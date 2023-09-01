Встановлення Plug-and-play

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access встановлюються настільки швидко та просто, що їхнє переобладнання може здатися дитячою забавкою! Не потрібно перевіряти сумісність або використовувати кільця адаптера: світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають ультракомпактний корпус та інтегрований патрон, сумісний зі стандартом IEC 60061. Завдяки конструкції з можливістю прямого встановлення вони займають таку саму площу, як і галогенні лампи, що дозволяє легко встановлювати їх навіть у вузьких місцях. Їх легко встановлювати в автомобілях, обладнаних лампами типу H11, і вони забезпечують широку сумісність із більшістю моделей транспортних засобів*.