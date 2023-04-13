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Ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight проєктує перед вами панорамний промінь світла на 300 люменів. Його поворотний точковий світильник на 120 люменів підсвітить кожну деталь. Додаткова функція датчика руху робить його універсальним інструментом, що звільняє руки під час роботи. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight проєктує перед вами панорамний промінь світла на 300 люменів. Його поворотний точковий світильник на 120 люменів підсвітить кожну деталь. Додаткова функція датчика руху робить його універсальним інструментом, що звільняє руки під час роботи. Переглянути усі переваги
Створено з думкою про вас
Ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight проєктує перед вами панорамний промінь світла на 300 люменів. Його поворотний точковий світильник на 120 люменів підсвітить кожну деталь. Додаткова функція датчика руху робить його універсальним інструментом, що звільняє руки під час роботи. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight проєктує перед вами панорамний промінь світла на 300 люменів. Його поворотний точковий світильник на 120 люменів підсвітить кожну деталь. Додаткова функція датчика руху робить його універсальним інструментом, що звільняє руки під час роботи. Переглянути усі переваги
Налобний ліхтар
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Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight має поворотний (на 60°) світловий точковий модуль для скерування світла безпосередньо туди, куди потрібно, для виконання роботи.
Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight оснащено датчиком руху для роботи в режимі «вільні руки». Це означає, що налобним ліхтарем можна керувати за допомогою жестів перед датчиком. Щоб активувати режим датчика, увімкніть ліхтар, а потім натисніть і утримуйте кнопку розпізнавання руху, доки не засвітиться блакитний індикатор у верхньому лівому куті. Тепер у вас вільні руки.
Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight повністю заряджається менш ніж за 2,5 год. Завдяки батареї, яка розрахована на 2,5–4,5 годин роботи, пристрій може працювати весь день без перерви. Потім заряджайте його протягом ночі для готовності до роботи наступного дня.
Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight оснащено нековзкою еластичною дугою на голову, яка зручно розміщується навколо голови і яку легко відрегулювати.
Міцний налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight відповідає міжнародному протиударному стандарту IK07, щоб витримувати найжорсткіші умови робочого середовища.
Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково.*
Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight проєктує панорамне біле світло з кутом променя 220°. Він освітлює все перед вами на відстані до 70 метрів завдяки яскравому основному світлу на 300 люменів. Світло 6000 Кельвін лагідне для очей, покращує зоровий комфорт і зменшує навантаження очей для роботи без втому.
Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight має захист від бризок і пилу з рейтингом IP65. Ваш налобний ліхтар створений за жорсткими стандартами виробництва з численними процесами ущільнення, тому стійкий до бризок води і захищений від пилу.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Характеристики світла
Електричні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
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