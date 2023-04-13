Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Xperion 6000

    Підкапотний ліхтар

    LUMX60BONNX1
    • Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас
      -{discount-value}

      Xperion 6000 Підкапотний ліхтар

      LUMX60BONNX1

      Створено з думкою про вас

      Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 забезпечує бездоганний промінь яскравістю до 1200 люменів, із можливістю повертання на 360° і телескопічним кріпленням, що подовжується до 2,08 м з обох боків, ідеально підходить для роботи біля автомобілів, фургонів і вантажівок. Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Підкапотний ліхтар

      Створено з думкою про вас

      Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 забезпечує бездоганний промінь яскравістю до 1200 люменів, із можливістю повертання на 360° і телескопічним кріпленням, що подовжується до 2,08 м з обох боків, ідеально підходить для роботи біля автомобілів, фургонів і вантажівок. Переглянути усі переваги

      Створено з думкою про вас

      Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 забезпечує бездоганний промінь яскравістю до 1200 люменів, із можливістю повертання на 360° і телескопічним кріпленням, що подовжується до 2,08 м з обох боків, ідеально підходить для роботи біля автомобілів, фургонів і вантажівок. Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Підкапотний ліхтар

      Створено з думкою про вас

      Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 забезпечує бездоганний промінь яскравістю до 1200 люменів, із можливістю повертання на 360° і телескопічним кріпленням, що подовжується до 2,08 м з обох боків, ідеально підходить для роботи біля автомобілів, фургонів і вантажівок. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Xperion 6000

        Xperion 6000

        Підкапотний ліхтар

        - {discount-value}

        Усього:

        Створено з думкою про вас

        Розкладний потужний світлодіодний підкапотний ліхтар

        • Високопотужний світловий потік
        • 1200 лм та 110° (радіус променя)
        • Датчик присутності
        • Подовження до 2,08 м

        Зручне зменшення яскравості

        Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 забезпечує потужне світло яскравістю 1200 люменів, що дозволяє бачити навіть найменші деталі. Налаштуйте потрібну інтенсивність світла за допомогою поворотного регулятора залежно від навколишнього середовища або для збереження ресурсу батареї.

        Телескопічне розкладне кріплення

        Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 обладнано двома вбудованими телескопічними гачками, які розкладаються з обох боків та обертаються на 360°. Гачки мають ширші отвори і покриті м’якою гумою для легкого кріплення до капота автомобіля без дряпання фарби. Завдяки тому, що кріплення розкладається від 1,10 до 2,08 метра, наш світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 можна використовувати в різних місцях: під капотом, дашком чи заднім люком будь-якого автомобіля, фургона або вантажівки – ця лампа має всу необхідну гнучкість.

        Висувний світловий модуль

        Завдяки унікальному дизайну світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 можна пересувати вздовж кріплення світлового модуля до ділянки, яку потрібно освітити. Під час зміни положення модуля кут лампи налаштовувати не потрібно.

        Датчик присутності для економії ресурсу батареї

        Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 обладнано датчиком присутності, який відчуває активність людини в радіусі 2,5 метра. Таким чином лампа автоматично вимикається через 5 хвилин бездіяльності. Вона знову увімкнеться в разі виявлення присутності, заощаджуючи ресурс батареї і забезпечуючи роботу в режимі «вільні руки».

        Міцний, із захистом від води й пилу

        Міцний алюмінієвий корпус світлодіодного підкапотного ліхтаря Philips відповідає міжнародному протиударному стандарту IK07 і створений витримувати жорсткі умови робочого середовища. Він має рейтинг захисту від бризок рідини і пилу IP54. Цей ліхтар створений за жорсткими стандартами виробництва з численними процесами ущільнення, тому стійкий до бризок води і захищений від пилу.

        Продовжте гарантію онлайн до 3 років

        Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково.*

        Тривала робота від батареї

        Ємнісна батарея світлодіодного підкапотного ліхтаря Philips Xperion 6000 (5200 мАгод) забезпечує 3 години безперервного використання в посиленому режимі й до 20 годин роботи в економному режимі. Ви будете бачити, коли потрібно зарядити батарею. Ліхтар має індикатор стану батареї, який показує залишковий ресурс. Він більше ніколи не розрядиться в процесі роботи. Індикатор також відображає час, що залишився до повного зарядження батареї.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          Розкладання до 2,08 м для всіх транспортних засобів
          Очікувані переваги
          Створено з думкою про вас

        • Опис виробу

          Можливість роботи в режимі "вільні руки"
          Датчик присутності
          Гачок
          Поворотний, розкладний з 2 боків
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK07
          Магніт
          Ні
          Матеріали та покриття
          Алюміній
          Кількість світлодіодів
          32
          Робоча температура
          від -10 °C до 40 °C
          Лінійка
          Xperion 6000
          Технологія
          LED
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP65
          Стійкість до дії
          Мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

        • Характеристики світла

          Кут розсіювання світла
          110  градусів
          Колірна температура
          5800  К
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          120 люмен
          Світловіддача (у посиленому режимі)
          1200 люмен

        • Електричні характеристики

          Напруга
          3,7  В
          Джерело живлення
          Акумуляторна батарея
          Ємність батареї
          5200  mAh
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          До 3 годин
          Час роботи батареї (в екорежимі)
          До 20 годин
          Тип батареї
          Літієва батарея
          Тип штепселя
          Адаптер 5 В 2 А (крім Великобританії)
          Тип зарядного кабелю
          Кабель USB типу С
          Час заряджання батареї
          До 3,5 годин
          Потужність (Вт)
          1,2 Вт

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          X60BONNX1
          Код замовлення
          02171731

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018021717
          EAN3
          8719018021724

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          1160  см
          Ширина
          118  см
          Висота
          60  см
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          6
          Вага з батареями
          960  г
          Довжина кабелю
          Кабель USB типу C 100 см, адаптер 5 В 2 А

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            • Заявку потрібно подати на вебсторінці розширення гарантії Philips
            Реєстрація

            10% додаткової знижки на першу покупку

            Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки*


            Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

            Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

            Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

            Актуальні та корисні поради від Philips​

            Partnerlista
            *

            Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!

            Що це означає?

            *Промокод на -10% знижки буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. ​

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.