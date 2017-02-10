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    Multigroom series 7000

    13-в-1, обличчя, голова та тіло

    MG7715/15
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Неперевершений стиль і точність Неперевершений стиль і точність Неперевершений стиль і точність
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      Multigroom series 7000 13-в-1, обличчя, голова та тіло

      MG7715/15
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Неперевершений стиль і точність

      Удоскональте власний стиль із нашим найбільш точним та універсальним тримером. 13 високоякісних інструментів дозволяють створити власний унікальний стиль від голови до п’ят. Насолоджуйтеся максимальною точністю із лезами DualCut та додатковим контролем завдяки неслизькій гумовій поверхні ручки. Переглянути усі переваги

      Multigroom series 7000 13-в-1, обличчя, голова та тіло

      Неперевершений стиль і точність

      Удоскональте власний стиль із нашим найбільш точним та універсальним тримером. 13 високоякісних інструментів дозволяють створити власний унікальний стиль від голови до п’ят. Насолоджуйтеся максимальною точністю із лезами DualCut та додатковим контролем завдяки неслизькій гумовій поверхні ручки. Переглянути усі переваги

      Неперевершений стиль і точність

      Удоскональте власний стиль із нашим найбільш точним та універсальним тримером. 13 високоякісних інструментів дозволяють створити власний унікальний стиль від голови до п’ят. Насолоджуйтеся максимальною точністю із лезами DualCut та додатковим контролем завдяки неслизькій гумовій поверхні ручки. Переглянути усі переваги

      Multigroom series 7000 13-в-1, обличчя, голова та тіло

      Неперевершений стиль і точність

      Удоскональте власний стиль із нашим найбільш точним та універсальним тримером. 13 високоякісних інструментів дозволяють створити власний унікальний стиль від голови до п’ят. Насолоджуйтеся максимальною точністю із лезами DualCut та додатковим контролем завдяки неслизькій гумовій поверхні ручки. Переглянути усі переваги

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        Multigroom series 7000

        Multigroom series 7000

        13-в-1, обличчя, голова та тіло

        Усього:

        Неперевершений стиль і точність

        Високоякісний тример 13-в-1 для максимальної універсальності

        • 13 інструментів
        • Технологія DualCut
        • До 120 хв роботи
        • Можливість використання у душі
        Технологія DualCut для максимальної точності завдяки удвічі більшій кількості лез

        Технологія DualCut для максимальної точності завдяки удвічі більшій кількості лез

        Насолоджуйтеся максимальною точністю завдяки технології DualCut, що включає удвічі більшу кількість лез. Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час роботи. Завдяки цьому леза такі ж гострі після 5 років використання, як і першого дня.

        13 інструментів для підстригання волосся на обличчі та голові

        13 інструментів для підстригання волосся на обличчі та голові

        У комплекті універсального тримера для волосся Philips Multigroom 13 насадок для підстригання волосся на всьому тілі.

        Металевий тример точно підстригає бороду, волосся на голові й тілі

        Металевий тример точно підстригає бороду, волосся на голові й тілі

        Використовуйте металевий тример із технологією DualCut без гребінця, щоб отримати рівні, чіткі лінії навколо бороди, шиї та лінії волосся або підстригти волосся на тілі до мінімальної довжини.

        Бритва для тіла забезпечує комфортне гоління волосся на тілі

        Бритва для тіла забезпечує комфортне гоління волосся на тілі

        Голіть комфортно нижче шиї за допомогою нашої бритви для тіла. Наша унікальна система захисту шкіри захищає навіть найчутливіші ділянки тіла, дозволяючи комфортно голити волосся до довжини 0,5 мм.

        Металевий міні-тример для точного контуру визначає краї бороди або еспаньйолки

        Металевий міні-тример для точного контуру визначає краї бороди або еспаньйолки

        Створюйте точні лінії, контури та деталі з точністю для визначення або зміни стилю.

        Тример для носа лагідно видаляє небажане волосся у носі та вухах

        Тример для носа лагідно видаляє небажане волосся у носі та вухах

        Видаляйте небажане волосся у носі й вухах легко та зручно.

        8 гребінців для підстригання волосся на обличчі, голові й тілі

        8 гребінців для підстригання волосся на обличчі, голові й тілі

        2 гребінці для щетини (1, 2 мм), 1 регульований гребінець для бороди (3–7 мм), 3 гребінці для бороди (9, 12, 16 мм) та 2 гребінці для тіла (3, 5 мм).

        Час роботи: до 120 хв. бездротового використання після заряджання

        Час роботи: до 120 хв. бездротового використання після заряджання

        Високоефективна літій-іонна батарея забезпечує до 120 хв. роботи після повного заряджання протягом 1 години. Швидке заряджання протягом 5 хвилин гарантує одне повноцінне підстригання волосся.

        Неслизька гумова поверхня ручки для кращого комфорту та регулювання

        Неслизька гумова поверхня ручки для кращого комфорту та регулювання

        Високоякісна гумова ручка забезпечує бездоганний комфорт і регулювання під час підстригання.

        Можна зручно використовувати в душі та споліскувати водою

        Можна зручно використовувати в душі та споліскувати водою

        Цей тример водонепроникний, що дозволяє зручно використовувати його в душі та легко чистити під краном.

        Гарантія захисту покупки

        Гарантія захисту покупки

        Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, не потребують змащування і сумісні із напругою у будь-якій країні.

        Технічні характеристики

        • Створіть власний стиль

          Інструменти для моделювання
          • Металевий тример
          • Металевий міні-тример для точного контуру
          • Тример для видалення волосся у носі й вухах
          • Бритва для тіла
          • Насадка із системою захисту шкіри тіла
          • 3–7-мм регульований гребінець для бороди
          • 2 гребінці для щетини
          • 3 гребінці для волосся
          • 2 гребінці для тіла
          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В
          Дисплей
          • Індикатор зарядження
          • Індикатор низького заряду батареї
          Заряджання
          • 1 година для повного заряджання
          • 5 хв швидке заряджання
          Кількість інструментів
          13 інструментів
          Не потребує спеціального догляду
          Не потребує змащування
          Ручка
          Неслизька гумова поверхня ручки
          Сухе та вологе використання
          Можливість використання у душі та легке чищення
          Технологія DualCut
          Підстригання у двох напрямках
          Технічне обслуговування
          Щітка для очищення
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час роботи
          120 хвилин
          Леза, які самі заточуються
          Так
          Підстригання волосся на тілі/підстригання волосся/створення стилю обличчя
          • Довга борода
          • Коротка борода
          • Щетина
          • Чіткі лінії
          • Точне моделювання
          • Еспаньйолка

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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