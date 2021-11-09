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Кільця SkinGlide
Леза GentlePrecision PRO
Стайлер для бороди SmartClick
Насолоджуйтеся більш комфортним голінням із кільцями SkinGlide з антифракційним покриттям з мікрогранулами. Тисячі крихітних склоподібних гранул зменшують тертя й поверхневий опір між бритвою і шкірою. Завдяки цьому бритва гладенько та легко ковзає, а ваша шкіра захищена від подразнення.
Наша оновлена система зрізання має технологію захисту шкіри, створену зрізати волосся й не зачіпати шкіру. V-подібні леза відтягують шкіру від лез для ретельного гладенького гоління – навіть 3-денної щетини.
Наші бритвені головки легко вигинаються у 5 напрямках, лагідно повторюючи усі контури обличчя та шиї. Для ретельного гоління потрібно менше притискати, що також зменшує й відчуття напруження шкіри.
Нагороди
4.4
з 5
545
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
mag81m
09/11/2021
Україна
Виріб відмінний
На фоні аналогів бриття чисте й приємне! Є з чим порівняти наприклад s500 китайська. Але по якості бриття s7370 набагато краще!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 S7370/12 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 S7370/12 Електробритва для вологого та сухого гоління
venhura_team
26/10/2021
Україна
Бритва на 200%
Пользуюсь 2 года, никаких минусов, все описания полностью подтвердились, качество супер, всем советую!
Плюси
За все описания продукта
Мінуси
нету
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 S7720/26 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 S7720/26 Електробритва для вологого та сухого гоління
Anastasia8160
12/11/2019
Україна
Найкращий подарунок для коханого чоловіка.
Подарувала цю електробритву своєму чоловіку на день народження. Він в мене військовослужбовець, йому не дозволяється ходити з щетиною. Від бритви в нього було жахливе подразнення. А цим подарунком вирішили відразу дві проблеми, більше ніякого подразнення та почервоніння шкіри, швидкість та якість гоління. Дуже задоволені даним товаром обидва. Великий плюс це станція тримач для підзарядки пристрою, завжди пристрій на видному місці. Та функція самоочистки. Придбали товар по акції, додатковий рік на гарантію, що теж дуже добре) всім рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 S7720/26 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 S7720/26 Електробритва для вологого та сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
Бритва Philips № 1 для чутливої шкіри – порівняно з іншими бритвами Philips