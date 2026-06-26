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Більше не доступний
11 інструментів
Технологія DualCut
Час роботи: до 80 хв.
Водонепроникний
Насолоджуйтеся максимальною точністю завдяки технології DualCut, що включає удвічі більшу кількість лез. Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час роботи. Завдяки цьому леза такі ж гострі після 4 років використання, як і першого дня.
Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі, підстригає волосся на голові та голить волосся на тілі.
Використовуйте металевий тример із технологією DualCut без гребінця, щоб отримати рівні, чіткі лінії навколо бороди, шиї та лінії волосся або підстригти волосся на тілі до мінімальної довжини.
4.6
з 5
645
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Rus20102311
26/06/2026
Україна
Перевірений покупець
Гарний аиріб
Все,добре,подобається,подиаимось скільки пропрацює.колишня такого роду філіпс 7 років працювала
Плюси
Так
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG5931/15 серії 5000
Date of Use 2026-06-17
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG5931/15 серії 5000
Date of Use 2026-06-17
Maxut
06/03/2026
Україна
Перевірений покупець
Класс
Триммер понравился. Плавно стрижет. Много насадок. Водозащита. Можно пользоваться в душе. Отсутствие проводов и большая ёмкость аккумулятора. Очень доволен.
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG5931/15 серії 5000
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG5931/15 серії 5000
Сніжна
21/01/2026
Україна
Перевірений покупець
Тример
Швидка доставка і якісний товар,дякую.Все відповідає заявленому опису,добре працює.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG5931/15 серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG5931/15 серії 5000