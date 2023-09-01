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11258U2500C2
Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.
Оновіть фари свого транспортного засобу за допомогою світлодіодних ламп Philips Ultinon Access. Ці лампи так само швидко й легко встановлювати, як і галогенні! Покращте освітлення й насолоджуйтеся найновішими світлодіодними технологіями для вашого автомобіля.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке, просте встановлення
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Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access встановлюються настільки швидко та просто, що їхнє переобладнання може здатися дитячою забавкою! Не потрібно перевіряти сумісність або використовувати кільця адаптера: світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають ультракомпактний корпус та інтегрований патрон, сумісний зі стандартом IEC 60061. Завдяки конструкції з можливістю прямого встановлення вони займають таку саму площу, як і галогенні лампи, що дозволяє легко встановлювати їх навіть у вузьких місцях. Їх легко встановлювати в автомобілях, обладнаних лампами типу H1, і вони забезпечують широку сумісність із більшістю моделей транспортних засобів*.
Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп, і компактний універсальний дизайн. Використовуючи останні інновації світлодіодних технологій, вони забезпечують такий самий світловий потік, як і стандартні галогенні лампи ECE, але значно покращують якість променя, споживаючи менше енергії. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access забезпечують водіям кращу видимість на дорозі, щоб легше виявляти перешкоди й безпечніше керувати ТЗ.
Технологічно вдосконалене освітлення Philips відоме в автомобільній промисловості вже понад 100 років. Усвідомлюючи, що ефективність наших продуктів залежить від їхньої сумісності з вимогами сучасного автомобільного середовища, ми розробляємо нашу продукцію якомога ближче до галузевих стандартів. Наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Access відповідають стандартам щодо електромагнітних перешкод EMI. Наші лампи розроблені з високою точністю, щоб витримати труднощі життя в дорозі, та не порушують роботу інших компонентів транспортного засобу.
Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access проходять ретельні випробування та перевірки, щоб гарантувати довготривалу надійність і високу продуктивність. Наша лінійка пропонує втричі довший термін служби порівняно з галогенними та при цьому світло залишається рівномірним протягом усього терміну експлуатації ламп. На світлодіодні лампи Philips Ultinon Access поширюється гарантійна політика Philips. Відвідайте вебсайт Philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше й оформити розширену гарантію**. Насолоджуйтесь найкращими досягненнями сучасних технологій зі світлодіодними лампами Philips Ultinon Access.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Термін експлуатації
Характеристики світла
Електричні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
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