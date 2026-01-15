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Більше не доступний
7-в-1: борода й голова
5 гребінців для підстригання волосся на обличчі та голові, м'який футляр для зберігання
Сталеві леза, що самі заточуються,сухе використання, насадки можна споліскувати під краном
Не потребує змащування лез.
60 хв роботи/16 год зарядки
Підстригайте волосся щоразу ідеально. Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час роботи. Завдяки цьому леза такі ж гострі після 3 років використання, як і першого дня.
Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі та підстригає волосся на голові.
Використовуйте тример без гребінця, щоб отримати рівні, чіткі лінії навколо бороди, шиї та лінії волосся. Леза тримера замі заточуються, тому залишаються такі ж гострі після 3 років використання, як і першого дня.
Нагороди
4.6
з 5
590
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Дядя Вова
15/01/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудова за свою вартість
Заряд тримає до більше тижня. Голюся через день. Досить легка. Зручна насадка з регулятором довжини. Частіше використрвую її.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3740/15 cерії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3740/15 cерії 3000
Oleksiy261
16/11/2025
Україна
Простий і зручний
Мені не потрібні були десятки насадок, а цей набір має все необхідне для догляду за бородою і волоссям. Просто і ефективно – це те, що я шукав. Навіть після кількох місяців використання леза залишаються дуже гострими.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3915/15 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3915/15 серії 3000
Minchos
16/11/2025
Україна
Частина акції
Виріб має чудові функції
Нещодавно придбав цей тример і повністю задоволений. Велика кількість насадок дозволяє використовувати його для бороди, волосся на голові, тілі, а також для носа та вух. Насадки легкі, зручні у використанні та легко миються, що дуже зручно для гігієни. Прилад добре лежить у руці. Я повністю задоволений покупкою!
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3945/15 серії 3000
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3945/15 серії 3000