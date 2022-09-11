Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Xperion 6000

    Flood Mini

    LUMX60FLMIX1
    • Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас
      -{discount-value}

      Xperion 6000 Flood Mini

      LUMX60FLMIX1

      Створено з думкою про вас

      Завдяки проєкції та регульованому пучку на 500 лм компактний проєктор Philips Xperion 6000 Flood добре виконує свою роботу. Регулятор розумного масштабування спрощує керування, а стійкість до ударів і дії води гарантує довговічність. Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Flood Mini

      Створено з думкою про вас

      Завдяки проєкції та регульованому пучку на 500 лм компактний проєктор Philips Xperion 6000 Flood добре виконує свою роботу. Регулятор розумного масштабування спрощує керування, а стійкість до ударів і дії води гарантує довговічність. Переглянути усі переваги

      Створено з думкою про вас

      Завдяки проєкції та регульованому пучку на 500 лм компактний проєктор Philips Xperion 6000 Flood добре виконує свою роботу. Регулятор розумного масштабування спрощує керування, а стійкість до ударів і дії води гарантує довговічність. Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Flood Mini

      Створено з думкою про вас

      Завдяки проєкції та регульованому пучку на 500 лм компактний проєктор Philips Xperion 6000 Flood добре виконує свою роботу. Регулятор розумного масштабування спрощує керування, а стійкість до ударів і дії води гарантує довговічність. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Xperion 6000

        Xperion 6000

        Flood Mini

        - {discount-value}

        Усього:

        Створено з думкою про вас

        Компактний світлодіодний проєктор

        • Інспекц. ліхтар 500 лм/250 лм
        • Функція регулювання світла
        • Ресурс батареї: 3 год (екорежим: 6 год)
        • Багатофункціональність

        Поєднує в одній лампі два найпоширеніші режими освітлення

        Різні робочі завдання вимагають різної кількості світла. Компактний прожектор Philips Xperion 6000 Flood поєднує в одній лампі дві найчастіше використовувані форми освітлення для майстерні. Ширококутний однорідний прожектор для роботи на великих ділянках протягом тривалого часу та сфокусований ліхтар, який концентрує світло в невеликих областях, щоб отримати найкращу контрастність і яскравість для детальних інспекційних завдань і вузьких місць.

        Компактний і легкий, який можна брати з собою всюди

        Компактний прожектор Philips Xperion 6000 Flood із можливістю заряджання можна брати зі собою усюди. Легко зберігати в відділенні для рукавичок.

        Розумний регулятор із масштабуванням дозволяє легко керувати освітленням

        Ергономічний розумний регулятор із масштабуванням розроблений разом із механікою і дозволяє легко регулювати кількість світла від широкого наповнюючого підсвічування до сфокусованої яскравості, навіть без знімання робочих рукавиць. Поворотний розумний регулятор із масштабуванням знаходиться збоку лампи й завжди у межах досяжності, тобто не потрібно змінювати фіксоване положення лампи. Розумний дизайн лампи запам’ятовує останнє налаштування і перезапускається одразу з бажаною інтенсивністю.

        Розумна ручка дозволяє розмістити ліхтар для використання "без рук"

        Розумну ручку можна використовувати як опору для самостійного утримання прожектора, як гачок для підвішування підсвітки, прикрутити до штатива або прикріпити до будь-якої металевої поверхні за допомогою інтегрованих магнітів. Така універсальність дозволяє легко розмістити ліхтар під потрібним кутом, спрямовуючи пучок саме туди, де він потрібен.

        Індикатор показує залишок заряду батареї

        Не хвилюйтеся про зникнення світла в найбільш потрібний момент. Позаду на компактному прожекторі Philips Xperion 6000 Flood знаходиться індикатор ресурсу батареї, який точно повідомляє про рівень заряду батареї, що залишився.

        Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

        Ліхтар Philips Xperion 6000 Flood розроблений для роботи в складних умовах, адже має ударостійкість IK07, водонепроникність згідно зі стандартами IP65 та поверхню, яка стійка до хімічних речовин і розчинників у майстернях. Пристрій призначений для тривалого використання, адже навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.

        Розумні рішення для заряджання та пошуку пристрою

        Більше не турбуйтеся про втрату пристрою. До компактного прожектора Philips Xperion Flood можна додати функцію "Знайти мій пристрій". За допомогою дистанційного керування можна увімкнути звуковий сигнал і миготливий індикатор, щоб виявити пристрій. Яскравий світло-зелений корпус пристрою можна побачити навіть у темних умовах.

        Продовжте гарантію онлайн до 3 років

        Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково*.

        Можна заряджати через USB типу C або бездротову док-станцію

        Компактний ліхтар Philips Xperion 6000 Flood можна заряджати за допомогою кабелю USB типу C (входить у комплект) або безпосередньо на бездротовій док-станції Philips. Дізнайтеся більше: Philips.com/Xperion-6000

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          Компактний та ергономічний
          Очікувані переваги
          Створено з думкою про вас

        • Опис виробу

          Можливість роботи в режимі "вільні руки"
          • Поворотний гачок, сильний магніт
          • Розумна ручка
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK07
          Магніт
          Магнітна ручка
          Матеріали та покриття
          Міцний ABS
          Робоча температура
          від -10 °C до 40 °C
          Лінійка
          Xperion 6000
          Технологія
          Світлодіод із підтримкою технології COB
          УФ-детектор витоку
          Ні
          Гачок
          Обертання на 180°
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP65
          Стійкість до дії
          Мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

        • Характеристики світла

          Кут розсіювання світла
          100  градусів
          Колірна температура
          6000  К
          Кут освітлення (точковий промінь)
          15  градусів
          Інтенсивність світла (точковий промінь)
          250 люменів
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          100 люмен
          Світловіддача (у посиленому режимі)
          500 люмен

        • Електричні характеристики

          Напруга
          3,7  В
          Джерело живлення
          Акумуляторна батарея
          Ємність батареї
          2500  mAh
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          3 год при 500 люмен
          Час роботи від батареї
          3 год при 500 люмен
          Час роботи батареї (в екорежимі)
          9 год при 100 люмен
          Тип батареї
          Літієва батарея
          Тип штепселя
          Штепсель європейського стандарту (штепсель для Великобританії не входить у комплект)
          Тип зарядного кабелю
          Кабель USB типу С
          Час заряджання батареї
          До 3,5 годин
          Потужність (Вт)
          5 Вт
          Час роботи батареї (точковий промінь)
          5 год при 250 люмен

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          X60FLMIX1
          Код замовлення
          1913431

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018019134
          EAN3
          8719018019141

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          70  см
          Висота
          120  см
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          6
          Ширина
          50
          Довжина кабелю
          USB-кабель 100 см, адаптер 5 В 1 А

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            • Заявку потрібно подати на вебсайті Philips.com/extended-warranty
            Реєстрація

            10% додаткової знижки на першу покупку

            Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки*


            Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

            Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

            Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

            Актуальні та корисні поради від Philips​

            Partnerlista
            *

            Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!

            Що це означає?

            *Промокод на -10% знижки буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. ​

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.