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11336U2500C2
11336U2500
11336U2500C2
Тип лампи: H3
Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення
Компактний дизайн
Холодне біле світло 6000 К
Кількість ламп: 2 шт.
Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access встановлюються настільки швидко та просто, що їхнє переобладнання може здатися дитячою забавкою! Не потрібно перевіряти сумісність або використовувати кільця адаптера: світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають ультракомпактний корпус та інтегрований патрон, сумісний зі стандартом IEC 60061. Завдяки конструкції з можливістю прямого встановлення вони займають таку саму площу, як і галогенні лампи, що дозволяє легко встановлювати їх навіть у вузьких місцях. Їх легко встановлювати в автомобілях, обладнаних лампами типу H3, і вони забезпечують широку сумісність із більшістю моделей транспортних засобів*.
Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп, і компактний універсальний дизайн. Використовуючи останні інновації світлодіодних технологій, вони забезпечують такий самий світловий потік, як і стандартні галогенні лампи ECE, але значно покращують якість променя, споживаючи менше енергії. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access забезпечують водіям кращу видимість на дорозі, щоб легше виявляти перешкоди й безпечніше керувати ТЗ.
Технологічно вдосконалене освітлення Philips відоме в автомобільній промисловості вже понад 100 років. Усвідомлюючи, що ефективність наших продуктів залежить від їхньої сумісності з вимогами сучасного автомобільного середовища, ми розробляємо нашу продукцію якомога ближче до галузевих стандартів. Наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Access відповідають стандартам щодо електромагнітних перешкод EMI. Наші лампи розроблені з високою точністю, щоб витримати труднощі життя в дорозі, та не порушують роботу інших компонентів транспортного засобу.
4.3
з 5
31
Відгуки
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюси
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Мінуси
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством. Ви несете за це особисту відповідальність.
2 роки гарантії. Відвідайте вебсайт philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику.