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PicoPix MaxTV Мобільний проєктор

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PicoPix MaxTVМобільний проєктор

PPX720/INT

PicoPix MaxTV Мобільний проєктор

Більше не доступний

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Програмне забезпечення та драйвери

Оновлення програмного забезпечення - English (US)

  • версія: V1.0.56
  • ZIP файл, 469.7 MB
  • 5 August 2022

Ліцензійна угода з кінцевими користувачами - English (US)

  • версія: 1.0
  • TXT файл, 13.1 kB
  • 23 January 2023

Інструкції і документація

Leaflet

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 20 December 2022

Гарантія та обслуговування

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Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

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