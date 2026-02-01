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LUM11258U92X2/10
11258U92X2
Опануйте світло, кинувши виклик темряві
Киньте виклик темряві, скориставшись лампою Philips Ultinon Pro9200 – вершиною ефективності модернізованого світлодіодного освітлення. Насолоджуйтеся потужністю передової світлодіодної технології, адже ця лампа – одна з найкомпактніших на ринку – має до 400%* більшу яскравість.
LED-HL [~H1]
Чудова яскравість
Широка сумісність з автопарком
Висококласний стиль і безпека
В упаковці: 2 шт.
Лінійка світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9200 поєднує в собі потужність світлодіодної технології й ультракомпактний корпус, що дозволяє використовувати їх у будь-яких системах освітлення. Ці лампи займають на 30% менше місця, ніж їхні попередники, і призначені для легкого встановлення навіть у найвужчі фари. Модернізацію виконати легко, й вона пропонує пристрасним водіям і кастомайзерам безпроблемну функціональність.
Лампи для передніх фар Philips Ultinon Pro9200 забезпечують виняткову видимість, необхідну під час руху. Завдяки нашій унікальній добірці світлодіодів і ретельному вдосконаленню продукту ви можете насолоджуватися неперевершеною яскравістю, яка значно перевищує законодавчо встановлений мінімум для галогенних ламп. Завдяки унікальному оптимальному спектру ламп ви краще бачите дорожні знаки й дорогу попереду. Наші лампи дають вам змогу впевнено виконувати навігацію на дорозі.
Їздіть безпечно й точно з лампами Philips Ultinon Pro9200. Завдяки точному розташуванню мікросхем світлодіодів у наших лампах Philips Ultinon Pro9200 ви отримуєте світло саме там, де це потрібно на дорозі, не засліплюючи при цьому зустрічні транспортні засоби. Наші лампи також оснащені інноваційною технологією Philips SafeBeam, яка забезпечує найкраще використання променя й відсутність відблисків. Це означає оптимальну видимість під час руху.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
Відгуки
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Несумісність з ECE, не призначено для використання на дорогах загального користування. Ви несете відповідальність за дотримання законодавчих вимог, що застосовуються у вашій країні.
На лінійку світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9200 надається 2-річна гарантія з моменту придбання + 3роки безкоштовної розширеної гарантії після реєстрації. Відвідайте сторінку philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику. Гарантія Philips поширюється лише на виробничі дефекти та некомерційне використання.