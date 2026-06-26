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  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
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  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність
  • Вдосконалений стиль і точність

Більше не доступний

Multigroom series 500011-в-1, обличчя, голова та тіло

MG5730/15

4.6
| (645) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Вдосконалений стиль і точність
Створіть власний неповторний вигляд із цим універсальним тримером, що містить 11 якісних інструментів для моделювання волосся на обличчі, голові та тілі. Його леза DualCut забезпечують максимальну точність, а неслизька гумова поверхня ручки покращує регулювання і комфорт.
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Тример 11-в-1 для максимальної універсальності

Вдосконалений стиль і точність

  • 11 інструментів

  • Технологія DualCut

  • Час роботи: до 80 хв.

  • Водонепроникний

Технологія DualCut для максимальної точності завдяки удвічі більшій кількості лез

Технологія DualCut для максимальної точності завдяки удвічі більшій кількості лез

Насолоджуйтеся максимальною точністю завдяки технології DualCut, що включає удвічі більшу кількість лез. Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час роботи. Завдяки цьому леза такі ж гострі після 4 років використання, як і першого дня.

Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі, голові та тілі за допомогою 11 інструментів

Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі, голові та тілі за допомогою 11 інструментів

Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі, підстригає волосся на голові та голить волосся на тілі.

Металевий тример точно підстригає бороду, волосся на голові й тілі

Металевий тример точно підстригає бороду, волосся на голові й тілі

Використовуйте металевий тример із технологією DualCut без гребінця, щоб отримати рівні, чіткі лінії навколо бороди, шиї та лінії волосся або підстригти волосся на тілі до мінімальної довжини.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

645

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

26/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Гарний аиріб

Все,добре,подобається,подиаимось скільки пропрацює.колишня такого роду філіпс 7 років працювала

Плюси

Так

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG5931/15 серії 5000

Date of Use 2026-06-17

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG5931/15 серії 5000

Date of Use 2026-06-17

06/03/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Класс

Триммер понравился. Плавно стрижет. Много насадок. Водозащита. Можно пользоваться в душе. Отсутствие проводов и большая ёмкость аккумулятора. Очень доволен.

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG5931/15 серії 5000

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG5931/15 серії 5000

21/01/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Тример

Швидка доставка і якісний товар,дякую.Все відповідає заявленому опису,добре працює.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG5931/15 серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG5931/15 серії 5000

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