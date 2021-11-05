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  • Опануйте світло, кинувши виклик темряві
  • Опануйте світло, кинувши виклик темряві

Ultinon Pro9200 HLНеперевершена ефективність автомобільних LED ламп

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

4.3
| (31) Відгуки
Опануйте світло, кинувши виклик темряві
Киньте виклик темряві, скориставшись лампою Philips Ultinon Pro9200 – вершиною ефективності модернізованого світлодіодного освітлення. Насолоджуйтеся потужністю передової світлодіодної технології, адже ця лампа – одна з найкомпактніших на ринку – має до 400%¹ більшу яскравість.
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Неперевершена ефективність автомобільних LED ламп

Опануйте світло, кинувши виклик темряві

  • LED-HL [~H7]

  • До 400% яскравіше світло¹

  • Широка сумісність з автопарком

  • Висококласний стиль і безпека

  • В упаковці: 2 шт.

Ультракомпактний дизайн для широкої сумісності з автопарком

Ультракомпактний дизайн для широкої сумісності з автопарком

Лінійка світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9200 поєднує в собі потужність світлодіодної технології й ультракомпактний корпус, що дозволяє використовувати їх у будь-яких системах освітлення. Ці лампи займають на 30% менше місця, ніж їхні попередники, і призначені для легкого встановлення навіть у найвужчі фари. Модернізацію виконати легко, й вона пропонує пристрасним водіям і кастомайзерам безпроблемну функціональність.

Концентрована потужність – до 400% яскравіше світло¹

Концентрована потужність – до 400% яскравіше світло¹

Керуйте світлом на дорозі. Щоб розпалити вашу пристрасть до водіння, наші ретельно розроблені лампи Philips Ultinon Pro9200 забезпечують неперевершену продуктивність і виняткову видимість, якої ви прагнете під час руху. Завдяки нашій унікальній добірці світлодіодів і ретельному вдосконаленню продукту ви можете насолоджуватися неперевершеною яскравістю, що на 400%¹ перевищує законодавчо встановлений мінімум для галогенних ламп. Завдяки унікальному оптимальному спектру ламп ви краще бачите дорожні знаки й дорогу попереду. Наші лампи дають вам змогу впевнено виконувати навігацію на дорозі.

Світло саме там, де потрібно

Світло саме там, де потрібно

Їздіть безпечно й точно з лампами Philips Ultinon Pro9200. Завдяки точному розташуванню мікросхем світлодіодів у наших лампах Philips Ultinon Pro9200 ви отримуєте світло саме там, де це потрібно на дорозі, не засліплюючи при цьому зустрічні транспортні засоби. Наші лампи також оснащені інноваційною технологією Philips SafeBeam, яка забезпечує найкраще використання променя й відсутність відблисків. Це означає оптимальну видимість під час руху.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

31

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Примітки

      1. ¹ Порівняно з мінімальними законодавчими вимогами. Стосується H4, H7. Може різнитися залежно від моделі автомобіля і типу лампи.

      2. ² Несумісність з ECE, не призначено для використання на дорогах загального користування. Ви несете відповідальність за дотримання законодавчих вимог, що застосовуються у вашій країні.

      3. ³ На лінійку світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9200 надається 2-річна гарантія з моменту придбання + 3 роки безкоштовної розширеної гарантії після реєстрації. Відвідайте сторінку philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику. Гарантія Philips поширюється лише на виробничі дефекти та некомерційне використання.