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  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність
  • Неперевершений стиль і точність

Більше не доступний

Multigroom series 700014-в-1, обличчя, голова та тіло

MG7745/15

4.6
| (1800) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Неперевершений стиль і точність
Вдоскональте власний стиль із нашим найбільш точним та універсальним тримером. 14 високоякісних інструментів дозволяють створити власний унікальний стиль від голови до п’ят. Насолоджуйтеся максимальною точністю із лезами DualCut та додатковим контролем завдяки неслизькій гумовій поверхні ручки.
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Високоякісний тример 14-в-1 для максимальної універсальності

Неперевершений стиль і точність

  • 14 інструментів

  • Технологія DualCut

  • Час роботи: до 180 хв

  • Можливість використання у душі

Технологія DualCut для максимальної точності завдяки удвічі більшій кількості лез

Технологія DualCut для максимальної точності завдяки удвічі більшій кількості лез

Насолоджуйтеся максимальною точністю завдяки технології DualCut, що включає удвічі більшу кількість лез. Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час роботи. Завдяки цьому леза такі ж гострі після 5 років використання, як і першого дня.

Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі, голові та тілі за допомогою 14 інструментів

Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі, голові та тілі за допомогою 14 інструментів

Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі, підстригає волосся на голові та голить волосся на тілі.

Металевий тример точно підстригає бороду, волосся на голові й тілі

Металевий тример точно підстригає бороду, волосся на голові й тілі

Використовуйте металевий тример із технологією DualCut без гребінця, щоб отримати рівні, чіткі лінії навколо бороди, шиї та лінії волосся або підстригти волосся на тілі до мінімальної довжини.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

1800

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

29/06/2026

Україна

Україна

Чудовий універсальний інструмент

Придбав цей тример Philips серії 7000 і залишився максимально задоволений. Комплектація просто вражає — велика кількість насадок дозволяє легко доглядати і за бородою, і за волоссям на голові, і за тілом. Матеріали корпусу дуже якісні, тример приємно та впевнено лежить у руці, не ковзає. Леза надзвичайно гострі: зрізають волосся м'яко, без смикання та подразнення шкіри, що для мене було критично важливо. Автономність також на висоті — акумулятор тримає заряд дуже довго, а функція швидкої зарядки не раз виручала. Окремий плюс — повна водонепроникність. Його максимально легко мити прямо під краном, та й користуватися можна в душі. Рекомендую цей виріб усім, хто шукає надійний, якісний та дійсно універсальний пристрій для домашнього догляду. Philips, як завжди, на висоті!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000

Date of Use 2026-06-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000

Date of Use 2026-06-11

31/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Прилат що надо

Дуже задоволений. Бороду привів до ладу як і хотів, трохи волосся на голові підстриг усе дуже гарно вийшло аж помодшав. Акумулятор тримає довго.

Плюси

Другу так

Мінуси

Для подруги є жіночі прибамбаси

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000

Date of Use 2026-05-31

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7921/15 серії 7000

Date of Use 2026-05-31

25/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Багато позицій різних

Дуже задоволений!!! Багато функцій, зручний у використанні!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7941/15 серії 7000

Date of Use 2026-05-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG7941/15 серії 7000

Date of Use 2026-05-20

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