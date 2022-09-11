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Завдяки прожектору яскравістю 1000 лм, точковому і змінному пучку яскравістю 250 лм, цей прожектор із підтримкою аудіо Philips Xperion 6000 Flood допомагає виконувати завдання. Розумний регулятор із масштабуванням і датчик руху спрощують керування, а динаміки Bluetooth – це музика для вух. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Завдяки прожектору яскравістю 1000 лм, точковому і змінному пучку яскравістю 250 лм, цей прожектор із підтримкою аудіо Philips Xperion 6000 Flood допомагає виконувати завдання. Розумний регулятор із масштабуванням і датчик руху спрощують керування, а динаміки Bluetooth – це музика для вух. Переглянути усі переваги
Створено з думкою про вас
Завдяки прожектору яскравістю 1000 лм, точковому і змінному пучку яскравістю 250 лм, цей прожектор із підтримкою аудіо Philips Xperion 6000 Flood допомагає виконувати завдання. Розумний регулятор із масштабуванням і датчик руху спрощують керування, а динаміки Bluetooth – це музика для вух. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Завдяки прожектору яскравістю 1000 лм, точковому і змінному пучку яскравістю 250 лм, цей прожектор із підтримкою аудіо Philips Xperion 6000 Flood допомагає виконувати завдання. Розумний регулятор із масштабуванням і датчик руху спрощують керування, а динаміки Bluetooth – це музика для вух. Переглянути усі переваги
Flood із підтримкою аудіо
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Якщо потрібно освітити робоче місце, тимчасово замінити настінну лампу чи освітити те, що відбувається на вулиці, прожектор Philips Xperon 6000 Flood – ідеальний варіант для освітлення великих темних площ. Його потужне й постійно яскраве світло 1000 люмен (10 Вт) подає надзвичайно широкий пучок. Якщо потрібно менше світла і більший ресурс батареї, можна легко зменшити яскравість лампи до 100 люменів.
Різні робочі завдання вимагають різної кількості світла. В одній лампі прожектора Philips Xperion 6000 Flood із підтримкою аудіо поєднується дві найчастіше використовувані форми освітлення для майстерні. Ширококутний однорідний прожектор для роботи на великих ділянках протягом тривалого часу та сфокусований ліхтар, який концентрує світло в невеликих областях, щоб отримати найкращу контрастність та яскравість для детальних інспекційних завдань і вузьких місць.
Виконуйте робочі завдання з музикою, під’єднавши телефон у бездротовий спосіб через Bluethooth до прожектора Philips Xperion 6000 Flood, щоб відтворювати музику гучно та чітко.
Прожектор Philips Xperion 6000 Flood із підтримкою аудіо можна також використовувати як зовнішній акумулятор для заряджання інших пристроїв, наприклад телефону. Просто під’єднайте пристрій до USB-роз’єму позаду ліхтаря, і пристрій почне заряджатися.
Якщо для роботи потрібні обидві руки, можна дистанційно увімкнути або вимкнути світло, просто махнувши рукою. Сенсор ігнорує мимовільні рухи і реагує лише на специфічний двокомпонентний жест.
Ергономічний розумний регулятор із масштабуванням розроблений разом із механікою і дозволяє легко регулювати кількість світла від широкого наповнюючого підсвічування до сфокусованої яскравості, навіть без знімання робочих рукавиць. Поворотний розумний регулятор із масштабуванням знаходиться збоку лампи й завжди у межах досяжності, тобто не потрібно змінювати фіксоване положення лампи. Розумний дизайн лампи запам’ятовує останнє налаштування і перезапускається одразу з бажаною інтенсивністю.
Розумну ручку можна використовувати як опору для самостійного утримання прожектора, як гачок для підвішування підсвітки, прикрутити до штатива або прикріпити до будь-якої металевої поверхні за допомогою інтегрованих магнітів. Така універсальність дозволяє легко розмістити ліхтар під потрібним кутом, спрямовуючи пучок саме туди, де він потрібен.
Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково*.
Прожектор Philips Xperion 6000 Flood із підтримкою аудіо розроблений для роботи в складних умовах, адже має ударостійкість IK07, водонепроникність згідно зі стандартами IP55 та поверхню, яка стійка до хімічних речовин і розчинників у майстернях. Пристрій призначений для тривалого використання, адже навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Характеристики світла
Електричні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
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