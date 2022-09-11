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    Xperion 6000

    Flood із підтримкою аудіо

    LUMX60FLAUX1
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      Xperion 6000 Flood із підтримкою аудіо

      LUMX60FLAUX1

      Створено з думкою про вас

      Завдяки прожектору яскравістю 1000 лм, точковому і змінному пучку яскравістю 250 лм, цей прожектор із підтримкою аудіо Philips Xperion 6000 Flood допомагає виконувати завдання. Розумний регулятор із масштабуванням і датчик руху спрощують керування, а динаміки Bluetooth – це музика для вух. Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Flood із підтримкою аудіо

      Створено з думкою про вас

      Завдяки прожектору яскравістю 1000 лм, точковому і змінному пучку яскравістю 250 лм, цей прожектор із підтримкою аудіо Philips Xperion 6000 Flood допомагає виконувати завдання. Розумний регулятор із масштабуванням і датчик руху спрощують керування, а динаміки Bluetooth – це музика для вух. Переглянути усі переваги

      Створено з думкою про вас

      Завдяки прожектору яскравістю 1000 лм, точковому і змінному пучку яскравістю 250 лм, цей прожектор із підтримкою аудіо Philips Xperion 6000 Flood допомагає виконувати завдання. Розумний регулятор із масштабуванням і датчик руху спрощують керування, а динаміки Bluetooth – це музика для вух. Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Flood із підтримкою аудіо

      Створено з думкою про вас

      Завдяки прожектору яскравістю 1000 лм, точковому і змінному пучку яскравістю 250 лм, цей прожектор із підтримкою аудіо Philips Xperion 6000 Flood допомагає виконувати завдання. Розумний регулятор із масштабуванням і датчик руху спрощують керування, а динаміки Bluetooth – це музика для вух. Переглянути усі переваги

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        Xperion 6000

        Xperion 6000

        Flood із підтримкою аудіо

        - {discount-value}

        Усього:

        Створено з думкою про вас

        Світлодіодний прожектор із підтримкою аудіо

        • 1000 лм/250 лм із точковим світлом
        • Динаміки Bluetooth
        • Функція регулювання світла
        • З датчиком руху

        Потужне біле світло (1000 люмен/10 Вт) освітлює велику площу

        Якщо потрібно освітити робоче місце, тимчасово замінити настінну лампу чи освітити те, що відбувається на вулиці, прожектор Philips Xperon 6000 Flood – ідеальний варіант для освітлення великих темних площ. Його потужне й постійно яскраве світло 1000 люмен (10 Вт) подає надзвичайно широкий пучок. Якщо потрібно менше світла і більший ресурс батареї, можна легко зменшити яскравість лампи до 100 люменів.

        Два найпоширеніші режими освітлення в одній лампі

        Різні робочі завдання вимагають різної кількості світла. В одній лампі прожектора Philips Xperion 6000 Flood із підтримкою аудіо поєднується дві найчастіше використовувані форми освітлення для майстерні. Ширококутний однорідний прожектор для роботи на великих ділянках протягом тривалого часу та сфокусований ліхтар, який концентрує світло в невеликих областях, щоб отримати найкращу контрастність та яскравість для детальних інспекційних завдань і вузьких місць.

        Аудіодинаміки Bluetooth

        Виконуйте робочі завдання з музикою, під’єднавши телефон у бездротовий спосіб через Bluethooth до прожектора Philips Xperion 6000 Flood, щоб відтворювати музику гучно та чітко.

        Заряджайте інші пристрої за допомого зручного USB-роз’єму для заряджання

        Прожектор Philips Xperion 6000 Flood із підтримкою аудіо можна також використовувати як зовнішній акумулятор для заряджання інших пристроїв, наприклад телефону. Просто під’єднайте пристрій до USB-роз’єму позаду ліхтаря, і пристрій почне заряджатися.

        Функція виявлення руху дозволяє дистанційно керувати освітленням

        Якщо для роботи потрібні обидві руки, можна дистанційно увімкнути або вимкнути світло, просто махнувши рукою. Сенсор ігнорує мимовільні рухи і реагує лише на специфічний двокомпонентний жест.

        Розумний регулятор із масштабуванням дозволяє легко керувати освітленням

        Ергономічний розумний регулятор із масштабуванням розроблений разом із механікою і дозволяє легко регулювати кількість світла від широкого наповнюючого підсвічування до сфокусованої яскравості, навіть без знімання робочих рукавиць. Поворотний розумний регулятор із масштабуванням знаходиться збоку лампи й завжди у межах досяжності, тобто не потрібно змінювати фіксоване положення лампи. Розумний дизайн лампи запам’ятовує останнє налаштування і перезапускається одразу з бажаною інтенсивністю.

        Розумна ручка дозволяє розмістити ліхтар для використання "без рук"

        Розумну ручку можна використовувати як опору для самостійного утримання прожектора, як гачок для підвішування підсвітки, прикрутити до штатива або прикріпити до будь-якої металевої поверхні за допомогою інтегрованих магнітів. Така універсальність дозволяє легко розмістити ліхтар під потрібним кутом, спрямовуючи пучок саме туди, де він потрібен.

        Продовжте гарантію онлайн до 3 років

        Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково*.

        Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP55/IK07)

        Прожектор Philips Xperion 6000 Flood із підтримкою аудіо розроблений для роботи в складних умовах, адже має ударостійкість IK07, водонепроникність згідно зі стандартами IP55 та поверхню, яка стійка до хімічних речовин і розчинників у майстернях. Пристрій призначений для тривалого використання, адже навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          Універсальний і потужний
          Очікувані переваги
          Створено з думкою про вас

        • Опис виробу

          Можливість роботи в режимі "вільні руки"
          • Поворотний гачок, сильний магніт
          • Розумна ручка
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK07
          Магніт
          Магнітна ручка
          Матеріали та покриття
          Міцний ABS
          Робоча температура
          від -10 °C до 40 °C
          Лінійка
          Xperion 6000
          Технологія
          Світлодіод із підтримкою технології COB
          УФ-детектор витоку
          Ні
          Гачок
          Обертання на 180°
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP55
          Стійкість до дії
          Мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях
          Аудіодинамік
          2 х 2,5 Вт
          З’єднання Bluetooth
          Так

        • Характеристики світла

          Кут розсіювання світла
          100  градусів
          Колірна температура
          6000  К
          Кут освітлення (точковий промінь)
          15  градусів
          Інтенсивність світла (точковий промінь)
          250 люменів
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          100 люмен
          Світловіддача (у посиленому режимі)
          1000 люмен

        • Електричні характеристики

          Напруга
          3,7  В
          Джерело живлення
          Акумуляторна батарея
          Ємність батареї
          4400 mAh  mAh
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          3 год
          Час роботи батареї (в екорежимі)
          22 год
          Тип батареї
          Літієва батарея
          Тип штепселя
          Штепсель європейського стандарту (штепсель для Великобританії не входить у комплект)
          Тип зарядного кабелю
          Кабель USB типу С
          Час заряджання батареї
          До 5 год
          Потужність (Вт)
          10 Вт
          Час роботи батареї (точковий промінь)
          9 год
          Час роботи батареї (аудіо)
          20 год

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          X60FLAUX1
          Код замовлення
          1911031

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018019110
          EAN3
          8719018019127

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          90  см
          Висота
          140  см
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          6
          Ширина
          60
          Довжина кабелю
          USB-кабель 100 см, адаптер 5 В 1 А

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