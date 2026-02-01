Екстремальна яскравість, звук і портативність

Модель PicoPix MaxTV на базі Android TV проєктує зображення до 120 дюймів у форматі True Full HD. Завдяки кількоетапній корекції зображення, автоматичній яскравості, батареї з ресурсом до 4 год, а також функції бумбокса, ви здивуєтеся, як ви раніше жили без цього проєктора!