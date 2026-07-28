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  • Спостерігайте за приготуванням легко
  • Спостерігайте за приготуванням легко
  • Спостерігайте за приготуванням легко
  • Спостерігайте за приготуванням легко
  • Спостерігайте за приготуванням легко
  • Спостерігайте за приготуванням легко
  • Спостерігайте за приготуванням легко
  • Спостерігайте за приготуванням легко
  • Спостерігайте за приготуванням легко
  • Спостерігайте за приготуванням легко
  • Спостерігайте за приготуванням легко
  • Спостерігайте за приготуванням легко
  • Спостерігайте за приготуванням легко
  • Спостерігайте за приготуванням легко

Серія 2000Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)

NA221/00

4.5
| (39) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб
Спостерігайте за приготуванням легко
Страви хрусткі зовні й ніжні всередині. Унікальна технологія RapidAir заощаджує час та енергію і зберігає смак став. Спостерігайте через віконце для готування, як ваші улюблені інгредієнти перетворюються на смачну їжу менш ніж за 15 хвилин.
Переглянути всі переваги

Без зайвих клопотів: смажте, випікайте, грилюйте та багато іншого

Спостерігайте за приготуванням легко

  • Простота використання

  • Час і енергоефективність

  • Менше олії

  • Віконце для спостереження

Насолоджуйтеся здоровою їжею з до 90% меншим вмістом жиру*

Насолоджуйтеся здоровою їжею з до 90% меншим вмістом жиру*

Гаряче повітря дозволяє готувати ваші улюблені страви з використанням на 90% менше жиру без жодної шкоди для смаку.

13 різних режимів приготування одним натисненням кнопки

13 різних режимів приготування одним натисненням кнопки

Смажте, випікайте, готуйте на грилі, запікайте тощо. Установіть час і температуру вручну або скористайтеся стандартними функціями 13 різних режимів приготування, включно із розігріванням, розморожуванням та зберіганням тепла.

Віконце для спостереження за процесом приготування

Віконце для спостереження за процесом приготування

Більше ніяких здогадок. Слідкуйте за своєю стравою, щоб бачити, як вона готується, і вийняти її у потрібний момент!

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

39

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

2

28/07/2026

Україна

Україна

Добрий день. Підкажіть, будьласка, за яку програму приготування відповідають значки на екрані?

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)

Date of Use 2026-07-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)

Date of Use 2026-07-28

16/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Все чудово

Користуюсь вже півтора місяця. Готував вже багато страв. Миється чудово. Через віконце можна бачити як страва виглядає в процесі приготування. Встановлені програми я корегував для себе. І це правильно, бо деякі страви були готовими набагато раніше, ніж пропонувала програма. Наприклад, картоплю я готував у два рази швидше. Загалом враження позитивне. Я задоволений!

Цей відгук про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-06-03

Цей відгук про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-06-03

14/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже задоволені

Легкий у користуванні та обслуговуванні. Дуже задоволені.

Цей відгук про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-03-17

Цей відгук про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-03-17

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      Примітки

      1. Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці.

      2. Опитування серед користувачів HomeID, 6000 респондентів, 2021 рік.

      3. Середні відсоткові значення на основі внутрішніх лабораторних вимірювань мультипечей Philips; приготування однієї курячої грудки (у режимі AF 160°C без попереднього нагрівання) або філе лосося (у режимі AF 200°C, без попереднього нагрівання) порівняно з використанням духовки класу A.