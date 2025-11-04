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  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка

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Машинка для стрижки волосся Philipsсерії для всієї сім'ї

QC5130/15

4.7
| (674) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидка рівномірна стрижка
Ще ніколи не було так легко підстригати членів сім’ї. Ця машинка для підстригання має потужний, але надзвичайно безгучний двигун, ергономічну конструкцію, безпечні леза й зубці гребінця, а також неперевершену зручність автономної роботи.
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+ Додатковий сервіс

Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Тиха, надійна стрижка для будь-якого віку

Швидка рівномірна стрижка

  • 11 налаштувань довжини (0.5мм - 21мм)

  • Живлення від електромережі та від акумулятора (60 хв)

  • Надтиха робота (ідеально для дітей). Потужний мотор із мінімальними вібраціями

  • Леза, що самі заточуються. Не потребують змащування. Сухе очищення щіткою

  • Заокруглені кінці для комфорту

Тиха та потужна в роботі

Тиха та потужна в роботі

Машинка для підстригання з високою продуктивністю і без стресу для всієї сім’ї. Її безшумний двигун розроблений для роботи з низьким рівнем вібрації, що допомагає зберігати спокій під час стрижки.

Легке налаштування довжини волосся від 0,5 мм до 21 мм

Легке налаштування довжини волосся від 0,5 мм до 21 мм

Легко налаштовуйте довжину волосся. Обирайте з 10 налаштувань від 3 мм до 21 мм із кроком 2 мм. Для більш точного підстригання просто зніміть гребінець, щоб підстригти волосся до 0,5 мм.

45 хвилин бездротового використання або необмежена потужність від мережі

45 хвилин бездротового використання або необмежена потужність від мережі

Ви більше не заплутається у дротах, маючи бездротову машинку для підстригання волосся. Одного 8-годинного заряду вистачає на 45 хвилин потужного підстригання, або не від’єднуйте пристрій від мережі для безперервного використання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

674

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

04/11/2025

Україна

Україна

супер машинка

це в мене вже друга така машинка., щоб було зрозуміло перша ще працює і вже 15 років, і навіть акб працює, але вже слабо дуже допомагає вд40.. я брию голову кожні 2неділі і трохи переробив насадку для зручності.., єдиний недолік це гніздо зарядки з часом розхитується і слабо тримається

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5130/15 серії для всієї сім'ї

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5130/15 серії для всієї сім'ї

01/10/2025

Україна

Україна

Виконує свою функцію на відмінно

Дуже зручна та легка в користуванні, леза гострі та безпечні.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї

07/04/2025

Україна

Україна

Працівник Philips

[Employee of philipsglobal] Користуюсь цією машинкою майже 9 років. Вже треба міняти, але буду міняти на таку ж саму. Дуже задоволена цим товаром. Зручна, надійна і комфортна.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї

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