Неперевершений стиль і точність
Вдоскональте власний стиль із нашим найбільш точним та універсальним тримером. 14 високоякісних інструментів дозволяють створити власний унікальний стиль від голови до п’ят. Насолоджуйтеся максимальною точністю із лезами DualCut та додатковим контролем завдяки неслизькій гумовій поверхні ручки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Неперевершений стиль і точність
Вдоскональте власний стиль із нашим найбільш точним та універсальним тримером. 14 високоякісних інструментів дозволяють створити власний унікальний стиль від голови до п’ят. Насолоджуйтеся максимальною точністю із лезами DualCut та додатковим контролем завдяки неслизькій гумовій поверхні ручки. Переглянути усі переваги
Неперевершений стиль і точність
Вдоскональте власний стиль із нашим найбільш точним та універсальним тримером. 14 високоякісних інструментів дозволяють створити власний унікальний стиль від голови до п’ят. Насолоджуйтеся максимальною точністю із лезами DualCut та додатковим контролем завдяки неслизькій гумовій поверхні ручки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Неперевершений стиль і точність
Вдоскональте власний стиль із нашим найбільш точним та універсальним тримером. 14 високоякісних інструментів дозволяють створити власний унікальний стиль від голови до п’ят. Насолоджуйтеся максимальною точністю із лезами DualCut та додатковим контролем завдяки неслизькій гумовій поверхні ручки. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся максимальною точністю завдяки технології DualCut, що включає удвічі більшу кількість лез. Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час роботи. Завдяки цьому леза такі ж гострі після 5 років використання, як і першого дня.
Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі, підстригає волосся на голові та голить волосся на тілі.
Використовуйте металевий тример із технологією DualCut без гребінця, щоб отримати рівні, чіткі лінії навколо бороди, шиї та лінії волосся або підстригти волосся на тілі до мінімальної довжини.
Голіть комфортно нижче шиї за допомогою нашої бритви для тіла. Наша унікальна система захисту шкіри захищає навіть найчутливіші ділянки тіла, дозволяючи комфортно голити волосся до довжини 0,5 мм.
Використовуйте точну бритву після підстригання для ідеального підрівнювання контурів щік, підборіддя та шиї.
Створюйте точні лінії, контури та деталі з точністю для визначення або зміни стилю.
Видаляйте небажане волосся у носі й вухах легко та зручно.
2 гребінці для щетини (1, 2 мм), 1 регульований гребінець для бороди (3–7 мм), 3 гребінці для бороди (9, 12, 16 мм) та 2 гребінці для тіла (3, 5 мм).
Високоякісна гумова ручка забезпечує бездоганний комфорт і регулювання під час підстригання.
Цей тример водонепроникний, що дозволяє зручно використовувати його в душі та легко чистити під краном.
Використовуйте зручний футляр для зберігання або подорожей. Він зберігає і захищає тример та всі його інструменти в дорозі.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.
Створіть власний стиль
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