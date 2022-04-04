Надійне освітлення для складних умов експлуатації

Коли ви зайняті, то можете легко впустити чи пошкодити обладнання. Тому важливо, щоб інструменти, які ви використовуєте, було створено на роки. Ліхтар Philips EcoPro30 стійкий до води та пилу (IP54). Він також має захист IK07 від ударів і падінь із висоти до 1,5 м.