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Якісне освітлення для виконання завдань
Ультракомпактний ліхтар Philips EcoPro10 – це щоденний компаньйон, який поміститься у кишені й ідеально підходить для швидкого огляду. Завдяки природному білому світлу 6000 К він легко може освітити те, що перед вами, а також вузькі місця. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якісне освітлення для виконання завдань
Ультракомпактний ліхтар Philips EcoPro10 – це щоденний компаньйон, який поміститься у кишені й ідеально підходить для швидкого огляду. Завдяки природному білому світлу 6000 К він легко може освітити те, що перед вами, а також вузькі місця. Переглянути усі переваги
Якісне освітлення для виконання завдань
Ультракомпактний ліхтар Philips EcoPro10 – це щоденний компаньйон, який поміститься у кишені й ідеально підходить для швидкого огляду. Завдяки природному білому світлу 6000 К він легко може освітити те, що перед вами, а також вузькі місця. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якісне освітлення для виконання завдань
Ультракомпактний ліхтар Philips EcoPro10 – це щоденний компаньйон, який поміститься у кишені й ідеально підходить для швидкого огляду. Завдяки природному білому світлу 6000 К він легко може освітити те, що перед вами, а також вузькі місця. Переглянути усі переваги
Професійний портативний оглядовий інструмент
Усього:
Ліхтар Philips EcoPro10 обладнано 5 високоякісними надійними світлодіодами для забезпечення освітлення ячскравістю 90 люменів, що ідеально підходить для швидкого огляду й ремонту.
Точковий промінь показує те, що не видно іншим. Завдяки ультратонкому дизайну ліхтаря його легко використовувати в компактних місцях, а світлодіоди забезпечують чітке та яскраве освітлення.
Ліхтар Philips обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.
Ліхтар Philips EcoPro10 має елегантний і надзвичайно портативний дизайн. Покладіть цей невеликий інспекційний ліхтар у кишеню, щоб завжди мати під рукою джерело яскравого світла.
Модуль інспекційного ліхтаря Philips EcoPro10 створений на роки завдяки ударостійкості за стандартом IK07.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Характеристики світла
Електричні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
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