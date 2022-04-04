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    EcoPro10

    Професійний портативний оглядовий інструмент

    LUMRC120X1
    • Якісне освітлення для виконання завдань Якісне освітлення для виконання завдань Якісне освітлення для виконання завдань
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      EcoPro10 Професійний портативний оглядовий інструмент

      LUMRC120X1

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Ультракомпактний ліхтар Philips EcoPro10 – це щоденний компаньйон, який поміститься у кишені й ідеально підходить для швидкого огляду. Завдяки природному білому світлу 6000 К він легко може освітити те, що перед вами, а також вузькі місця. Переглянути усі переваги

      EcoPro10 Професійний портативний оглядовий інструмент

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Ультракомпактний ліхтар Philips EcoPro10 – це щоденний компаньйон, який поміститься у кишені й ідеально підходить для швидкого огляду. Завдяки природному білому світлу 6000 К він легко може освітити те, що перед вами, а також вузькі місця. Переглянути усі переваги

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Ультракомпактний ліхтар Philips EcoPro10 – це щоденний компаньйон, який поміститься у кишені й ідеально підходить для швидкого огляду. Завдяки природному білому світлу 6000 К він легко може освітити те, що перед вами, а також вузькі місця. Переглянути усі переваги

      EcoPro10 Професійний портативний оглядовий інструмент

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Ультракомпактний ліхтар Philips EcoPro10 – це щоденний компаньйон, який поміститься у кишені й ідеально підходить для швидкого огляду. Завдяки природному білому світлу 6000 К він легко може освітити те, що перед вами, а також вузькі місця. Переглянути усі переваги

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        EcoPro10

        EcoPro10

        Професійний портативний оглядовий інструмент

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        Усього:

        Якісне освітлення для виконання завдань

        Тонка бездротова професійна лампа

        • Високоякісні світлодіоди
        • Точковий промінь 90 лм / 10 лм
        • До 10 годин роботи від батареї
        • Ударостійкість IK07

        Високоякісне світлодіодне світло до 90 люменів

        Ліхтар Philips EcoPro10 обладнано 5 високоякісними надійними світлодіодами для забезпечення освітлення ячскравістю 90 люменів, що ідеально підходить для швидкого огляду й ремонту.

        Точковий промінь для підсвічування деталей

        Точковий промінь показує те, що не видно іншим. Завдяки ультратонкому дизайну ліхтаря його легко використовувати в компактних місцях, а світлодіоди забезпечують чітке та яскраве освітлення.

        Працюйте комфортно, не втомлюючись

        Ліхтар Philips обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.

        Зручність використання

        Ліхтар Philips EcoPro10 має елегантний і надзвичайно портативний дизайн. Покладіть цей невеликий інспекційний ліхтар у кишеню, щоб завжди мати під рукою джерело яскравого світла.

        Ударостійкість і витривалість

        Модуль інспекційного ліхтаря Philips EcoPro10 створений на роки завдяки ударостійкості за стандартом IK07.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          Професійний портативний оглядовий інструмент
          Очікувані переваги
          Якісне освітлення для виконання завдань

        • Опис виробу

          Можливість роботи в режимі "вільні руки"
          • Гачок, магніти
          • Стандартний фіксатор
          Дуга на голову
          Ні
          Гачок
          Ні
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK07
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP20
          Магніт
          Ні
          Робоча температура
          від 0 °C до 40 °C
          Точковий промінь
          Так
          Лінійка
          EcoPro
          Технологія
          LED
          УФ-детектор витоку
          Ні
          Стійкість до дії
          ударів і падінь

        • Характеристики світла

          Кут розсіювання світла
          40  градусів
          Колірна температура
          До 6000 K
          Інтенсивність світла (точковий промінь)
          10 люменів
          Термін експлуатації світлодіода
          10 000 годин
          Світловіддача (у посиленому режимі)
          90 люменів

        • Електричні характеристики

          Джерело живлення
          Батарея ААА
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          До 6,5 години
          Тип батареї
          У комплекті Philips AAA (3 шт.)
          Час роботи батареї (точковий промінь)
          До 10 годин

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          RC120X1
          Код замовлення
          01767330

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018017673
          EAN3
          8719018017680

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          3,1  см
          Висота
          17  см
          Вага з батареями
          96  г
          Розмір
          Компактний
          Кількість в упаковці
          1
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          10
          Ширина
          1,8 см

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          3,5  см
          Ширина
          2,5  см
          Висота
          18  см
          Вага брутто однієї одиниці
          105  г

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