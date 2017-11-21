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Яскраве біле освітлення для виконання завдань
Невеликий і потужний; багатофункціональний та міцний, акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло, необхідне для освітлення великих темних ділянок. Насолоджуйтеся до 6 годин безперервного використання, перш ніж виникне потреба зарядити батарею. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскраве біле освітлення для виконання завдань
Невеликий і потужний; багатофункціональний та міцний, акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло, необхідне для освітлення великих темних ділянок. Насолоджуйтеся до 6 годин безперервного використання, перш ніж виникне потреба зарядити батарею. Переглянути усі переваги
Яскраве біле освітлення для виконання завдань
Невеликий і потужний; багатофункціональний та міцний, акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло, необхідне для освітлення великих темних ділянок. Насолоджуйтеся до 6 годин безперервного використання, перш ніж виникне потреба зарядити батарею. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскраве біле освітлення для виконання завдань
Невеликий і потужний; багатофункціональний та міцний, акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло, необхідне для освітлення великих темних ділянок. Насолоджуйтеся до 6 годин безперервного використання, перш ніж виникне потреба зарядити батарею. Переглянути усі переваги
EcoPro50
Усього:
Якщо потрібно освітити робоче місце, тимчасово замінити настінну лампу чи освітити те, що відбувається на вулиці, Philips EcoPro50 – ідеальний варіант для освітлення великих темних площ. Ліхтар забезпечує 1000 люмен (10 Вт), а його постійне яскраве світло подає надзвичайно широкий промінь. Якщо потрібно менше світла і більший ресурс батареї, можна ввімкнути екорежим 500 люмен (5 Вт).
Оскільки Ви можете використовувати Philips EcoPro50 для різних потреб у приміщенні та на вулиці, ми подбали про міцність ліхтаря. Пристрій здатний витримувати випадкове падіння під час використання, що доведено тестуваннями падіння з висоти 1,5 м.
Оскільки Ви можете використовувати ліхтар Philips EcoPro50 для різних потреб у приміщенні або на вулиці, він може витримувати різні складні умови. Пристрій стійкий до води і продовжуватиме працювати в разі потрапляння на нього бризок, наприклад під час невеликого дощу.
Інколи потрібне освітлення та вільні руки, щоб можна було зосередитися на завданні. Поворотна ручка на 180° позаду EcoPro50 дозволяє розмістити прожектор так, як потрібно. Ручку можна також використовувати як гачок для підвішування або як опору для самостійного стояння. Завдяки цій універсальності Ви можете спрямувати світло туди, куди потрібно.
Philips EcoPro50 можна також використовувати як зовнішній акумулятор для заряджання інших пристроїв, наприклад телефону. Просто під’єднайте пристрій до USB-роз’єму позаду ліхтаря, і він почне заряджатися.
Philips EcoPro50 також має магнітний аксесуар для монтажу. Просто під’єднайте його до ручки, що прикріпити прожектор до будь-якої металевої поверхні. Ідеальний варіант для використання у гаражі або іншому робочому місці.
Після заряджання Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло (1000 люмен/10 Вт) протягом 3 годин. Якщо потрібний більший ресурс батареї, просто ввімкніть екорежим (500 люмен/5 Вт) і насолоджуйтеся 6 годинами безперервного світла.
Не хвилюйтеся про зникнення світла в найбільш потрібний момент. Ззаду на Philips EcoPro50 знаходиться індикатор ресурсу батареї, який повідомляє про ресурс батареї, що залишився.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Характеристики світла
Електричні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
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