    • Тример для носа й вух для пристрою Тример для носа й вух для пристрою Тример для носа й вух для пристрою

      All-in-One-Trimmer/Multigroom Тример для видалення волосся у носі й вухах

      CP0827

      Тример для носа й вух для пристрою

      Ця насадка призначена для універсального тримера, щоб підстригати волосся у носі й вухах швидко та зручно.

      Переглянути усі переваги

      All-in-One-Trimmer/Multigroom Тример для видалення волосся у носі й вухах

      • Чорний

      Легко оновлюйте виріб оригінальними частинами Philips

      Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.

      Технічні характеристики

      • Змінні деталі

        Моделі, які підходять
        • MG3710, MG3711, MG3715, MG3720, MG3721
        • MG3730, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760
        • MG5720, MG5730, MG5740, MG5750, MG5910
        • MG5920, MG5940, MG5950, MG7710, MG7715
        • MG7720, MG7730, MG7736, MG7770, MG7785
        • MG7790, MG7940, MG7950, MG9552, MG9710
        • MG9720, MG9530, MG9555
