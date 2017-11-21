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Якісне освітлення для виконання завдань
Philips EcoPro20 – це невеликий акумуляторний інспекційний ліхтар, який легко поміститься у кишені. Він обладнаний можливостями для роботи вільними руками, тому ідеально підходить для швидкого огляду та загального щоденного використання, освітлюючи Ваше робоче місце для виконання завдань. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якісне освітлення для виконання завдань
Philips EcoPro20 – це невеликий акумуляторний інспекційний ліхтар, який легко поміститься у кишені. Він обладнаний можливостями для роботи вільними руками, тому ідеально підходить для швидкого огляду та загального щоденного використання, освітлюючи Ваше робоче місце для виконання завдань. Переглянути усі переваги
Якісне освітлення для виконання завдань
Philips EcoPro20 – це невеликий акумуляторний інспекційний ліхтар, який легко поміститься у кишені. Він обладнаний можливостями для роботи вільними руками, тому ідеально підходить для швидкого огляду та загального щоденного використання, освітлюючи Ваше робоче місце для виконання завдань. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якісне освітлення для виконання завдань
Philips EcoPro20 – це невеликий акумуляторний інспекційний ліхтар, який легко поміститься у кишені. Він обладнаний можливостями для роботи вільними руками, тому ідеально підходить для швидкого огляду та загального щоденного використання, освітлюючи Ваше робоче місце для виконання завдань. Переглянути усі переваги
EcoPro20
Усього:
Коли Ви знаходитесь у гаражі, майструючи або намагаючись зремонтувати пристрій, завжди корисно мати біля себе невеликий ліхтар у кишені. Philips EcoPro20 забезпечує 220 люмен (2 Вт) комфортного білого світла (6500 К) та освітлює те, над чим Ви працюєте, що дозволяє бачити всі деталі, потрібні для швидкого виконання завдання.
Philips EcoPro20 можна також використовувати як зовнішній акумулятор для заряджання інших пристроїв, наприклад телефону. Просто під’єднайте пристрій до USB-роз’єму на основі ліхтаря, і він почне заряджатися.
Після заряджання Philips EcoPro20 світиться яскравим білим світлом до 3,5 годин безперервного використання. Тому в разі нечастого використання ліхтар може світити кілька днів, поки не розрядиться батарея.
Невеликий та легкий Philips EcoPro20 легко поміститься у кишені. Де б Ви не працювали і що б Ви не робили, цей зручний ліхтар допоможе справитися із завданням.
Потрібне світло з іншого кута під час роботи? Жодних проблем. Philips EcoPro20 має поворотну основу на 180°, що дозволяє легко спрямувати світло туди, куди потрібно найбільше.
Коли потрібно працювати обома руками, просто підвісьте EcoPro20 поруч за допомогою вбудованого висувного поворотного гачка (360°).
Для використання "без рук" у поворотну основу також вбудовано сильний магніт. Це особливо зручно, якщо Ви працюєте з металевими поверхнями поруч, наприклад під час ремонту двигуна або обслуговування техніки. Просто прикріпіть магніт до металу, а потім скористайтеся поворотною основою, щоб прямувати світло туди, куди потрібно.
Навіть найобережніша людина випадково опускає речі. Тому Philips EcoPro20 створено з міцним корпусом, завдяки чому він витримає випадкове падіння на підлогу.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Характеристики світла
Електричні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
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