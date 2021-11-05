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Розширена гарантія 3 роки
LUM11012U3022X2
Тип лампи: HIR2
До 100% більше яскравості
Холодне біле світло 6000 К
2 роки гарантії
Кількість ламп: 2 шт.
Для сучасного холодного білого світла оновіть автомобільні фари світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3022. Ці лампи розроблені для максимально комфортного водіння, адже містять потужні мікросхеми світлодіодів із колірною температурою 6000 Кельвінів. Швидше помічайте перешкоди й керуйте з більшою впевненістю, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3022 забезпечують ефективність і стиль.
Правий світлодіодний ліхтар – це якісне світло, яке працює довше. Лампи Philips Ultinon Pro3022 мають надійний дизайн із системою подвійного охолодження: активне охолодження AirCool у поєднанні з алюмінієвим радіатором відводить тепло від критичних компонентів лампи. Вони працюють до 2000 годин, що може бути в чотири рази довше, ніж галогенові лампи***.
Оптимізований розмір світлодіодної лампи є ключовим, оскільки деякі елементи оптики можуть бути дуже малими. У той час як інші модернізовані світлодіодні рішення на ринку можуть мати зовнішній блок драйверів, наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3022 мають вбудований блок драйверів, що робить встановлення швидшим і безпроблемним. Компактний дизайн підходить до ширшого модельного ряду автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити лампу. Зробіть потрібні зміни! Дотримуйтесь покрокових інструкцій у посібнику тут****.
4.3
з 5
31
Відгуки
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюси
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Мінуси
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
У порівнянні з мінімальними вимогами стандарту, визначеного законодавством для галогенових ламп
Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством, адже це ваша відповідальність. Лампи не дозволено використовувати на дорогах загального користування.
Докладніше про це читайте на сайті Philips.com/AutomotiveSupport
Доступно на сайті Philips.com/LEDcompatibility-check.
Відвідайте сайт Philips.com/LED-bulbs