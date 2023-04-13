Розумний поворотний затискач, потужні магніти й ергономічний корпус

Корпус ергономічної форми ліхтаря Philips Xperion 6000 Penlight створений із думкою про вас і забезпечує надійне тримання в руці. Якщо під час роботи потрібно звільнити обидві руки, надійно розташуйте ліхтар за допомогою двох сильних магнітів (один на поворотному затискачі, а інший на дні лампи). Кнопка живлення знаходиться на задній стороні ліхтаря, щоб світло не світило вам безпосередньо в очі.