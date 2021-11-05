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LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
До 400% яскравіше світло¹
Широка сумісність з автопарком
Висококласний стиль і безпека
В упаковці: 2 шт.
Лінійка світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9200 поєднує в собі потужність світлодіодної технології й ультракомпактний корпус, що дозволяє використовувати їх у будь-яких системах освітлення. Ці лампи займають на 30% менше місця, ніж їхні попередники, і призначені для легкого встановлення навіть у найвужчі фари. Модернізацію виконати легко, й вона пропонує пристрасним водіям і кастомайзерам безпроблемну функціональність.
Керуйте світлом на дорозі. Щоб розпалити вашу пристрасть до водіння, наші ретельно розроблені лампи Philips Ultinon Pro9200 забезпечують неперевершену продуктивність і виняткову видимість, якої ви прагнете під час руху. Завдяки нашій унікальній добірці світлодіодів і ретельному вдосконаленню продукту ви можете насолоджуватися неперевершеною яскравістю, що на 400%¹ перевищує законодавчо встановлений мінімум для галогенних ламп. Завдяки унікальному оптимальному спектру ламп ви краще бачите дорожні знаки й дорогу попереду. Наші лампи дають вам змогу впевнено виконувати навігацію на дорозі.
Їздіть безпечно й точно з лампами Philips Ultinon Pro9200. Завдяки точному розташуванню мікросхем світлодіодів у наших лампах Philips Ultinon Pro9200 ви отримуєте світло саме там, де це потрібно на дорозі, не засліплюючи при цьому зустрічні транспортні засоби. Наші лампи також оснащені інноваційною технологією Philips SafeBeam, яка забезпечує найкраще використання променя й відсутність відблисків. Це означає оптимальну видимість під час руху.
4.3
з 5
31
Відгуки
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюси
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Мінуси
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
¹ Порівняно з мінімальними законодавчими вимогами. Стосується H4, H7. Може різнитися залежно від моделі автомобіля і типу лампи.
² Несумісність з ECE, не призначено для використання на дорогах загального користування. Ви несете відповідальність за дотримання законодавчих вимог, що застосовуються у вашій країні.
³ На лінійку світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9200 надається 2-річна гарантія з моменту придбання + 3 роки безкоштовної розширеної гарантії після реєстрації. Відвідайте сторінку philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику. Гарантія Philips поширюється лише на виробничі дефекти та некомерційне використання.