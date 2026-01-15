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  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
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  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример
  • Універсальний тример

Більше не доступний

Універсальний тример Philipscерії 3000

MG3740/15

4.6
| (590) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Універсальний тример
Спробуйте новий образ у будь-який день тижня за допомогою цього міцного універсального тримера. 9 якісних інструментів дозволять легко створити потрібний стиль обличчя та зачіску.
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Тример 9-в-1

Універсальний тример

  • 9-в-1: борода й голова

  • 6 гребінців для підстригання волосся на обличчі та голові, м'який футляр для зберігання

  • Сталеві леза, що самі заточуються,сухе використання, насадки можна споліскувати під краном

  • Не потребує змащування лез.

  • 60 хв роботи/16 год зарядки

Безпечні леза, які самі заточуються, для ідеального підстригання

Безпечні леза, які самі заточуються, для ідеального підстригання

Підстригайте волосся щоразу ідеально. Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час роботи. Завдяки цьому леза такі ж гострі після 3 років використання, як і першого дня.

Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі та голові за допомогою 9 інструментів

Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі та голові за допомогою 9 інструментів

Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі та підстригає волосся на голові.

Підстригайте бороду і волосся для довершеного вигляду

Підстригайте бороду і волосся для довершеного вигляду

Використовуйте тример без гребінця, щоб отримати рівні, чіткі лінії навколо бороди, шиї та лінії волосся. Леза тримера замі заточуються, тому залишаються такі ж гострі після 3 років використання, як і першого дня.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

590

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

15/01/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудова за свою вартість

Заряд тримає до більше тижня. Голюся через день. Досить легка. Зручна насадка з регулятором довжини. Частіше використрвую її.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3740/15 cерії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3740/15 cерії 3000

16/11/2025

Україна

Україна

Простий і зручний

Мені не потрібні були десятки насадок, а цей набір має все необхідне для догляду за бородою і волоссям. Просто і ефективно – це те, що я шукав. Навіть після кількох місяців використання леза залишаються дуже гострими.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3915/15 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3915/15 серії 3000

16/11/2025

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Нещодавно придбав цей тример і повністю задоволений. Велика кількість насадок дозволяє використовувати його для бороди, волосся на голові, тілі, а також для носа та вух. Насадки легкі, зручні у використанні та легко миються, що дуже зручно для гігієни. Прилад добре лежить у руці. Я повністю задоволений покупкою!

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3945/15 серії 3000

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG3945/15 серії 3000

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