Поворотна ручка дозволяє розмістити ліхтар для використання "без рук"

Інколи потрібне освітлення та вільні руки, щоб можна було зосередитися на завданні. Поворотна ручка на 180° позаду EcoPro50 дозволяє розмістити прожектор так, як потрібно. Ручку можна також використовувати як гачок для підвішування або як опору для самостійного стояння. Завдяки цій універсальності Ви можете спрямувати світло туди, куди потрібно.