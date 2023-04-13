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Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 забезпечує бездоганний промінь яскравістю до 1200 люменів, із можливістю повертання на 360° і телескопічним кріпленням, що подовжується до 2,08 м з обох боків, ідеально підходить для роботи біля автомобілів, фургонів і вантажівок. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 забезпечує бездоганний промінь яскравістю до 1200 люменів, із можливістю повертання на 360° і телескопічним кріпленням, що подовжується до 2,08 м з обох боків, ідеально підходить для роботи біля автомобілів, фургонів і вантажівок. Переглянути усі переваги
Створено з думкою про вас
Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 забезпечує бездоганний промінь яскравістю до 1200 люменів, із можливістю повертання на 360° і телескопічним кріпленням, що подовжується до 2,08 м з обох боків, ідеально підходить для роботи біля автомобілів, фургонів і вантажівок. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 забезпечує бездоганний промінь яскравістю до 1200 люменів, із можливістю повертання на 360° і телескопічним кріпленням, що подовжується до 2,08 м з обох боків, ідеально підходить для роботи біля автомобілів, фургонів і вантажівок. Переглянути усі переваги
Підкапотний ліхтар
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Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 забезпечує потужне світло яскравістю 1200 люменів, що дозволяє бачити навіть найменші деталі. Налаштуйте потрібну інтенсивність світла за допомогою поворотного регулятора залежно від навколишнього середовища або для збереження ресурсу батареї.
Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 обладнано двома вбудованими телескопічними гачками, які розкладаються з обох боків та обертаються на 360°. Гачки мають ширші отвори і покриті м’якою гумою для легкого кріплення до капота автомобіля без дряпання фарби. Завдяки тому, що кріплення розкладається від 1,10 до 2,08 метра, наш світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 можна використовувати в різних місцях: під капотом, дашком чи заднім люком будь-якого автомобіля, фургона або вантажівки – ця лампа має всу необхідну гнучкість.
Завдяки унікальному дизайну світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 можна пересувати вздовж кріплення світлового модуля до ділянки, яку потрібно освітити. Під час зміни положення модуля кут лампи налаштовувати не потрібно.
Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6000 обладнано датчиком присутності, який відчуває активність людини в радіусі 2,5 метра. Таким чином лампа автоматично вимикається через 5 хвилин бездіяльності. Вона знову увімкнеться в разі виявлення присутності, заощаджуючи ресурс батареї і забезпечуючи роботу в режимі «вільні руки».
Міцний алюмінієвий корпус світлодіодного підкапотного ліхтаря Philips відповідає міжнародному протиударному стандарту IK07 і створений витримувати жорсткі умови робочого середовища. Він має рейтинг захисту від бризок рідини і пилу IP54. Цей ліхтар створений за жорсткими стандартами виробництва з численними процесами ущільнення, тому стійкий до бризок води і захищений від пилу.
Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково.*
Ємнісна батарея світлодіодного підкапотного ліхтаря Philips Xperion 6000 (5200 мАгод) забезпечує 3 години безперервного використання в посиленому режимі й до 20 годин роботи в економному режимі. Ви будете бачити, коли потрібно зарядити батарею. Ліхтар має індикатор стану батареї, який показує залишковий ресурс. Він більше ніколи не розрядиться в процесі роботи. Індикатор також відображає час, що залишився до повного зарядження батареї.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Характеристики світла
Електричні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
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