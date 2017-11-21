Сильний магніт на поворотній основі для використання "без рук"

Для використання "без рук" у поворотну основу також вбудовано сильний магніт. Це особливо зручно, якщо Ви працюєте з металевими поверхнями поруч, наприклад під час ремонту двигуна або обслуговування техніки. Просто прикріпіть магніт до металу, а потім скористайтеся поворотною основою, щоб прямувати світло туди, куди потрібно.