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    EcoPro30

    Тонка бездротова професійна лампа

    LUMRC220X1
    • Якісне освітлення для виконання завдань Якісне освітлення для виконання завдань Якісне освітлення для виконання завдань
      -{discount-value}

      EcoPro30 Тонка бездротова професійна лампа

      LUMRC220X1

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Компактна акумуляторний ручний ліхтар Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Він не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати в режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги

      EcoPro30 Тонка бездротова професійна лампа

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Компактна акумуляторний ручний ліхтар Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Він не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати в режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Компактна акумуляторний ручний ліхтар Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Він не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати в режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги

      EcoPro30 Тонка бездротова професійна лампа

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Компактна акумуляторний ручний ліхтар Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Він не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати в режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги

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        EcoPro30

        EcoPro30

        Тонка бездротова професійна лампа

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        Усього:

        Якісне освітлення для виконання завдань

        Тонка бездротова професійна лампа

        • 300 лм (посилений) / 150 лм (еко)
        • Універсальний, з режимом "вільні руки"
        • До 8 годин роботи від батареї
        • Міцний інспекційний ліхтар

        Освітіть цілу робочу ділянку

        Ліхтар Philips EcoPro30 забезпечує широкий кут поширення пучка світла на 120°, що ідеально підходить для освітлення цілої ділянки.

        Вибирайте 150 лм у режимі "еко" чи максимальні 300 лм у посиленому режимі

        Основний промінь на Philips EcoPro30 має два вихідні рівні. Для щоденного використання та довшого терміну експлуатації батареї екорежим забезпечує яскравий вихід на 150 люменів, а посилений режим – інтенсивні 300 люменів, але коротший термін експлуатації батареї. Тож ви завжди можете вибрати відповідне світло для роботи.

        Працюйте комфортно, не втомлюючись

        Philips EcoPro30 з природним білим світлом температури 6000 K забезпечує комфортну роботу та знімає напругу з очей.

        Працюйте без перерви цілий день

        Бездротовий світлодіодний ліхтар Philips EcoPro30 готовий до роботи. Philips EcoPro30 має надзвичайно місткісну літій-іонну батарею, для повного заряджання якої потрібно 5 годин, щоб ви могли використовувати світлодіодне освітлення якнайдовше. Працюйте до 8 годин в екорежимі та 4 години в посиленому режимі. Завдяки кришці, яка відкривається одним обертанням, заряджати Philips EcoPro30 стало ще легше.

        Працюйте краще з освітленням, що не займає руки

        Освітлення, що не займає рук, дає змогу працювати продуктивніше. Наш інспекційний ліхтар Philips EcoPro30 оснащено потужним магнітом внизу, а також поворотним гачком на 360°, тож обидві ваші руки будуть вільні.

        Надійне освітлення для складних умов експлуатації

        Коли ви зайняті, то можете легко впустити чи пошкодити обладнання. Тому важливо, щоб інструменти, які ви використовуєте, було створено на роки. Ліхтар Philips EcoPro30 стійкий до води та пилу (IP54). Він також має захист IK07 від ударів і падінь із висоти до 1,5 м.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          Тонка бездротова професійна лампа
          Очікувані переваги
          Якісне освітлення для виконання завдань

        • Опис виробу

          Можливість роботи в режимі "вільні руки"
          Гачок, магніти
          Дуга на голову
          Ні
          Гачок
          Гачок, що розкладається на 360°
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK07
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP54
          Магніт
          Так
          Матеріали та покриття
          ABS та гумове покриття
          Робоча температура
          від 0 °C до 40 °C
          Орієнтоване світло
          Поворотна основа на 360°
          Лінійка
          EcoPro
          Стійкість до дії
          • мастила
          • оливи
          • розчинників, які використовуються у майстернях
          Технологія
          LED
          УФ-детектор витоку
          Ні

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          6000 K
          Світловіддача
          150–300 лм  лм
          Кут розсіювання світла
          120°  градусів
          Термін експлуатації світлодіода
          10 000 годин
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          150 люменів
          Світловіддача (у посиленому режимі)
          300 люменів

        • Електричні характеристики

          Потужність (Вт)
          3  Вт
          Напруга
          3,7  В
          Джерело живлення
          Батарея
          Ємність батареї
          2200  mAh
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          До 4 годин
          Час роботи батареї (в екорежимі)
          До 8 годин
          Тип батареї
          Літій-іонна батарея
          Тип штепселя
          Штепсель+мікро-USB
          Тип зарядного кабелю
          Акумуляторне живлення
          Час заряджання батареї
          До 3 годин

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          RC220X1
          Код замовлення
          01769731

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018017697
          EAN3
          8719018017703

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          6.5  см
          Висота
          32  см
          Вага з кабелем
          247  г
          Вага без кабелю
          235  г
          Вага з батареями
          235  г
          Розмір
          Стандартна
          Кількість в упаковці
          1
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          6
          Ширина
          4,5
          Довжина кабелю
          50 см мікро-USB

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          5,5  см
          Ширина
          4,5  см
          Висота
          30,5  см
          Вага брутто однієї одиниці
          270  г

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