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Multigroom series 7000

14-в-1, обличчя, голова та тіло

MG7720/15
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Неперевершений стиль і точність Неперевершений стиль і точність Неперевершений стиль і точність
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    Multigroom series 7000 14-в-1, обличчя, голова та тіло

    MG7720/15
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Неперевершений стиль і точність

    Вдоскональте власний стиль із нашим найбільш точним та універсальним тримером. 14 високоякісних інструментів дозволяють створити власний унікальний стиль від голови до п’ят. Насолоджуйтеся максимальною точністю із лезами DualCut та додатковим контролем завдяки неслизькій гумовій поверхні ручки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Multigroom series 7000 14-в-1, обличчя, голова та тіло

    Неперевершений стиль і точність

    Вдоскональте власний стиль із нашим найбільш точним та універсальним тримером. 14 високоякісних інструментів дозволяють створити власний унікальний стиль від голови до п’ят. Насолоджуйтеся максимальною точністю із лезами DualCut та додатковим контролем завдяки неслизькій гумовій поверхні ручки. Переглянути усі переваги

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      Неперевершений стиль і точність

      Високоякісний тример 14-в-1 для максимальної універсальності

      • 14 інструментів
      • Технологія DualCut
      • До 120 хв. роботи
      • Можливість використання у душі
      Технологія DualCut для максимальної точності завдяки удвічі більшій кількості лез

      Технологія DualCut для максимальної точності завдяки удвічі більшій кількості лез

      Насолоджуйтеся максимальною точністю завдяки технології DualCut, що включає удвічі більшу кількість лез. Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час роботи. Завдяки цьому леза такі ж гострі після 5 років використання, як і першого дня.

      Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі, голові та тілі за допомогою 14 інструментів

      Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі, голові та тілі за допомогою 14 інструментів

      Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі, підстригає волосся на голові та голить волосся на тілі.

      Металевий тример точно підстригає бороду, волосся на голові й тілі

      Металевий тример точно підстригає бороду, волосся на голові й тілі

      Використовуйте металевий тример із технологією DualCut без гребінця, щоб отримати рівні, чіткі лінії навколо бороди, шиї та лінії волосся або підстригти волосся на тілі до мінімальної довжини.

      Бритва для тіла забезпечує комфортне гоління волосся на тілі

      Бритва для тіла забезпечує комфортне гоління волосся на тілі

      Голіть комфортно нижче шиї за допомогою нашої бритви для тіла. Наша унікальна система захисту шкіри захищає навіть найчутливіші ділянки тіла, дозволяючи комфортно голити волосся до довжини 0,5 мм.

      Точна бритва ідеально підрівнює контури щік, підборіддя та шиї

      Точна бритва ідеально підрівнює контури щік, підборіддя та шиї

      Використовуйте точну бритву після підстригання для ідеального підрівнювання контурів щік, підборіддя та шиї.

      Металевий міні-тример для точного контуру визначає краї бороди або еспаньйолки

      Металевий міні-тример для точного контуру визначає краї бороди або еспаньйолки

      Створюйте точні лінії, контури та деталі з точністю для визначення або зміни стилю.

      Тример для носа лагідно видаляє небажане волосся у носі та вухах

      Тример для носа лагідно видаляє небажане волосся у носі та вухах

      Видаляйте небажане волосся у носі й вухах легко та зручно.

      8 гребінців для підстригання волосся на обличчі, голові й тілі

      8 гребінців для підстригання волосся на обличчі, голові й тілі

      2 гребінці для щетини (1, 2 мм), 1 регульований гребінець для бороди (3–7 мм), 3 гребінці для бороди (9, 12, 16 мм) та 2 гребінці для тіла (3, 5 мм).

      Час роботи: до 120 хв. бездротового використання після заряджання

      Час роботи: до 120 хв. бездротового використання після заряджання

      Високоефективна літій-іонна батарея забезпечує до 120 хв. роботи після повного заряджання протягом 1 години. Швидке заряджання протягом 5 хвилин гарантує одне повноцінне підстригання волосся.

      Неслизька гумова поверхня ручки для кращого комфорту та регулювання

      Неслизька гумова поверхня ручки для кращого комфорту та регулювання

      Високоякісна гумова ручка забезпечує бездоганний комфорт і регулювання під час підстригання.

      Можна зручно використовувати в душі та споліскувати водою

      Можна зручно використовувати в душі та споліскувати водою

      Цей тример водонепроникний, що дозволяє зручно використовувати його в душі та легко чистити під краном.

      Футляр для легкого зберігання та подорожей

      Футляр для легкого зберігання та подорожей

      Використовуйте зручний футляр для зберігання або подорожей. Він зберігає і захищає тример та всі його інструменти в дорозі.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.

      Технічні характеристики

      • Створіть власний стиль

        Кількість інструментів
        14 інструментів
        Інструменти для моделювання
        • Металевий тример
        • Металевий міні-тример для точного контуру
        • Точна бритва
        • Тример для видалення волосся у носі й вухах
        • Бритва для тіла
        • Насадка із системою захисту шкіри тіла
        • 3–7-мм регульований гребінець для бороди
        • 2 гребінці для щетини
        • 3 гребінці для волосся
        • 2 гребінці для тіла
        Підстригання волосся на тілі/підстригання волосся/створення стилю обличчя
        • Довга борода
        • Коротка борода
        • Щетина
        • Чіткі лінії
        • Точне моделювання
        • Еспаньйолка

      • Система зрізання

        Технологія DualCut
        Підстригання у двох напрямках
        Леза, які самі заточуються
        Так

      • Аксесуари

        Догляд
        Щітка для очищення
        Футляр
        Футляр для зберігання

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи
        120 хвилин
        Заряджання
        • 1 година для повного заряджання
        • 5 хв. швидке заряджання
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Простота у користуванні

        Сухе та вологе використання
        Можливість використання у душі та легке чищення
        Дисплей
        • Індикатор зарядження
        • Індикатор низького заряду батареї
        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування

      • Конструкція

        Ручка
        Неслизька гумова поверхня ручки

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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