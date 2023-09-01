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      Ultinon Access Швидке, просте встановлення

      11342U2500CX

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      Оновіть фари свого транспортного засобу за допомогою світлодіодних ламп Philips Ultinon Access. Ці лампи так само швидко й легко встановлювати, як і галогенні! Покращте освітлення за допомогою вищій на 80% яскравості* й насолоджуйтеся найновішими світлодіодними технологіями у своєму автомобілі.

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      Ultinon Access Швидке, просте встановлення

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      Ultinon Access
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      Ultinon Access

      Швидке, просте встановлення

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      Швидке, просте встановлення

      • Тип лампи: H4, H19
      • Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення
      • Компактний дизайн
      • Холодне біле світло 6000 К
      • Кількість ламп: 2 шт.

      Встановлення Plug-and-play

      Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access встановлюються настільки швидко та просто, що їхнє переобладнання може здатися дитячою забавкою! Не потрібно перевіряти сумісність або використовувати кільця адаптера: світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають ультракомпактний корпус та інтегрований патрон, сумісний зі стандартом IEC 60061. Завдяки конструкції з можливістю прямого встановлення вони займають таку саму площу, як і галогенні лампи, що дозволяє легко встановлювати їх навіть у вузьких місцях. Їх легко встановлювати в автомобілях, обладнаних лампами типу H4/H19, і вони забезпечують широку сумісність із більшістю моделей транспортних засобів**.

      Кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп

      Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп, і компактний універсальний дизайн. Використовуючи останні інновації світлодіодних технологій, вони забезпечують такий самий світловий потік, як і стандартні галогенні лампи ECE, але значно покращують якість променя, споживаючи менше енергії. Завдяки додатковій яскравості до 80%* світлодіодні лампи Philips Ultinon Access забезпечують водіям кращу видимість на дорозі, щоб легше виявляти перешкоди й безпечніше керувати ТЗ.

      Відповідність автомобільним стандартам

      Технологічно вдосконалене освітлення Philips відоме в автомобільній промисловості вже понад 100 років. Усвідомлюючи, що ефективність наших продуктів залежить від їхньої сумісності з вимогами сучасного автомобільного середовища, ми розробляємо нашу продукцію якомога ближче до галузевих стандартів. Наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Access відповідають стандартам щодо електромагнітних перешкод EMI. Наші лампи розроблені з високою точністю, щоб витримати труднощі життя в дорозі, та не порушують роботу інших компонентів транспортного засобу.

      Тривала продуктивність

      Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access проходять ретельні випробування та перевірку, щоб гарантувати довготривалу надійність і високу продуктивність. Наша лінійка пропонує втричі довший термін служби порівняно з аналогічними галогенними лампами та однорідне світло протягом усього терміну служби. На світлодіодні лампи Philips Ultinon Access поширюється гарантійна політика Philips. Відвідайте вебсайт Philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше та оформити розширену гарантію***. Насолоджуйтесь найкращими досягненнями сучасних технологій зі світлодіодними лампами Philips Ultinon Access.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення
        Очікувані переваги
        Просте та швидке встановлення

      • Опис виробу

        Застосування
        Дальнє світло, ближнє світло
        Цоколь
        P43t-38/PU43t-3
        Позначення
        LED H4/H19 11342 12V U2500 CX
        Позначення типу світлодіодів
        [≈H4], [≈H19]
        Робоча температура
        -40 °C / +85 °C
        Лінійка
        Ultinon Access
        Технологія
        LED
        Тип
        H4, H19
        Сертифікація ECE R37
        Ні
        Сертифікація ECE R10
        Так
        Без полюсів
        Так

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        1500 годин

      • Характеристики світла

        Люмен
        1500 лм/1000 лм
        Колірна температура
        6000 K

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        20  Вт
        Напруга
        12  В

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        11342U2500CX
        Код замовлення
        02565450

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018025654
        EAN3
        8719018025678
        Тип упаковки
        CX
        EAN2
        8719018025661

      • Інформація про упаковку

        Довжина
        9.5  см
        Ширина
        4.7  см
        Висота
        7.9  см
        Кількість в упаковці
        2 шт.
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        4 комплекти/ 8 шт.

      • Інформація про упаковку

        Довжина
        20.2  см
        Ширина
        10.5  см
        Висота
        10  см

      Badge-D2C

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      • * Порівняно з мінімальним дозволеним стандартом для галогенних ламп.
      • **Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством. Ви несете за це особисту відповідальність.
      • *** 2 роки стандартної + 1 рік подовженої гарантії. Відвідайте вебсайт philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику.

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