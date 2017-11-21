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    EcoPro

    EcoPro50

    RC520C1
    • Яскраве біле освітлення для виконання завдань Яскраве біле освітлення для виконання завдань Яскраве біле освітлення для виконання завдань
      -{discount-value}

      EcoPro EcoPro50

      RC520C1

      Яскраве біле освітлення для виконання завдань

      Невеликий і потужний; багатофункціональний та міцний, акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло, необхідне для освітлення великих темних ділянок. Насолоджуйтеся до 6 годин безперервного використання, перш ніж виникне потреба зарядити батарею. Переглянути усі переваги

      EcoPro EcoPro50

      Яскраве біле освітлення для виконання завдань

      Невеликий і потужний; багатофункціональний та міцний, акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло, необхідне для освітлення великих темних ділянок. Насолоджуйтеся до 6 годин безперервного використання, перш ніж виникне потреба зарядити батарею. Переглянути усі переваги

      Яскраве біле освітлення для виконання завдань

      Невеликий і потужний; багатофункціональний та міцний, акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло, необхідне для освітлення великих темних ділянок. Насолоджуйтеся до 6 годин безперервного використання, перш ніж виникне потреба зарядити батарею. Переглянути усі переваги

      EcoPro EcoPro50

      Яскраве біле освітлення для виконання завдань

      Невеликий і потужний; багатофункціональний та міцний, акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло, необхідне для освітлення великих темних ділянок. Насолоджуйтеся до 6 годин безперервного використання, перш ніж виникне потреба зарядити батарею. Переглянути усі переваги

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        EcoPro

        EcoPro

        EcoPro50

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        Яскраве біле освітлення для виконання завдань

        Портативний алюмінієвий акумуляторний проектор

        • Алюмінієвий портативний прожектор
        • 1000 люмен/10 Вт
        • Захист від ударів та води
        • ресурс батареї: 3 год. (6 год. екореж.)

        Потужне біле світло (1000 люмен/10 Вт) освітлює велику площу

        Якщо потрібно освітити робоче місце, тимчасово замінити настінну лампу чи освітити те, що відбувається на вулиці, Philips EcoPro50 – ідеальний варіант для освітлення великих темних площ. Ліхтар забезпечує 1000 люмен (10 Вт), а його постійне яскраве світло подає надзвичайно широкий промінь. Якщо потрібно менше світла і більший ресурс батареї, можна ввімкнути екорежим 500 люмен (5 Вт).

        Захист від ударів доведено під час тестування падіння

        Оскільки Ви можете використовувати Philips EcoPro50 для різних потреб у приміщенні та на вулиці, ми подбали про міцність ліхтаря. Пристрій здатний витримувати випадкове падіння під час використання, що доведено тестуваннями падіння з висоти 1,5 м.

        Захист від бризок

        Оскільки Ви можете використовувати ліхтар Philips EcoPro50 для різних потреб у приміщенні або на вулиці, він може витримувати різні складні умови. Пристрій стійкий до води і продовжуватиме працювати в разі потрапляння на нього бризок, наприклад під час невеликого дощу.

        Поворотна ручка дозволяє розмістити ліхтар для використання "без рук"

        Інколи потрібне освітлення та вільні руки, щоб можна було зосередитися на завданні. Поворотна ручка на 180° позаду EcoPro50 дозволяє розмістити прожектор так, як потрібно. Ручку можна також використовувати як гачок для підвішування або як опору для самостійного стояння. Завдяки цій універсальності Ви можете спрямувати світло туди, куди потрібно.

        Заряджайте інші пристрої за допомого зручного USB-роз’єму для заряджання

        Philips EcoPro50 можна також використовувати як зовнішній акумулятор для заряджання інших пристроїв, наприклад телефону. Просто під’єднайте пристрій до USB-роз’єму позаду ліхтаря, і він почне заряджатися.

        Магнітний аксесуар для монтажу для освітлення "без рук"

        Philips EcoPro50 також має магнітний аксесуар для монтажу. Просто під’єднайте його до ручки, що прикріпити прожектор до будь-якої металевої поверхні. Ідеальний варіант для використання у гаражі або іншому робочому місці.

        Акумуляторна батарея забезпечує до 6 годин роботи

        Після заряджання Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло (1000 люмен/10 Вт) протягом 3 годин. Якщо потрібний більший ресурс батареї, просто ввімкніть екорежим (500 люмен/5 Вт) і насолоджуйтеся 6 годинами безперервного світла.

        Індикатор вказує на тривалість роботи батареї

        Не хвилюйтеся про зникнення світла в найбільш потрібний момент. Ззаду на Philips EcoPro50 знаходиться індикатор ресурсу батареї, який повідомляє про ресурс батареї, що залишився.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          • Бачте краще
          • Працюйте краще
          Особливість виробу
          Акумуляторний інспекційний ліхтар

        • Опис виробу

          Клас захисту від ударів (IK)
          IK08
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP54
          Магніт
          Так
          Матеріали та покриття
          Алюміній, ПК для об’єктива, PTU
          Кількість світлодіодів
          1
          Робоча температура
          від 0 °C до 40 °C
          Орієнтоване світло
          Поворотна ручка на 180°
          Лінійка
          • RCH
          • EcoPro
          Стійкість до дії
          • мастила
          • оливи
          • розчинників, які використовуються у майстернях
          Технологія
          LED
          УФ-детектор витоку
          Ні

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          6500  К
          Інтенсивність світла (в посиленому режимі)
          1680 люкс на відстані 0,5 м
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          820 люкс на відстані 0,5 м
          Термін експлуатації світлодіода
          До 30 000 годин
          Кут розсіювання світла
          110°
          Світловіддача
          1000 люмен
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          500 люмен

        • Електричні характеристики

          Потужність (Вт)
          10  Вт
          Напруга
          3,7  В
          Ємність батареї
          4400  mAh
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          До 3 годин
          Час роботи батареї (в екорежимі)
          До 6 годин
          Тип батареї
          Літій-іонна батарея
          Тип штепселя
          Мікро-USB
          Тип зарядного кабелю
          Акумуляторне живлення
          Час заряджання батареї
          прибл. 5 годин
          Джерело живлення
          Літій-іонна 18650 x2

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          RC520C1
          Код замовлення
          05071745

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018050717
          EAN3
          8719018050724

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          28  см
          Ширина
          15.1  см
          Висота
          5.6  см
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          1
          Вага з батареями
          1212.5  г
          Розмір
          Стандартна
          Довжина кабелю
          100 см

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          57.5  см
          Ширина
          18  см
          Висота
          17  см
          Вага брутто однієї одиниці
          7.865  г

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