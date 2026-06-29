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Більше не доступний
14 інструментів
Технологія DualCut
До 120 хв роботи
Можливість використання у душі
Насолоджуйтеся максимальною точністю завдяки технології DualCut, що включає удвічі більшу кількість лез. Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час роботи. Завдяки цьому леза такі ж гострі після 5 років використання, як і першого дня.
Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі, підстригає волосся на голові та голить волосся на тілі.
Використовуйте металевий тример із технологією DualCut без гребінця, щоб отримати рівні, чіткі лінії навколо бороди, шиї та лінії волосся або підстригти волосся на тілі до мінімальної довжини.
Нагороди
4.6
з 5
1800
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Saulus
29/06/2026
Україна
Чудовий універсальний інструмент
Придбав цей тример Philips серії 7000 і залишився максимально задоволений. Комплектація просто вражає — велика кількість насадок дозволяє легко доглядати і за бородою, і за волоссям на голові, і за тілом. Матеріали корпусу дуже якісні, тример приємно та впевнено лежить у руці, не ковзає. Леза надзвичайно гострі: зрізають волосся м'яко, без смикання та подразнення шкіри, що для мене було критично важливо. Автономність також на висоті — акумулятор тримає заряд дуже довго, а функція швидкої зарядки не раз виручала. Окремий плюс — повна водонепроникність. Його максимально легко мити прямо під краном, та й користуватися можна в душі. Рекомендую цей виріб усім, хто шукає надійний, якісний та дійсно універсальний пристрій для домашнього догляду. Philips, як завжди, на висоті!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000
Date of Use 2026-06-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000
Date of Use 2026-06-11
Квакі
31/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Прилат що надо
Дуже задоволений. Бороду привів до ладу як і хотів, трохи волосся на голові підстриг усе дуже гарно вийшло аж помодшав. Акумулятор тримає довго.
Плюси
Другу так
Мінуси
Для подруги є жіночі прибамбаси
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000
Date of Use 2026-05-31
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000
Date of Use 2026-05-31
Н@ЗаР
25/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Багато позицій різних
Дуже задоволений!!! Багато функцій, зручний у використанні!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7941/15 серії 7000
Date of Use 2026-05-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7941/15 серії 7000
Date of Use 2026-05-20