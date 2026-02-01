Концентрована потужність – до 400% яскравіше світло

Керуйте світлом на дорозі. Щоб розпалити вашу пристрасть до водіння, наші ретельно розроблені лампи Philips Ultinon Pro9200 забезпечують неперевершену продуктивність і виняткову видимість, якої ви прагнете під час руху. Завдяки нашій унікальній добірці світлодіодів і ретельному вдосконаленню продукту ви можете насолоджуватися неперевершеною яскравістю, що на 400% перевищує законодавчо встановлений мінімум для галогенних ламп. Завдяки унікальному оптимальному спектру ламп ви краще бачите дорожні знаки й дорогу попереду. Наші лампи дають вам змогу впевнено виконувати навігацію на дорозі.