Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Xperion 6000

    Налобний ліхтар

    LUMX60HEADX1
    • Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас
      -{discount-value}

      Xperion 6000 Налобний ліхтар

      LUMX60HEADX1

      Створено з думкою про вас

      Ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight проєктує перед вами панорамний промінь світла на 300 люменів. Його поворотний точковий світильник на 120 люменів підсвітить кожну деталь. Додаткова функція датчика руху робить його універсальним інструментом, що звільняє руки під час роботи. Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Налобний ліхтар

      Створено з думкою про вас

      Ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight проєктує перед вами панорамний промінь світла на 300 люменів. Його поворотний точковий світильник на 120 люменів підсвітить кожну деталь. Додаткова функція датчика руху робить його універсальним інструментом, що звільняє руки під час роботи. Переглянути усі переваги

      Створено з думкою про вас

      Ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight проєктує перед вами панорамний промінь світла на 300 люменів. Його поворотний точковий світильник на 120 люменів підсвітить кожну деталь. Додаткова функція датчика руху робить його універсальним інструментом, що звільняє руки під час роботи. Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Налобний ліхтар

      Створено з думкою про вас

      Ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight проєктує перед вами панорамний промінь світла на 300 люменів. Його поворотний точковий світильник на 120 люменів підсвітить кожну деталь. Додаткова функція датчика руху робить його універсальним інструментом, що звільняє руки під час роботи. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Xperion 6000

        Xperion 6000

        Налобний ліхтар

        - {discount-value}

        Усього:

        Створено з думкою про вас

        Світлодіодний налобний ліхтар із двома режимами і датчиком руху

        • Панорамний промінь, 300 люменів
        • Поворотний прожектор, 120 люменів
        • Датчик руху
        • Високоякісна м’яка дуга на голову

        Поворотний світловий модуль

        Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight має поворотний (на 60°) світловий точковий модуль для скерування світла безпосередньо туди, куди потрібно, для виконання роботи.

        Режим датчика руху

        Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight оснащено датчиком руху для роботи в режимі «вільні руки». Це означає, що налобним ліхтарем можна керувати за допомогою жестів перед датчиком. Щоб активувати режим датчика, увімкніть ліхтар, а потім натисніть і утримуйте кнопку розпізнавання руху, доки не засвітиться блакитний індикатор у верхньому лівому куті. Тепер у вас вільні руки.

        Батарея з великим ресурсом і швидким заряджанням

        Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight повністю заряджається менш ніж за 2,5 год. Завдяки батареї, яка розрахована на 2,5–4,5 годин роботи, пристрій може працювати весь день без перерви. Потім заряджайте його протягом ночі для готовності до роботи наступного дня.

        Комфортна пов’язка на голову

        Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight оснащено нековзкою еластичною дугою на голову, яка зручно розміщується навколо голови і яку легко відрегулювати.

        Стійкий до ударів корпус (IK07)

        Міцний налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight відповідає міжнародному протиударному стандарту IK07, щоб витримувати найжорсткіші умови робочого середовища.

        Продовжте гарантію онлайн до 3 років

        Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково.*

        Панорамний промінь світлодіодного світла на 220°

        Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight проєктує панорамне біле світло з кутом променя 220°. Він освітлює все перед вами на відстані до 70 метрів завдяки яскравому основному світлу на 300 люменів. Світло 6000 Кельвін лагідне для очей, покращує зоровий комфорт і зменшує навантаження очей для роботи без втому.

        Захист від бризок і пилу IP65

        Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight має захист від бризок і пилу з рейтингом IP65. Ваш налобний ліхтар створений за жорсткими стандартами виробництва з численними процесами ущільнення, тому стійкий до бризок води і захищений від пилу.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          Панорамний промінь світла на 220°
          Очікувані переваги
          Створено з думкою про вас

        • Опис виробу

          Можливість роботи в режимі "вільні руки"
          Виявлення руху
          Дуга на голову
          Так
          Гачок
          Ні
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK07
          Магніт
          Ні
          Матеріали та покриття
          Міцний ABS
          Робоча температура
          від -10 °C до 40 °C
          Орієнтоване світло
          Поворотний точковий світловий модуль на 60°
          Точковий промінь
          Так
          Лінійка
          Xperion 6000
          УФ-детектор витоку
          Ні
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP65
          Стійкість до дії
          Мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

        • Характеристики світла

          Кут розсіювання світла
          220  градусів
          Колірна температура
          6000  К
          Кут освітлення (точковий промінь)
          15  градусів
          Інтенсивність світла (точковий промінь)
          120 люмен
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          150 люменів
          Світловіддача (у посиленому режимі)
          300 люмен

        • Електричні характеристики

          Напруга
          3,7  В
          Джерело живлення
          Акумуляторна батарея
          Ємність батареї
          1200  mAh
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          До 2,5 годин
          Час роботи батареї (в екорежимі)
          До 4 годин
          Тип батареї
          Батарея LFP
          Тип штепселя
          Не входить у комплект
          Тип зарядного кабелю
          Кабель USB типу С
          Час заряджання батареї
          До 2,5 годин
          Потужність (Вт)
          2 Вт
          Час роботи батареї (точковий промінь)
          До 4,5 годин

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          X60HEADX1
          Код замовлення
          02173131

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018021731
          EAN3
          8719018021748

        • Інформація про упаковку

          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          6
          Вага з батареями
          80  г
          Довжина кабелю
          Кабель USB типу C 100 см

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            • Заявку потрібно подати на вебсторінці розширення гарантії Philips
            Реєстрація

            10% додаткової знижки на першу покупку

            Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки*


            Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

            Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

            Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

            Актуальні та корисні поради від Philips​

            Partnerlista
            *

            Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!

            Що це означає?

            *Промокод на -10% знижки буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. ​

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.