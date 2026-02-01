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Більше не доступний

PicoPix MaxTVМобільний проєктор

PPX720/INT

Екстремальна яскравість, звук і портативність

Модель PicoPix MaxTV на базі Android TV проєктує зображення до 120 дюймів у форматі True Full HD. Завдяки кількоетапній корекції зображення, автоматичній яскравості, батареї з ресурсом до 4 год, а також функції бумбокса, ви здивуєтеся, як ви раніше жили без цього проєктора!

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Екстремальна яскравість, звук і портативність

  • 120 дюймів у форматі True FULL HD 1080p

  • Екстремальний звук і портативність

  • Дозвілля з Android TV

  • Функція бумбокс Bluetooth

Розумне автофокусування

Розумне автофокусування

Функція автофокусування одним натисненням усуває потребу в налаштуванні вручну. Камера з високою роздільною здатністю та функція автофокусування на основі ШІ завжди гарантуватиме відтворення найчіткішого зображення автоматично.

Екстремальна портативність

Екстремальна портативність

Ультракомпактний проєктор PicoPix Max TV обладнаний усім, що вам потрібно. Скористайтеся усіма перевагами батареї, розрахованої на 4 години роботи в режимі проєкції або 10 годин роботи в режимі гучномовця Bluetooth. Функція додаткового зовнішнього акумулятора також заряджатиме всі пристрої через роз’єм USB-C або USB-A.

Технологія TI DLP / REC709

Технологія TI DLP / REC709

Технологія Texas Instrument DLP, яка використовується у 9 з 10 кінотеатрів світу, забезпечує барвисті кольори, глибоку контрастність та яскраве зображення за будь-яких умов. Можна очікувати найкращого враження від перегляду з яскравими кольорами, які забезпечують 100% сигналу REC709.

Технічні характеристики

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