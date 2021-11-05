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  • Колір, що відповідає вашому стилю
  • Колір, що відповідає вашому стилю

Ultinon ClassicЛампа для передніх фар

LUM11362U2510C2/10

11362U2510

11362U2510C2

4.3
| (31) Відгуки
Колір, що відповідає вашому стилю
Замініть передні фари свого автомобіля на світлодіодні фари Philips Ultinon Classic і відчуйте тепло класичного галогенового освітлення та продуктивність світлодіодів! Ці лампи легко встановлювати, що дозволяє перейти на світлодіоди без зайвого клопоту!*
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Класичні теплі білі світлодіодні лампи

Колір, що відповідає вашому стилю

  • Тип лампи: H11

  • Тепле біле світло 3500 К

  • На +80% більше яскравості

  • Світлодіодна лампа, яку легко встановлювати

  • Кількість ламп: 2 шт.

Насолоджуйтеся теплом класичного світла 3500 К

Насолоджуйтеся теплом класичного світла 3500 К

Оновіть фари без жодних компромісів щодо зовнішнього вигляду! Класичні світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic LED спрямовують елегантне тепле біле світло, яке можна порівняти з іншими галогенними фарами, надаючи автомобілю сучасного вигляду. Зіставте їх за кольором з іншими передніми фарами, скориставшись перевагами покращеної яскравості світлодіодів. Відчуйте ідеальне поєднання класичного стилю та сучасних технологій.

На 80% більше яскравості для високої видимості**

На 80% більше яскравості для високої видимості**

Класичні світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic LED у компактному, універсальному форматі призначено для забезпечення чудового променя світла порівняно з галогенними лампами. Використовуючи останні інновації в світлодіодній технології, ці лампи мають той самий світловий потік, що і стандартні галогенові лампи ECE, але значно вищу продуктивність променя з меншим споживанням енергії. Завдяки додатковій яскравості до 80%** класичні світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic LED забезпечують кращий огляд дороги, що полегшує виявлення перешкод і безпечне керування автомобілем.

Встановлення Plug-and-play

Встановлення Plug-and-play

Класичні світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic LED встановлювати настільки швидко й легко, що їх модернізація нагадує дитячу гру! Не потрібно перевіряти сумісність або кільця адаптера: класичні світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic LED мають надкомпактний корпус та інтегровану платформу, сумісну з IEC 60061. Їхня конструкція з можливістю прямого встановлення має ту саму площу, що й галогенові лампи, що дозволяє легко встановлювати їх у тісних місцях. Вони легко підходять і забезпечують широку сумісність із більшістю моделей автомобілів*.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

31

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Примітки

      1. Не відповідає нормам ECE R37. Лише для бездоріжжя.

      2. У порівнянні з мінімальними вимогами стандарту, визначеного законодавством для галогенових ламп.

      3. 2 роки гарантії. Відвідайте вебсайт philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашігарантійні умови. Гарантія Philips поширюється лише на виробничі дефекти та некомерційне використання.