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Shaver series 7000

Електробритва для вологого та сухого гоління

S7510/41
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Загальна оцінка / 5
3 нагороди
  • Гладке ковзання, делікатне гоління Гладке ковзання, делікатне гоління Гладке ковзання, делікатне гоління
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    Shaver series 7000 Електробритва для вологого та сухого гоління

    S7510/41
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Гладке ковзання, делікатне гоління

    Серія Philips Series 7000 захищає від основних ознак пошкодження шкіри. Кільця SkinGlide із антифракційним покриттям дозволяють бритві легко ковзати по Вашому обличчю. Її леза зрізають волоски близько до шкіри та захищають її, навіть із 3-денною щетиною. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Shaver series 7000 Електробритва для вологого та сухого гоління

    Гладке ковзання, делікатне гоління

    Серія Philips Series 7000 захищає від основних ознак пошкодження шкіри. Кільця SkinGlide із антифракційним покриттям дозволяють бритві легко ковзати по Вашому обличчю. Її леза зрізають волоски близько до шкіри та захищають її, навіть із 3-денною щетиною. Переглянути усі переваги

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      Гладке ковзання, делікатне гоління

      Бритва Philips №1 для чутливої шкіри*

      • Кільця SkinGlide
      • Леза GentlePrecision PRO
      • Стайлер для бороди SmartClick
      Кільця SkinGlide з антифракційним покриттям для гладенького ковзання

      Кільця SkinGlide з антифракційним покриттям для гладенького ковзання

      Насолоджуйтеся більш комфортним голінням із кільцями SkinGlide з антифракційним покриттям з мікрогранулами. Тисячі крихітних склоподібних гранул зменшують тертя й поверхневий опір між бритвою і шкірою. Завдяки цьому бритва гладенько та легко ковзає, а Ваша шкіра захищена від подразнення.

      Леза захищають шкіру та ретельно зрізають навіть 3-денну щетину

      Леза захищають шкіру та ретельно зрізають навіть 3-денну щетину

      Наша оновлена система зрізання має технологію захисту шкіри, створену зрізати волосся й не зачіпати шкіру. V-подібні леза відтягують шкіру від лез для ретельного гладенького гоління – навіть 3-денної щетини.

      Головки вигинаються у 5 напрямках і повторюють контури з меншим тиском

      Головки вигинаються у 5 напрямках і повторюють контури з меншим тиском

      Наші бритвені головки легко вигинаються у 5 напрямках, лагідно повторюючи усі контури обличчя та шиї. Для ретельного гоління потрібно менше притискати, що також зменшує й відчуття напруження шкіри.

      AquaTec забезпечує комфортне сухе та освіжаюче вологе гоління

      AquaTec забезпечує комфортне сухе та освіжаюче вологе гоління

      Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. За допомогою Aquatec для вологого і сухого гоління можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть під душем.

      Інтуїтивний дисплей із 3-рівневим індикатором батареї

      Інтуїтивний дисплей із 3-рівневим індикатором батареї

      Інтуїтивний дисплей бритви відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: 3-рівневий індикатор батареї – індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок – індикатор блокування для транспортування

      50 хвилин автономного гоління

      50 хвилин автономного гоління

      Потужна система літій-іонних батарей, яка заощаджує електроенергію, пропонує дві зручні можливості: заряджати пристрій одну годину для 50 хвилин гоління або швидко зарядити для одного повноцінного гоління. Усі моделі Shaver Series 7000 створено для роботи лише в бездротовому режимі для безпеки у вологих середовищах.

      Бритву можна мити під краном

      Бритву можна мити під краном

      Просто відкрийте головку бритви і промийте її під проточної водою.

      Має 2-річну гарантію

      Має 2-річну гарантію

      На цю бритву Philips надається 2-річна гарантія. Наші бритви Shaver Series 7000 створені для ефективної та довговічної роботи.

      Стайлер для бороди із 5 налаштуваннями для моделювання і попереднього підстригання

      Стайлер для бороди із 5 налаштуваннями для моделювання і попереднього підстригання

      Стайлер для бороди має 5 налаштувань для моделювання бороди, ідеальної щетини та попереднього підстригання. Заокруглені краї та гребінці запобігають подразненню шкіри.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        SkinComfort
        • Кільця SkinGlide
        • Система SkinProtection
        • AquaTec для вологого і сухого гоління
        Система гоління
        Леза GentlePrecision PRO
        Повторення контурів
        5-напрямні головки DynamicFlex

      • Аксесуари

        SmartClick
        Стайлер для бороди
        Футляр
        Дорожній футляр

      • Потужність

        Час роботи
        50 хв./17 голінь
        Заряджання
        • 1 година для повного заряджання
        • Швидке заряджання, 5 хв. для 1 гоління
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Максимальне споживання енергії
        5,4  Вт
        Споживання енергії в режимі очікування
        0,15  Вт

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        • 3-рівневий індикатор батареї
        • Індикатор низького заряду батареї
        • Індикатор очищення
        • Індикатор заміни бритвених головок
        • Індикатор блокування для транспортування
        Сухе та вологе використання
        Для вологого і сухого використання
        Чищення
        Можна мити повністю
        Функціонування
        • Автономна робота
        • Від’єднуйте від мережі перед використанням

      • Конструкція

        Ручка
        Ергономічна ручка та використання
        Колір рамки
        Керамічний білий
        Колір передньої частини
        Сріблястий матовий

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на SH70

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