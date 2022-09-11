До 100% більше яскравості*

Світлодіодні автомобільні лампи для передніх фар Philips Ultinon Pro3022 покращують видимість до 100%*. У той час як деякі інші світлодіодні лампи можуть розчарувати, зазвичай через те, що їхні заяви про світловий потік або яскравість можуть не відповідати реальним умовам, ці лампи забезпечують надійну роботу й якісне світло. Однорідний промінь дозволяє вам краще бачити, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху, а висока яскравість забезпечує рівномірний світловий потік перед автомобілем. Для хорошого переднього світла важливо, щоб світлодіодні лампи були правильно розташовані в фарі. Тому не пропускайте етап вирівнювання, не поспішайте та зробіть це правильно.