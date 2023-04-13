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    Xperion 6000

    Тонкий ліхтар

    LUMX60PENX1
    • Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас
      -{discount-value}

      Xperion 6000 Тонкий ліхтар

      LUMX60PENX1

      Створено з думкою про вас

      Компактний, ергономічний Philips Xperion 6000 Penlight має широкий пучок променів яскравістю 200 люменів та ідеально підходить для всіх інспекційних робіт. Наш ліхтар Penlight дозволяє спрямовувати світло на 120 лм туди, де потрібно. Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Тонкий ліхтар

      Створено з думкою про вас

      Компактний, ергономічний Philips Xperion 6000 Penlight має широкий пучок променів яскравістю 200 люменів та ідеально підходить для всіх інспекційних робіт. Наш ліхтар Penlight дозволяє спрямовувати світло на 120 лм туди, де потрібно. Переглянути усі переваги

      Створено з думкою про вас

      Компактний, ергономічний Philips Xperion 6000 Penlight має широкий пучок променів яскравістю 200 люменів та ідеально підходить для всіх інспекційних робіт. Наш ліхтар Penlight дозволяє спрямовувати світло на 120 лм туди, де потрібно. Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Тонкий ліхтар

      Створено з думкою про вас

      Компактний, ергономічний Philips Xperion 6000 Penlight має широкий пучок променів яскравістю 200 люменів та ідеально підходить для всіх інспекційних робіт. Наш ліхтар Penlight дозволяє спрямовувати світло на 120 лм туди, де потрібно. Переглянути усі переваги

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        Xperion 6000

        Xperion 6000

        Тонкий ліхтар

        - {discount-value}

        Усього:

        Створено з думкою про вас

        Компактний світлодіодний супутник працівника

        • 200 лм (посилений) / 100 лм (еко)
        • 120 лм (точковий)
        • Поворотний магнітний затискач
        • Ресурс батареї: 3 год (еко: 5,5 год)

        Світлодіодний ліхтар преміум-класу

        Тонкий ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight забезпечує яскраве, природне біле світлодіодне світло для максимального візуального комфорту та зменшення навантаження на очі для роботи без втоми. Основний промінь тонкого ліхтаря Philips Xperion 6000 Penlight пропонує два режими освітлення: основний промінь 200 лм (посилений), який можна зменшити до 100 лм (еко) і прожектора 120 лм для спрямування світла туди, де це потрібно. Ця гнучкість потужності світла дозволяє легко впоратися з будь-яким інспекційним завданням.

        Тривалий ресурс батареї в різних режимах освітлення

        Тонкий ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight завжди готовий до роботи. Одного заряджання вистачає на інспекційні завдання протягом повного робочого дня. Наш ліхтар Penlight світить до 5,5 год в еко-режимі, 3 год у посиленому режимі та 3,5 год у режимі точкового освітлення. Оскільки ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight обладнано потужною літій-іонною батареєю, його можна повністю зарядити через інтерфейс USB-C за 1,6 год для забезпечення максимального використання з яскравим світлодіодним освітленням.

        Індикатор стану батареї

        Ви будете бачити, коли потрібно зарядити батарею. Ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight містить індикатор стану батареї, який показує залишковий ресурс батареї до повного розрядження. Він більше ніколи не розрядиться в процесі роботи.

        Розумний поворотний затискач, потужні магніти й ергономічний корпус

        Корпус ергономічної форми ліхтаря Philips Xperion 6000 Penlight створений із думкою про вас і забезпечує надійне тримання в руці. Якщо під час роботи потрібно звільнити обидві руки, надійно розташуйте ліхтар за допомогою двох сильних магнітів (один на поворотному затискачі, а інший на дні лампи). Кнопка живлення знаходиться на задній стороні ліхтаря, щоб світло не світило вам безпосередньо в очі.

        Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

        Наш ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight розроблений для роботи у складних робочих середовищах, адже має ударостійкість IK07, водонепроникність згідно зі стандартами IP65 та поверхню, яка стійка до хімічних речовин і розчинників у майстернях. Philips Xperion 6000 Penlight призначений для тривалого використання, оскільки ми знаємо, що навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.

        Продовжте гарантію онлайн до 3 років

        Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково.*

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          Поворотний магнітний затискач
          Очікувані переваги
          Створено з думкою про вас

        • Опис виробу

          Можливість роботи в режимі "вільні руки"
          Поворотний затискач, сильні магніти
          Гачок
          Ні
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK07
          Магніт
          2 магніти
          Матеріали та покриття
          Міцний ABS
          Робоча температура
          від -10 °C до 40 °C
          Лінійка
          Xperion 6000
          Технологія
          Світлодіод із підтримкою технології COB
          УФ-детектор витоку
          Ні
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP65
          Стійкість до дії
          Мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

        • Характеристики світла

          Кут розсіювання світла
          80  градусів
          Колірна температура
          6000  К
          Кут освітлення (точковий промінь)
          15  градусів
          Інтенсивність світла (точковий промінь)
          120 люмен
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          100 люмен
          Світловіддача (у посиленому режимі)
          200 люмен

        • Електричні характеристики

          Напруга
          3,2  В
          Джерело живлення
          Акумуляторна батарея
          Ємність батареї
          1200  mAh
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          До 3 годин
          Час роботи батареї (в екорежимі)
          До 5,5 годин
          Тип батареї
          Літієва батарея
          Тип штепселя
          Не входить у комплект
          Тип зарядного кабелю
          Кабель USB типу С
          Час заряджання батареї
          До 1,6 годин
          Потужність (Вт)
          2 Вт
          Час роботи батареї (точковий промінь)
          До 3,5 годин

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          X60PENX1
          Код замовлення
          02169431

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018021694
          EAN3
          8719018021700

        • Інформація про упаковку

          Ширина
          25.2  см
          Висота
          18,15  см
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          6
          Вага з батареями
          80  г
          Довжина кабелю
          Кабель USB типу C 100 см

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