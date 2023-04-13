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Компактний, ергономічний Philips Xperion 6000 Penlight має широкий пучок променів яскравістю 200 люменів та ідеально підходить для всіх інспекційних робіт. Наш ліхтар Penlight дозволяє спрямовувати світло на 120 лм туди, де потрібно. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Компактний, ергономічний Philips Xperion 6000 Penlight має широкий пучок променів яскравістю 200 люменів та ідеально підходить для всіх інспекційних робіт. Наш ліхтар Penlight дозволяє спрямовувати світло на 120 лм туди, де потрібно. Переглянути усі переваги
Створено з думкою про вас
Компактний, ергономічний Philips Xperion 6000 Penlight має широкий пучок променів яскравістю 200 люменів та ідеально підходить для всіх інспекційних робіт. Наш ліхтар Penlight дозволяє спрямовувати світло на 120 лм туди, де потрібно. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Компактний, ергономічний Philips Xperion 6000 Penlight має широкий пучок променів яскравістю 200 люменів та ідеально підходить для всіх інспекційних робіт. Наш ліхтар Penlight дозволяє спрямовувати світло на 120 лм туди, де потрібно. Переглянути усі переваги
Тонкий ліхтар
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Тонкий ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight забезпечує яскраве, природне біле світлодіодне світло для максимального візуального комфорту та зменшення навантаження на очі для роботи без втоми. Основний промінь тонкого ліхтаря Philips Xperion 6000 Penlight пропонує два режими освітлення: основний промінь 200 лм (посилений), який можна зменшити до 100 лм (еко) і прожектора 120 лм для спрямування світла туди, де це потрібно. Ця гнучкість потужності світла дозволяє легко впоратися з будь-яким інспекційним завданням.
Тонкий ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight завжди готовий до роботи. Одного заряджання вистачає на інспекційні завдання протягом повного робочого дня. Наш ліхтар Penlight світить до 5,5 год в еко-режимі, 3 год у посиленому режимі та 3,5 год у режимі точкового освітлення. Оскільки ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight обладнано потужною літій-іонною батареєю, його можна повністю зарядити через інтерфейс USB-C за 1,6 год для забезпечення максимального використання з яскравим світлодіодним освітленням.
Ви будете бачити, коли потрібно зарядити батарею. Ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight містить індикатор стану батареї, який показує залишковий ресурс батареї до повного розрядження. Він більше ніколи не розрядиться в процесі роботи.
Корпус ергономічної форми ліхтаря Philips Xperion 6000 Penlight створений із думкою про вас і забезпечує надійне тримання в руці. Якщо під час роботи потрібно звільнити обидві руки, надійно розташуйте ліхтар за допомогою двох сильних магнітів (один на поворотному затискачі, а інший на дні лампи). Кнопка живлення знаходиться на задній стороні ліхтаря, щоб світло не світило вам безпосередньо в очі.
Наш ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight розроблений для роботи у складних робочих середовищах, адже має ударостійкість IK07, водонепроникність згідно зі стандартами IP65 та поверхню, яка стійка до хімічних речовин і розчинників у майстернях. Philips Xperion 6000 Penlight призначений для тривалого використання, оскільки ми знаємо, що навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.
Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково.*
Маркетингові особливості
Опис виробу
Характеристики світла
Електричні характеристики
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Дані упаковки
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