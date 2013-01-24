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Multigroom series 3000

9-в-1, волосся на обличчі та голові

MG3740/15
Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Універсальний тример Універсальний тример Універсальний тример
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    Multigroom series 3000 9-в-1, волосся на обличчі та голові

    MG3740/15
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди

    Універсальний тример

    Спробуйте новий образ у будь-який день тижня за допомогою цього міцного універсального тримера. 9 якісних інструментів дозволять легко створити потрібний стиль обличчя та зачіску. Переглянути усі переваги

    Multigroom series 3000 9-в-1, волосся на обличчі та голові

    Універсальний тример

    Спробуйте новий образ у будь-який день тижня за допомогою цього міцного універсального тримера. 9 якісних інструментів дозволять легко створити потрібний стиль обличчя та зачіску. Переглянути усі переваги

    Універсальний тример

    Спробуйте новий образ у будь-який день тижня за допомогою цього міцного універсального тримера. 9 якісних інструментів дозволять легко створити потрібний стиль обличчя та зачіску. Переглянути усі переваги

    Multigroom series 3000 9-в-1, волосся на обличчі та голові

    Універсальний тример

    Спробуйте новий образ у будь-який день тижня за допомогою цього міцного універсального тримера. 9 якісних інструментів дозволять легко створити потрібний стиль обличчя та зачіску. Переглянути усі переваги

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      Універсальний тример

      Тример 9-в-1

      • 9 інструментів
      • Сталеві леза, які самі заточуються
      • До 60 хв. роботи
      • Насадки можна споліскувати
      Безпечні леза, які самі заточуються, для ідеального підстригання

      Безпечні леза, які самі заточуються, для ідеального підстригання

      Підстригайте волосся щоразу ідеально. Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час роботи. Завдяки цьому леза такі ж гострі після 3 років використання, як і першого дня.

      Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі та голові за допомогою 9 інструментів

      Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі та голові за допомогою 9 інструментів

      Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі та підстригає волосся на голові.

      Підстригайте бороду і волосся для довершеного вигляду

      Підстригайте бороду і волосся для довершеного вигляду

      Використовуйте тример без гребінця, щоб отримати рівні, чіткі лінії навколо бороди, шиї та лінії волосся. Леза тримера замі заточуються, тому залишаються такі ж гострі після 3 років використання, як і першого дня.

      Металевий міні-тример для точного контуру визначає краї бороди або еспаньйолки

      Металевий міні-тример для точного контуру визначає краї бороди або еспаньйолки

      Створюйте точні лінії, контури та деталі з точністю для визначення або зміни стилю.

      Тример для носа лагідно видаляє небажане волосся у носі та вухах

      Тример для носа лагідно видаляє небажане волосся у носі та вухах

      Видаляйте небажане волосся у носі й вухах легко та зручно.

      6 гребінців для підстригання волосся на обличчі та голові

      6 гребінців для підстригання волосся на обличчі та голові

      2 гребінці для щетини (1, 2 мм), 1 регульований гребінець для бороди (3–7 мм) та 3 гребінці для бороди (9, 12, 16 мм).

      Час роботи: до 60 хв. бездротового використання після заряджання

      Час роботи: до 60 хв. бездротового використання після заряджання

      Отримайте до 60 хв. бездротового використання для кожного заряджання протягом 16 годин.

      Насадки можна споліскувати для зручного чищення

      Насадки можна споліскувати для зручного чищення

      Просто зніміть та сполосніть леза та гребінці під краном, щоб ретельно їх почистити.

      Футляр для легкого зберігання та подорожей

      Футляр для легкого зберігання та подорожей

      Використовуйте зручний футляр для зберігання або подорожей. Він зберігає і захищає тример та всі його інструменти в дорозі.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.

      Технічні характеристики

      • Створіть власний стиль

        Кількість інструментів
        9 інструментів
        Інструменти для моделювання
        • Тример
        • Металевий міні-тример для точного контуру
        • Тример для видалення волосся у носі й вухах
        • 3–7-мм регульований гребінець для бороди
        • 2 гребінці для щетини
        • 3 гребінці для волосся
        Підстригання волосся/створення стилю обличчя
        • Довга борода
        • Коротка борода
        • Щетина
        • Чіткі лінії
        • Точне моделювання
        • Еспаньйолка

      • Система зрізання

        Леза, які самі заточуються
        Так

      • Аксесуари

        Догляд
        Щітка для очищення
        Футляр
        Футляр для зберігання

      • Потужність

        Тип батареї
        Ni-MH
        Час роботи
        60 хвилин
        Заряджання
        16 годин для повного заряджання
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Простота у користуванні

        Чищення
        Насадки можна споліскувати
        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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