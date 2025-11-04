Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
+ Додатковий сервіс
11 налаштувань довжини (0.5мм - 21мм)
Живлення від електромережі та від акумулятора (60 хв)
Надтиха робота (ідеально для дітей). Потужний мотор із мінімальними вібраціями
Леза, що самі заточуються. Не потребують змащування. Сухе очищення щіткою
Заокруглені кінці для комфорту
Машинка для підстригання з високою продуктивністю і без стресу для всієї сім’ї. Її безшумний двигун розроблений для роботи з низьким рівнем вібрації, що допомагає зберігати спокій під час стрижки.
Легко налаштовуйте довжину волосся. Обирайте з 10 налаштувань від 3 мм до 21 мм із кроком 2 мм. Для більш точного підстригання просто зніміть гребінець, щоб підстригти волосся до 0,5 мм.
Ви більше не заплутається у дротах, маючи бездротову машинку для підстригання волосся. Одного 8-годинного заряду вистачає на 45 хвилин потужного підстригання, або не від’єднуйте пристрій від мережі для безперервного використання.
Нагороди
4.7
з 5
674
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
stnkgr
04/11/2025
Україна
супер машинка
це в мене вже друга така машинка., щоб було зрозуміло перша ще працює і вже 15 років, і навіть акб працює, але вже слабо дуже допомагає вд40.. я брию голову кожні 2неділі і трохи переробив насадку для зручності.., єдиний недолік це гніздо зарядки з часом розхитується і слабо тримається
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5130/15 серії для всієї сім'ї
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5130/15 серії для всієї сім'ї
Milvus
01/10/2025
Україна
Виконує свою функцію на відмінно
Дуже зручна та легка в користуванні, леза гострі та безпечні.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї
Зінаіда
07/04/2025
Україна
Працівник Philips
[Employee of philipsglobal] Користуюсь цією машинкою майже 9 років. Вже треба міняти, але буду міняти на таку ж саму. Дуже задоволена цим товаром. Зручна, надійна і комфортна.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році