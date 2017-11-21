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    EcoPro

    EcoPro20

    RC320B1
    • Якісне освітлення для виконання завдань Якісне освітлення для виконання завдань Якісне освітлення для виконання завдань
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      EcoPro EcoPro20

      RC320B1

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Philips EcoPro20 – це невеликий акумуляторний інспекційний ліхтар, який легко поміститься у кишені. Він обладнаний можливостями для роботи вільними руками, тому ідеально підходить для швидкого огляду та загального щоденного використання, освітлюючи Ваше робоче місце для виконання завдань. Переглянути усі переваги

      EcoPro EcoPro20

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Philips EcoPro20 – це невеликий акумуляторний інспекційний ліхтар, який легко поміститься у кишені. Він обладнаний можливостями для роботи вільними руками, тому ідеально підходить для швидкого огляду та загального щоденного використання, освітлюючи Ваше робоче місце для виконання завдань. Переглянути усі переваги

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Philips EcoPro20 – це невеликий акумуляторний інспекційний ліхтар, який легко поміститься у кишені. Він обладнаний можливостями для роботи вільними руками, тому ідеально підходить для швидкого огляду та загального щоденного використання, освітлюючи Ваше робоче місце для виконання завдань. Переглянути усі переваги

      EcoPro EcoPro20

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Philips EcoPro20 – це невеликий акумуляторний інспекційний ліхтар, який легко поміститься у кишені. Він обладнаний можливостями для роботи вільними руками, тому ідеально підходить для швидкого огляду та загального щоденного використання, освітлюючи Ваше робоче місце для виконання завдань. Переглянути усі переваги

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        EcoPro

        EcoPro

        EcoPro20

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        Якісне освітлення для виконання завдань

        Зручний кишеньковий ліхтар для щоденного використання

        • Акумуляторний кишеньковий ліхтар
        • 220 люмен/2 Вт
        • Ресурс батареї: 3,5 год.

        Яскраве лагідне світло (220 люмен/2 Вт) для щоденного використання

        Коли Ви знаходитесь у гаражі, майструючи або намагаючись зремонтувати пристрій, завжди корисно мати біля себе невеликий ліхтар у кишені. Philips EcoPro20 забезпечує 220 люмен (2 Вт) комфортного білого світла (6500 К) та освітлює те, над чим Ви працюєте, що дозволяє бачити всі деталі, потрібні для швидкого виконання завдання.

        Заряджайте інші пристрої за допомого зручного USB-роз’єму для заряджання

        Philips EcoPro20 можна також використовувати як зовнішній акумулятор для заряджання інших пристроїв, наприклад телефону. Просто під’єднайте пристрій до USB-роз’єму на основі ліхтаря, і він почне заряджатися.

        Акумуляторна батарея забезпечує до 3,5 годин роботи

        Після заряджання Philips EcoPro20 світиться яскравим білим світлом до 3,5 годин безперервного використання. Тому в разі нечастого використання ліхтар може світити кілька днів, поки не розрядиться батарея.

        Невеликий та зручний кишеньковий ліхтар для щоденного використання

        Невеликий та легкий Philips EcoPro20 легко поміститься у кишені. Де б Ви не працювали і що б Ви не робили, цей зручний ліхтар допоможе справитися із завданням.

        Поворотна основа на 180° дозволяє спрямувати світло туди, куди потрібно

        Потрібне світло з іншого кута під час роботи? Жодних проблем. Philips EcoPro20 має поворотну основу на 180°, що дозволяє легко спрямувати світло туди, куди потрібно найбільше.

        Поворотний гачок (360°) для зручного використання "без рук"

        Коли потрібно працювати обома руками, просто підвісьте EcoPro20 поруч за допомогою вбудованого висувного поворотного гачка (360°).

        Сильний магніт на поворотній основі для використання "без рук"

        Для використання "без рук" у поворотну основу також вбудовано сильний магніт. Це особливо зручно, якщо Ви працюєте з металевими поверхнями поруч, наприклад під час ремонту двигуна або обслуговування техніки. Просто прикріпіть магніт до металу, а потім скористайтеся поворотною основою, щоб прямувати світло туди, куди потрібно.

        Міцний корпус та захист від ударів

        Навіть найобережніша людина випадково опускає речі. Тому Philips EcoPro20 створено з міцним корпусом, завдяки чому він витримає випадкове падіння на підлогу.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          • Бачте краще
          • Працюйте краще
          Особливість виробу
          Акумуляторний інспекційний ліхтар

        • Опис виробу

          Гачок
          Гачок, що розкладається на 360°
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK07
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP20
          Магніт
          Так
          Матеріали та покриття
          ABS із гумовим покриттям
          Кількість світлодіодів
          4
          Робоча температура
          від 0 °C до 40 °C
          Орієнтоване світло
          Поворотна основа на 180°
          Лінійка
          • RCH
          • EcoPro
          Стійкість до дії
          • мастила
          • оливи
          • розчинників, які використовуються у майстернях
          Технологія
          LED
          УФ-детектор витоку
          Ні

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          6500  К
          Інтенсивність світла (в посиленому режимі)
          420 люкс на відстані 0,5 м
          Термін експлуатації світлодіода
          До 30 000 годин
          Кут розсіювання світла
          90°
          Світловіддача
          220 люмен

        • Електричні характеристики

          Потужність (Вт)
          2  Вт
          Напруга
          3,7  В
          Ємність батареї
          1800  mAh
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          До 3,5 годин
          Тип батареї
          Літій-іонна батарея
          Тип штепселя
          Мікро-USB
          Тип зарядного кабелю
          Акумуляторне живлення
          Час заряджання батареї
          прибл. 3 год.
          Джерело живлення
          Літій-іонна батарея 103450

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          RC320B1
          Код замовлення
          05055745

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018050557
          EAN3
          8719018050564

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          24.8  см
          Ширина
          18.8  см
          Висота
          5.2  см
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          1
          Вага з батареями
          385  г
          Розмір
          Стандартна
          Довжина кабелю
          100 см

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          33  см
          Ширина
          20.5  см
          Висота
          27  см
          Вага брутто однієї одиниці
          3.103  г

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