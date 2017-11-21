Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    EcoPro

    EcoPro40

    RC420B1
    • Якісне освітлення для виконання завдань Якісне освітлення для виконання завдань Якісне освітлення для виконання завдань
      -{discount-value}

      EcoPro EcoPro40

      RC420B1

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Багатофункціональний та легкий Philips EcoPro40 пропонує потужне яскраве світло, має неслизьку ручку і є чудовим бездротовим інспекційним ліхтарем для щоденного використання. Він також містить зручний прожектор, що допоможе освітити навіть вузькі темні закутки. Переглянути усі переваги

      EcoPro EcoPro40

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Багатофункціональний та легкий Philips EcoPro40 пропонує потужне яскраве світло, має неслизьку ручку і є чудовим бездротовим інспекційним ліхтарем для щоденного використання. Він також містить зручний прожектор, що допоможе освітити навіть вузькі темні закутки. Переглянути усі переваги

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Багатофункціональний та легкий Philips EcoPro40 пропонує потужне яскраве світло, має неслизьку ручку і є чудовим бездротовим інспекційним ліхтарем для щоденного використання. Він також містить зручний прожектор, що допоможе освітити навіть вузькі темні закутки. Переглянути усі переваги

      EcoPro EcoPro40

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Багатофункціональний та легкий Philips EcoPro40 пропонує потужне яскраве світло, має неслизьку ручку і є чудовим бездротовим інспекційним ліхтарем для щоденного використання. Він також містить зручний прожектор, що допоможе освітити навіть вузькі темні закутки. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        EcoPro

        EcoPro

        EcoPro40

        - {discount-value}

        Усього:

        Якісне освітлення для виконання завдань

        Акумуляторний ручний ліхтар

        • Акумуляторний інспекційний ліхтар
        • Основне світло: 300 люмен/3 Вт
        • Точкове світло: 100 люмен/1 Вт
        • Ресурс батареї: 3 години

        Потужне світло (300 люмен/3 Вт) для виконання щоденних завдань

        Коли Ви знаходитесь у гаражі, майструючи або намагаючись зремонтувати пристрій, завжди зручно мати біля себе невеликий ліхтар. Philips EcoPro40 забезпечує основний потужний промінь світла 300 люмен (3 Вт), щоб допомогти Вам бачити деталі, потрібні для виконання завдання.

        Прожектор (100 люмен/1 Вт) для освітлення вузьких місць

        Philips EcoPro40 також обладнано зручним прожектором для освітлення місць, які важко розгледіти. Цей потужний прожектор вгорі на ліхтарі забезпечує 100 люмен (1 Вт), що дозволяє бачити невеликі деталі навіть у темних кутках.

        3 магніти для зручного освітлення "без рук"

        Здебільшого виконувати роботу потрібно обома руками. Philips EcoPro40 постачається із 3 вбудованими магнітами, завдяки чому ліхтар можна легко прикріпити до будь-якої металевої поверхні поруч, наприклад під раковиною або на капоті автомобіля.

        Два висувні гачки для зручного освітлення "без рук"

        Коли потрібно працювати обома руками, просто підвісьте EcoPro40 поруч за допомогою двох вбудованих висувних гачків (360°).

        Акумуляторна літієва батарея забезпечує до 8 годин роботи

        Після заряджання Philips EcoPro40 світиться яскравим білим світлом, яке надходить із головного променя, протягом 3 годин. Якщо використовувати прожектор, батарея працюватиме 8 годин за безперервного використання. Тому в разі нечастого використання ліхтар може світити кілька днів, поки не розрядиться.

        Міцний корпус та захист від ударів

        Навіть найобережніша людина випадково опускає речі. Тому Philips EcoPro40 створено з міцним корпусом, завдяки чому він витримає випадкове падіння на підлогу.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          • Бачте краще
          • Працюйте краще
          Особливість виробу
          Акумуляторний інспекційний ліхтар

        • Опис виробу

          Гачок
          Гачок, що розкладається на 360°
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK07
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP20
          Магніт
          Так
          Матеріали та покриття
          ABS із гумовим покриттям
          Кількість світлодіодів
          6
          Робоча температура
          від 0 °C до 40 °C
          Орієнтоване світло
          Поворотна основа на 180°
          Лінійка
          • RCH
          • EcoPro
          Стійкість до дії
          • мастила
          • оливи
          • розчинників, які використовуються у майстернях
          Технологія
          LED
          УФ-детектор витоку
          Ні

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          6500  К
          Інтенсивність світла (в посиленому режимі)
          630 люкс на відстані 0,5 м
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          3100 люкс на відстані 0,5 м
          Термін експлуатації світлодіода
          До 30 000 годин
          Кут розсіювання світла
          90°
          Світловіддача
          300 люмен
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          100 люмен
          Кут освітлення (точковий промінь)
          15°

        • Електричні характеристики

          Напруга
          3,7  В
          Ємність батареї
          2200  mAh
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          До 3 годин
          Час роботи батареї (в екорежимі)
          До 8 годин (точкове світло)
          Тип батареї
          Літій-іонна батарея
          Тип штепселя
          Мікро-USB
          Тип зарядного кабелю
          Акумуляторне живлення
          Час заряджання батареї
          прибл. 4 години
          Джерело живлення
          Літій-іонна 18650
          Потужність (Вт)
          3 Вт + 1 Вт (ліхтар)

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          RC420B1
          Код замовлення
          05057145

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018050571
          EAN3
          8719018050700

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          36  см
          Ширина
          18.8  см
          Висота
          5.2  см
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          1
          Вага з батареями
          615  г
          Розмір
          Стандартна
          Довжина кабелю
          100 см

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          33  см
          Ширина
          20.5  см
          Висота
          38  см
          Вага брутто однієї одиниці
          4.516  г

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Реєстрація

            10% додаткової знижки на першу покупку

            Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки*


            Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

            Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

            Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

            Актуальні та корисні поради від Philips​

            Partnerlista
            *

            Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!

            Що це означає?

            *Промокод на -10% знижки буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. ​

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.