомобіля

LUM11012U3022X2

4.3
| (31) Відгуки
Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
Світлодіодні лампи Philips** для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології.
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Стильне світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати

Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла

  • Тип лампи: HIR2

  • До 100% більше яскравості

  • Холодне біле світло 6000 К

  • 2 роки гарантії

  • Кількість ламп: 2 шт.

Якісне, холодне біле світло

Для сучасного холодного білого світла оновіть автомобільні фари світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3022. Ці лампи розроблені для максимально комфортного водіння, адже містять потужні мікросхеми світлодіодів із колірною температурою 6000 Кельвінів. Швидше помічайте перешкоди й керуйте з більшою впевненістю, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3022 забезпечують ефективність і стиль.

Лампи з тривалим строком експлуатації

Правий світлодіодний ліхтар – це якісне світло, яке працює довше. Лампи Philips Ultinon Pro3022 мають надійний дизайн із системою подвійного охолодження: активне охолодження AirCool у поєднанні з алюмінієвим радіатором відводить тепло від критичних компонентів лампи. Вони працюють до 2000 годин, що може бути в чотири рази довше, ніж галогенові лампи***.

Легке встановлення

Оптимізований розмір світлодіодної лампи є ключовим, оскільки деякі елементи оптики можуть бути дуже малими. У той час як інші модернізовані світлодіодні рішення на ринку можуть мати зовнішній блок драйверів, наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3022 мають вбудований блок драйверів, що робить встановлення швидшим і безпроблемним. Компактний дизайн підходить до ширшого модельного ряду автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити лампу. Зробіть потрібні зміни! Дотримуйтесь покрокових інструкцій у посібнику тут****.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

31

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Примітки

      1. У порівнянні з мінімальними вимогами стандарту, визначеного законодавством для галогенових ламп

      2. Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством, адже це ваша відповідальність. Лампи не дозволено використовувати на дорогах загального користування.

      3. Докладніше про це читайте на сайті Philips.com/AutomotiveSupport

      4. Доступно на сайті Philips.com/LEDcompatibility-check.

      5. Відвідайте сайт Philips.com/LED-bulbs