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Більше не доступний
PPX720/INT
Екстремальна яскравість, звук і портативність
Модель PicoPix MaxTV на базі Android TV проєктує зображення до 120 дюймів у форматі True Full HD. Завдяки кількоетапній корекції зображення, автоматичній яскравості, батареї з ресурсом до 4 год, а також функції бумбокса, ви здивуєтеся, як ви раніше жили без цього проєктора!
120 дюймів у форматі True FULL HD 1080p
Екстремальний звук і портативність
Дозвілля з Android TV
Функція бумбокс Bluetooth
Функція автофокусування одним натисненням усуває потребу в налаштуванні вручну. Камера з високою роздільною здатністю та функція автофокусування на основі ШІ завжди гарантуватиме відтворення найчіткішого зображення автоматично.
Ультракомпактний проєктор PicoPix Max TV обладнаний усім, що вам потрібно. Скористайтеся усіма перевагами батареї, розрахованої на 4 години роботи в режимі проєкції або 10 годин роботи в режимі гучномовця Bluetooth. Функція додаткового зовнішнього акумулятора також заряджатиме всі пристрої через роз’єм USB-C або USB-A.
Технологія Texas Instrument DLP, яка використовується у 9 з 10 кінотеатрів світу, забезпечує барвисті кольори, глибоку контрастність та яскраве зображення за будь-яких умов. Можна очікувати найкращого враження від перегляду з яскравими кольорами, які забезпечують 100% сигналу REC709.
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Проєктори для прямого під’єднання і для використання з пристроєм автоматичної обробки даних, як-от смартфон, ноутбук, комп’ютер, програвач Blue-ray тощо.