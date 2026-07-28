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Розширена гарантія 3 роки
Простота використання
Час і енергоефективність
Менше олії
Віконце для спостереження
Гаряче повітря дозволяє готувати ваші улюблені страви з використанням на 90% менше жиру без жодної шкоди для смаку.
Смажте, випікайте, готуйте на грилі, запікайте тощо. Установіть час і температуру вручну або скористайтеся стандартними функціями 13 різних режимів приготування, включно із розігріванням, розморожуванням та зберіганням тепла.
Більше ніяких здогадок. Слідкуйте за своєю стравою, щоб бачити, як вона готується, і вийняти її у потрібний момент!
4.5
з 5
39
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
Jyli155
28/07/2026
Україна
Добрий день. Підкажіть, будьласка, за яку програму приготування відповідають значки на екрані?
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)
Date of Use 2026-07-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)
Date of Use 2026-07-28
Alex Ono
16/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Все чудово
Користуюсь вже півтора місяця. Готував вже багато страв. Миється чудово. Через віконце можна бачити як страва виглядає в процесі приготування. Встановлені програми я корегував для себе. І це правильно, бо деякі страви були готовими набагато раніше, ніж пропонувала програма. Наприклад, картоплю я готував у два рази швидше. Загалом враження позитивне. Я задоволений!
Цей відгук про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-06-03
Цей відгук про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-06-03
Шанувальник філіпс
14/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Дуже задоволені
Легкий у користуванні та обслуговуванні. Дуже задоволені.
Цей відгук про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-03-17
Цей відгук про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-03-17
Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці.
Опитування серед користувачів HomeID, 6000 респондентів, 2021 рік.
Середні відсоткові значення на основі внутрішніх лабораторних вимірювань мультипечей Philips; приготування однієї курячої грудки (у режимі AF 160°C без попереднього нагрівання) або філе лосося (у режимі AF 200°C, без попереднього нагрівання) порівняно з використанням духовки класу A.