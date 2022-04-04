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Якісне освітлення для виконання завдань
Компактна акумуляторний ручний ліхтар Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Він не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати в режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якісне освітлення для виконання завдань
Компактна акумуляторний ручний ліхтар Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Він не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати в режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги
Якісне освітлення для виконання завдань
Компактна акумуляторний ручний ліхтар Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Він не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати в режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якісне освітлення для виконання завдань
Компактна акумуляторний ручний ліхтар Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Він не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати в режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги
Тонка бездротова професійна лампа
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Ліхтар Philips EcoPro30 забезпечує широкий кут поширення пучка світла на 120°, що ідеально підходить для освітлення цілої ділянки.
Основний промінь на Philips EcoPro30 має два вихідні рівні. Для щоденного використання та довшого терміну експлуатації батареї екорежим забезпечує яскравий вихід на 150 люменів, а посилений режим – інтенсивні 300 люменів, але коротший термін експлуатації батареї. Тож ви завжди можете вибрати відповідне світло для роботи.
Philips EcoPro30 з природним білим світлом температури 6000 K забезпечує комфортну роботу та знімає напругу з очей.
Бездротовий світлодіодний ліхтар Philips EcoPro30 готовий до роботи. Philips EcoPro30 має надзвичайно місткісну літій-іонну батарею, для повного заряджання якої потрібно 5 годин, щоб ви могли використовувати світлодіодне освітлення якнайдовше. Працюйте до 8 годин в екорежимі та 4 години в посиленому режимі. Завдяки кришці, яка відкривається одним обертанням, заряджати Philips EcoPro30 стало ще легше.
Освітлення, що не займає рук, дає змогу працювати продуктивніше. Наш інспекційний ліхтар Philips EcoPro30 оснащено потужним магнітом внизу, а також поворотним гачком на 360°, тож обидві ваші руки будуть вільні.
Коли ви зайняті, то можете легко впустити чи пошкодити обладнання. Тому важливо, щоб інструменти, які ви використовуєте, було створено на роки. Ліхтар Philips EcoPro30 стійкий до води та пилу (IP54). Він також має захист IK07 від ударів і падінь із висоти до 1,5 м.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Характеристики світла
Електричні характеристики
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Дані упаковки
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