Режим датчика руху

Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight оснащено датчиком руху для роботи в режимі «вільні руки». Це означає, що налобним ліхтарем можна керувати за допомогою жестів перед датчиком. Щоб активувати режим датчика, увімкніть ліхтар, а потім натисніть і утримуйте кнопку розпізнавання руху, доки не засвітиться блакитний індикатор у верхньому лівому куті. Тепер у вас вільні руки.