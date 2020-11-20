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Три незалежні гнучкі головки бритвеного блока, який повертається у різних напрямах. Це унікальне поєднання забезпечує оптимальний контакт зі шкірою у вигинах і захоплює навіть найбільш проблематичне волосся на шиї.
Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50% порівняно зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Нагороди
5.0
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
lavvina
20/11/2020
Polska
Rewelacja!!!
Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu
Плюси
Ergonomia
Мінуси
Póki co to bez wad
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Adamss
21/11/2017
Polska
Idealna
Witam szczerze mogę napisać ze najlepsza golarka użytkuje ja 9 rok bateria trzyma miesiącami
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Miho76
04/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Rewelacja :D
Elegancki, rewelacyjna jakość wykonania i golenia.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року