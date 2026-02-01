Світло саме там, де потрібно

Їздіть безпечно й точно з лампами Philips Ultinon Pro9200. Завдяки точному розташуванню мікросхем світлодіодів у наших лампах Philips Ultinon Pro9200 ви отримуєте світло саме там, де це потрібно на дорозі, не засліплюючи при цьому зустрічні транспортні засоби. Наші лампи також оснащені інноваційною технологією Philips SafeBeam, яка забезпечує найкраще використання променя й відсутність відблисків. Це означає оптимальну видимість під час руху.