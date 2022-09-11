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Завдяки проєкції та регульованому пучку на 500 лм компактний проєктор Philips Xperion 6000 Flood добре виконує свою роботу. Регулятор розумного масштабування спрощує керування, а стійкість до ударів і дії води гарантує довговічність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Завдяки проєкції та регульованому пучку на 500 лм компактний проєктор Philips Xperion 6000 Flood добре виконує свою роботу. Регулятор розумного масштабування спрощує керування, а стійкість до ударів і дії води гарантує довговічність. Переглянути усі переваги
Створено з думкою про вас
Завдяки проєкції та регульованому пучку на 500 лм компактний проєктор Philips Xperion 6000 Flood добре виконує свою роботу. Регулятор розумного масштабування спрощує керування, а стійкість до ударів і дії води гарантує довговічність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Завдяки проєкції та регульованому пучку на 500 лм компактний проєктор Philips Xperion 6000 Flood добре виконує свою роботу. Регулятор розумного масштабування спрощує керування, а стійкість до ударів і дії води гарантує довговічність. Переглянути усі переваги
Flood Mini
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Різні робочі завдання вимагають різної кількості світла. Компактний прожектор Philips Xperion 6000 Flood поєднує в одній лампі дві найчастіше використовувані форми освітлення для майстерні. Ширококутний однорідний прожектор для роботи на великих ділянках протягом тривалого часу та сфокусований ліхтар, який концентрує світло в невеликих областях, щоб отримати найкращу контрастність і яскравість для детальних інспекційних завдань і вузьких місць.
Компактний прожектор Philips Xperion 6000 Flood із можливістю заряджання можна брати зі собою усюди. Легко зберігати в відділенні для рукавичок.
Ергономічний розумний регулятор із масштабуванням розроблений разом із механікою і дозволяє легко регулювати кількість світла від широкого наповнюючого підсвічування до сфокусованої яскравості, навіть без знімання робочих рукавиць. Поворотний розумний регулятор із масштабуванням знаходиться збоку лампи й завжди у межах досяжності, тобто не потрібно змінювати фіксоване положення лампи. Розумний дизайн лампи запам’ятовує останнє налаштування і перезапускається одразу з бажаною інтенсивністю.
Розумну ручку можна використовувати як опору для самостійного утримання прожектора, як гачок для підвішування підсвітки, прикрутити до штатива або прикріпити до будь-якої металевої поверхні за допомогою інтегрованих магнітів. Така універсальність дозволяє легко розмістити ліхтар під потрібним кутом, спрямовуючи пучок саме туди, де він потрібен.
Не хвилюйтеся про зникнення світла в найбільш потрібний момент. Позаду на компактному прожекторі Philips Xperion 6000 Flood знаходиться індикатор ресурсу батареї, який точно повідомляє про рівень заряду батареї, що залишився.
Ліхтар Philips Xperion 6000 Flood розроблений для роботи в складних умовах, адже має ударостійкість IK07, водонепроникність згідно зі стандартами IP65 та поверхню, яка стійка до хімічних речовин і розчинників у майстернях. Пристрій призначений для тривалого використання, адже навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.
Більше не турбуйтеся про втрату пристрою. До компактного прожектора Philips Xperion Flood можна додати функцію "Знайти мій пристрій". За допомогою дистанційного керування можна увімкнути звуковий сигнал і миготливий індикатор, щоб виявити пристрій. Яскравий світло-зелений корпус пристрою можна побачити навіть у темних умовах.
Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково*.
Компактний ліхтар Philips Xperion 6000 Flood можна заряджати за допомогою кабелю USB типу C (входить у комплект) або безпосередньо на бездротовій док-станції Philips. Дізнайтеся більше: Philips.com/Xperion-6000
Маркетингові особливості
Опис виробу
Характеристики світла
Електричні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
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