Зручна машинка для підстригання
Створюйте будь-які зачіски вдома з надзвичайно простою у використанні машинкою для підстригання волосся. Легке та швидке моделювання зачісок завдяки 15 налаштуванням довжини волосся (1-41 мм), індикатору довжини волосся та регулятору довжини з блокуванням.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручна машинка для підстригання
Створюйте будь-які зачіски вдома з надзвичайно простою у використанні машинкою для підстригання волосся. Легке та швидке моделювання зачісок завдяки 15 налаштуванням довжини волосся (1-41 мм), індикатору довжини волосся та регулятору довжини з блокуванням.
Зручна машинка для підстригання
Створюйте будь-які зачіски вдома з надзвичайно простою у використанні машинкою для підстригання волосся. Легке та швидке моделювання зачісок завдяки 15 налаштуванням довжини волосся (1-41 мм), індикатору довжини волосся та регулятору довжини з блокуванням.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручна машинка для підстригання
Створюйте будь-які зачіски вдома з надзвичайно простою у використанні машинкою для підстригання волосся. Легке та швидке моделювання зачісок завдяки 15 налаштуванням довжини волосся (1-41 мм), індикатору довжини волосся та регулятору довжини з блокуванням.
Індикатор довжини волосся на передній частині машинки для підстригання волосся показує ту довжину волосся, яка відповідає вибраному налаштуванню.
Унікальний гребінець, який чітко повторює контури голови, забезпечуючи гладенький та рівномірний результат.
Два напівпрозорі гребінці підтримують 15 налаштувань довжини для створення різноманітних зачісок.
Революційні леза хвилястої форми, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно
Система живлення
Аксесуари
Дизайн
Гарантія
Система зрізання