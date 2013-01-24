Універсальний тример
Спробуйте новий образ у будь-який день тижня за допомогою цього міцного універсального тримера. 9 якісних інструментів дозволять легко створити потрібний стиль обличчя та зачіску. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Універсальний тример
Спробуйте новий образ у будь-який день тижня за допомогою цього міцного універсального тримера. 9 якісних інструментів дозволять легко створити потрібний стиль обличчя та зачіску. Переглянути усі переваги
Універсальний тример
Спробуйте новий образ у будь-який день тижня за допомогою цього міцного універсального тримера. 9 якісних інструментів дозволять легко створити потрібний стиль обличчя та зачіску. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Універсальний тример
Спробуйте новий образ у будь-який день тижня за допомогою цього міцного універсального тримера. 9 якісних інструментів дозволять легко створити потрібний стиль обличчя та зачіску. Переглянути усі переваги
Підстригайте волосся щоразу ідеально. Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час роботи. Завдяки цьому леза такі ж гострі після 3 років використання, як і першого дня.
Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі та підстригає волосся на голові.
Використовуйте тример без гребінця, щоб отримати рівні, чіткі лінії навколо бороди, шиї та лінії волосся. Леза тримера замі заточуються, тому залишаються такі ж гострі після 3 років використання, як і першого дня.
Створюйте точні лінії, контури та деталі з точністю для визначення або зміни стилю.
Видаляйте небажане волосся у носі й вухах легко та зручно.
2 гребінці для щетини (1, 2 мм), 1 регульований гребінець для бороди (3–7 мм) та 3 гребінці для бороди (9, 12, 16 мм).
Отримайте до 60 хв. бездротового використання для кожного заряджання протягом 16 годин.
Просто зніміть та сполосніть леза та гребінці під краном, щоб ретельно їх почистити.
Використовуйте зручний футляр для зберігання або подорожей. Він зберігає і захищає тример та всі його інструменти в дорозі.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.
Створіть власний стиль
Система зрізання
Аксесуари
Потужність
Простота у користуванні
Обслуговування