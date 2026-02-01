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  • Ізольований знімок виробу
  • 11342U92X2 Philips H4 – Світлодіодні лампи для передніх фар автомобіля Ultinon Pro9200
  • 11342U92X2 Philips H4 – Світлодіодні лампи для передніх фар автомобіля Ultinon Pro9200
  • Ізольований знімок виробу
  • 11342U92X2 Philips H4 – Світлодіодні лампи для передніх фар автомобіля Ultinon Pro9200
  • 11342U92X2 Philips H4 – Світлодіодні лампи для передніх фар автомобіля Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLНеперевершена ефективність автомобільних LED ламп

LUM11342U92X2/10

11342U92X2

Опануйте світло, кинувши виклик темряві

Киньте виклик темряві, скориставшись лампою Philips Ultinon Pro9200 – вершиною ефективності модернізованого світлодіодного освітлення. Насолоджуйтеся потужністю передової світлодіодної технології, адже ця лампа – одна з найкомпактніших на ринку – має до 400%* більшу яскравість.

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Неперевершена ефективність світлодіодних автомобільних ламп

Опануйте світло, кинувши виклик темряві

  • LED-HL [~H4]

  • До 400% яскравіше світло

  • Широка сумісність з автопарком

  • Висококласний стиль і безпека

  • В упаковці: 2 шт.

Ультракомпактний дизайн для широкої сумісності з автопарком

Ультракомпактний дизайн для широкої сумісності з автопарком

Наші новітні технології легко встановлювати. Лінійка світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9200 поєднує в собі потужність світлодіодної технології й ультракомпактний корпус, що дозволяє використовувати їх у будь-яких системах освітлення. Лінійку повністю модернізовано, щоб усунути громіздкий старий радіатор і повторити форму галогенних ламп, – це нове покоління ламп H4 пропонує водіям безпроблемну функціональність, адже швидко й легко встановлюється навіть у найвужчі фари.

Неперевершений комфорт водіння незалежно від пори року

Неперевершений комфорт водіння незалежно від пори року

Нове покоління ламп Ultinon Pro9200 H4 має нову систему розсіювання тепла, яка втягує повітря від цоколя до передньої частини лампи. Цей потік повітря нагріває розсіювач фари, що дозволяє розморозити фару в сувору зиму без додаткового втручання. Результат – неперевершений комфорт водіння незалежно від пори року.

Концентрована потужність – до 400% яскравіше світло

Концентрована потужність – до 400% яскравіше світло

Керуйте світлом на дорозі. Щоб розпалити вашу пристрасть до водіння, наші ретельно розроблені лампи Philips Ultinon Pro9200 забезпечують неперевершену продуктивність і виняткову видимість, якої ви прагнете під час руху за будь-яких умов. Завдяки нашій унікальній добірці світлодіодів і ретельному вдосконаленню продукту ви можете насолоджуватися неперевершеною яскравістю, що на 400% перевищує законодавчо встановлений мінімум для галогенних ламп. Завдяки унікальному оптимальному спектру ламп ви краще бачите дорожні знаки й дорогу попереду. Наші лампи дають вам змогу впевнено виконувати навігацію на дорозі.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Несумісність з ECE, не призначено для використання на дорогах загального користування. Ви несете відповідальність за дотримання законодавчих вимог, що застосовуються у вашій країні.

  3. На лінійку світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9200 надається 2-річна гарантія з моменту придбання + 3роки безкоштовної розширеної гарантії після реєстрації. Відвідайте сторінку philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику. Гарантія Philips поширюється лише на виробничі дефекти та некомерційне використання.