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Машинка для підстригання волосся

QC5070
Загальна оцінка / 5
  • Зручна машинка для підстригання Зручна машинка для підстригання Зручна машинка для підстригання
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    Машинка для підстригання волосся

    QC5070
    Загальна оцінка / 5

    Зручна машинка для підстригання

    Створюйте будь-які зачіски вдома з надзвичайно простою у використанні машинкою для підстригання волосся. Легке та швидке моделювання зачісок завдяки 15 налаштуванням довжини волосся (1-41 мм), індикатору довжини волосся та регулятору довжини з блокуванням.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Машинка для підстригання волосся

    Зручна машинка для підстригання

    Створюйте будь-які зачіски вдома з надзвичайно простою у використанні машинкою для підстригання волосся. Легке та швидке моделювання зачісок завдяки 15 налаштуванням довжини волосся (1-41 мм), індикатору довжини волосся та регулятору довжини з блокуванням.

    Зручна машинка для підстригання

    Створюйте будь-які зачіски вдома з надзвичайно простою у використанні машинкою для підстригання волосся. Легке та швидке моделювання зачісок завдяки 15 налаштуванням довжини волосся (1-41 мм), індикатору довжини волосся та регулятору довжини з блокуванням.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Машинка для підстригання волосся

    Зручна машинка для підстригання

    Створюйте будь-які зачіски вдома з надзвичайно простою у використанні машинкою для підстригання волосся. Легке та швидке моделювання зачісок завдяки 15 налаштуванням довжини волосся (1-41 мм), індикатору довжини волосся та регулятору довжини з блокуванням.

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      Зручна машинка для підстригання

      Для високої точності

      Індикатор довжини волосся

      Індикатор довжини волосся на передній частині машинки для підстригання волосся показує ту довжину волосся, яка відповідає вибраному налаштуванню.

      Гребінець, який повторює контури

      Унікальний гребінець, який чітко повторює контури голови, забезпечуючи гладенький та рівномірний результат.

      15 налаштувань довжини з фіксацією (0-41 мм)

      Два напівпрозорі гребінці підтримують 15 налаштувань довжини для створення різноманітних зачісок.

      Сталеві леза хвилястої форми, які самі заточуються

      Революційні леза хвилястої форми, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно

      Технічні характеристики

      • Система живлення

        Час зарядження
        8  година (-н)
        Час роботи
        35  хвилин(-и)
        Акумуляторне живлення - зі шнуром/без шнура
        Так
        Без шнура
        Так

      • Аксесуари

        Щітка для чищення
        Так
        Комплект перукаря
        Так
        Зарядний пристрій
        Так
        Захисний футляр
        для безпечного зберігання навіть під час подорожей

      • Дизайн

        Надзвичайно простий дизайн
        Так

      • Гарантія

        2 роки гарантії
        Так

      • Система зрізання

        Технологія сталевих лез хвилястої форми
        Так
        Змазка на весь термін експлуатації
        Так
        Ширина ріжучого блока
        41  мм

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