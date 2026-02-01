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LUM11022X2/10
11022X2
LUM11022X2
Точна фіксація та легке встановлення
Для безпечного встановлення світлодіодних ламп для передніх фар автомобіля вам можуть знадобитися адаптери для різних моделей. Кільцеві адаптери Philips гарантують надійну фіксацію наших світлодіодних ламп Philips H7 в автомобілях, які їх потребують.
Кільцеві адаптери типу V
В упаковці: 2 кільцеві адаптери
Для HL [≈ H7], H7-LED
Підходить для мотоциклів 12 В
Світлодіодні лампи Philips HL [H7], H7 LED* підходять для більшості моделей транспортних засобів, але для деяких із них можуть знадобитися кільцеві адаптери для безпечного встановлення. Щоб дізнатися, чи потрібні вам додаткові кільцеві адаптери для заміни фар вашого мотоцикла на світлодіодні, перегляньте наші списки сумісності Philips**.
Кільцеві адаптери для світлодіодів Philips легко встановлюються й гарантують ідеальне встановлення та надійне кріплення світлодіодних ламп H7 у фарах транспортних засобів. Щоб дізнатися більше про встановлення наших кільцевих адаптерів, перегляньте посібник користувача на сторінці підтримки Philips***.
Кільцеві адаптери для світлодіодів Philips виготовлені з міцних матеріалів і витримують фізичні й температурні навантаження під час використання в автомобілях. Їх було протестовано в найсуворіших умовах, щоб ви могли насолоджуватися унікальними характеристиками наших ламп Philips HL [H7], H7 LED* протягом багатьох років.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
Відгуки
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Доступно на сайті philips.com/LEDcompatibility-check. Зверніть увагу, що дозвіл на використання на дорогах серії Philips Ultinon Pro6000 дійсний лише за умови встановлення з оригінальними аксесуарами Philips, де це необхідно. Додаткова інформація на сайті Philips.com/roadlegalLED
Докладніше про це читайте на сайті Philips.com/AutomotiveSupport